Крупнейшую модернизацию транспортной сети запускают в Казахстане

Фото: gov.kz

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ожидает значительное увеличение объемов перевозок в ближайшие годы. По прогнозам, объем экспортных железнодорожных перевозок возрастет до 130 млн тонн, автомобильного транзита вырастет в 6 раз, - Казахстан ожидает значительное увеличение объемов перевозок в ближайшие годы. По прогнозам, объем экспортных железнодорожных перевозок возрастет до 130 млн тонн, автомобильного транзита вырастет в 6 раз, заявил на заседании правительства вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров.





В стране функционируют 13 международных транспортных коридоров, включая 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Принимаются меры по устранению "узких" инфраструктурных мест. В том числе прорабатываются новые маршруты доставки, внедряются цифровые решения для ускоренного прохождения грузов. Положительная динамика перевозок наблюдается по маршруту ТМТМ, а также транспортному коридору Север - Юг. К 2030 году ожидается увеличение его пропускной способности до 20 млн тонн", - сообщил Калиакпаров.





До 2027 года в Казахстане построят 1,3 тыс. км железной дороги. Уже начато строительство проектов, которые позволят увеличить пропускную способность станции Достык до 35 млн тонн в год, сократить время прохождения грузов через станцию Алматы, разгрузить станцию Сарыагаш и увеличить пропускную мощность в направлении Китая до 20 млн тонн.





В целях обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения мощности магистральных железных дорог в рамках поручения главы государства до 2029 года планируется провести ремонт на 11 тыс. км железнодорожных участков, выполнен ремонт более 2,8 тыс. км пути. Принимаются меры по наращиванию грузоперевозок через морской порт Курык. Планируется запуск зернового терминала. С компанией Abu Dhabi Ports (ОАЭ) ведется реализация проекта по созданию многофункционального морского терминала "Саржа". В результате пропускная способность портов Казахстана увеличится до 30 млн тонн в год", - доложил вице-министр.





До 2027 года планируется обновить 12 тыс. км автодорог, из которых 7 тыс. км будут завершены в 2024 году, включая реконструкцию четырех основных автокоридоров.





Также до 2029 года планируется модернизировать 36 пунктов пропуска. Шесть из них обновят уже в следующем году.





Ранее Антикор выявил системные коррупционные риски в дорожной сфере Казахстана.





За последние пять лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, но состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения. За 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тысяч жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог. Общественность это связывает с коррупцией", - заявили в Антикоре.