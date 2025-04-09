Конкуренция на рынке труда ужесточилась в Казахстане

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усилилась конкуренция за рабочие места. По данным пресс-службы частной рекрутинговой площадки hh.kz, индекс конкуренции на рынке труда в 2024-м составил 7,6, увеличившись за год на 19%, пишет - В Казахстане усилилась конкуренция за рабочие места. По данным пресс-службы частной рекрутинговой площадки hh.kz, индекс конкуренции на рынке труда в 2024-м составил 7,6, увеличившись за год на 19%, пишет Ranking.kz





Динамика свидетельствует о росте численности соискателей в сравнении с количеством открытых вакансий", - утверждают авторы исследования.





Общее количество резюме на этой рекрутинговой площадке в прошлом году превысило 5 млн.





С учетом того, что численность безработного населения в Казахстане составляет всего 448,2 тыс. человек, можно предположить, что основная часть соискателей относятся к занятым, которые мониторят рынок труда для поиска лучших вариантов. Статистика сервиса аналитики hh.kz показывает: в феврале 2025 года на площадке резко выросло количество активных резюме (плюс 16% к январю). Это самая заметная динамика за год в сравнении с показателями предыдущих месяцев. В целом в декабре 2025-го на сайте было размещено на 38% больше вакансий, чем в феврале 2024 года", - пишут авторы.





Всплеск численности соискателей совпадает с сезонным ростом количества вакансий. В феврале предложений стало на 13% больше, чем в январе. По диаграмме видно, что аналогичная ситуация с активностью работодателей наблюдалась в том же периоде и в прошлом году.





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Согласно исследованию, самый заметный рост количества вакансий был зафиксирован в сфере страхования: в 2,3 раза. Однако по абсолютному количеству открытых рабочих мест этот сектор нельзя назвать лидером. Наибольшие доли вакансий, по данным пресс-службы Hh.kz, в прошлом году приходились на сферы продаж и обслуживания клиентов. Значительный прирост количества объявлений работодателей в феврале текущего года наблюдался в секторах высшего и среднего менеджмента (плюс 21%), а также искусства, развлечений и массмедиа (плюс 20%). Вакансий стало меньше в сферах управления персоналом (минус 14%), сельского хозяйства (минус 11%) и консалтинговых услуг (минус 6%)", - говорится в исследовании.





Среди соискателей наибольший прирост был отмечен в автобизнесе: за год количество активных резюме увеличилось сразу на 72% при росте количества вакансий всего на 6%. Значительно больше стало желающих работать в отраслях логистики и HoReCа: на 55% и на 43% соответственно больше, чем в феврале 2024 года. Однако рост активности ищущих работу в этих сферах совсем не соответствует динамике количества предложений от работодателей.





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Наибольшее количество вакансий в прошлом году специалисты пресс-службы рекрутинговой компании зафиксировали в Алматы и Астане. В Южной столице было размещено 45% всех вакансий, в главном городе страны - 24%. При этом относительные данные не показывали резкого роста активности работодателей в этих мегаполисах. Вакансий в Астане в феврале текущего года стало лишь на 8% больше, чем в аналогичном месяце 2024-го, в Алматы количество объявлений даже немного уменьшилось: минус 4%.





В целом ситуация с динамикой количества вакансий в регионах неоднородна. Выделяется тренд на снижение активности работодателей на западе Казахстана - в Атырауской (минус 12%), Западно-Казахстанской (минус 10%) и Мангистауской (минус 10%) областях. Меньше вакансий стало и в отдельных южных регионах. Например, в Туркестанской области их количество сократилось на 30%, в Алматинской - на 3%. Центральные и восточные регионы демонстрируют только корректирующие показатели: изменения за год незначительны", - сообщают авторы.





В то же время, по информации Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, за прошлый год 900,4 тыс. казахстанцев зарегистрировались на электронной бирже труда Enbek.kz как лица, ищущие работу.





Из них были трудоустроены на постоянные рабочие места 101,9 тыс. человек, сами нашли работу 117,4 тыс. соискателей. Также более 159,6 тыс. казахстанцев, судя по отчетам ведомства, получили возможность работать на субсидированных рабочих местах - общественных работах, временных социальных местах, в молодежной практике и т. д. Без учета временных мест общая численность трудоустроенных через разные сервисы составила 219,4 тыс. человек, или всего 24,4% от числа всех зарегистрировавшихся.





Однако, по данным исследователей, показатели министерства не коррелируют с официальными данными по численности занятого населения Казахстана.





По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, в четвертом квартале 2024 года численность занятых в стране составляла 9,2 млн человек. Изменения в сравнении с последним кварталом 2023-го были незначительны: занятое население увеличилось всего на 1,7%, или на 154,8 тыс. человек. Уровень безработицы снизился с 4,7% до 4,6%", - утверждают исследователи.



