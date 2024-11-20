Более 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в РиддереБолее 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в Риддере
19.11.2024, 12:48 54076
Крупнейшую модернизацию транспортной сети запускают в Казахстане
Фото: gov.kz
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ожидает значительное увеличение объемов перевозок в ближайшие годы. По прогнозам, объем экспортных железнодорожных перевозок возрастет до 130 млн тонн, автомобильного транзита вырастет в 6 раз, заявил на заседании правительства вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров.
В стране функционируют 13 международных транспортных коридоров, включая 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Принимаются меры по устранению "узких" инфраструктурных мест. В том числе прорабатываются новые маршруты доставки, внедряются цифровые решения для ускоренного прохождения грузов. Положительная динамика перевозок наблюдается по маршруту ТМТМ, а также транспортному коридору Север - Юг. К 2030 году ожидается увеличение его пропускной способности до 20 млн тонн", - сообщил Калиакпаров.
До 2027 года в Казахстане построят 1,3 тыс. км железной дороги. Уже начато строительство проектов, которые позволят увеличить пропускную способность станции Достык до 35 млн тонн в год, сократить время прохождения грузов через станцию Алматы, разгрузить станцию Сарыагаш и увеличить пропускную мощность в направлении Китая до 20 млн тонн.
В целях обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения мощности магистральных железных дорог в рамках поручения главы государства до 2029 года планируется провести ремонт на 11 тыс. км железнодорожных участков, выполнен ремонт более 2,8 тыс. км пути. Принимаются меры по наращиванию грузоперевозок через морской порт Курык. Планируется запуск зернового терминала. С компанией Abu Dhabi Ports (ОАЭ) ведется реализация проекта по созданию многофункционального морского терминала "Саржа". В результате пропускная способность портов Казахстана увеличится до 30 млн тонн в год", - доложил вице-министр.
До 2027 года планируется обновить 12 тыс. км автодорог, из которых 7 тыс. км будут завершены в 2024 году, включая реконструкцию четырех основных автокоридоров.
Также до 2029 года планируется модернизировать 36 пунктов пропуска. Шесть из них обновят уже в следующем году.
Ранее Антикор выявил системные коррупционные риски в дорожной сфере Казахстана.
За последние пять лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, но состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения. За 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тысяч жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог. Общественность это связывает с коррупцией", - заявили в Антикоре.
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20.11.2024, 14:13 10951
Казахстанские производители текстиля смогут продавать свои товары на российских маркетплейсах
С 1 октября экспортеры начали получать контрольные идентификационные знаки (КИЗ) для маркировки текстиля на популярных маркетплейсах
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экспортеры смогут продавать товары легкой промышленности на российских маркетплейсах, сообщает пресс-служба Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров.
С 1 октября оператор начал выдавать контрольные идентификационные знаки (КИЗ) для казахстанских экспортеров текстильной продукции.
Нововведение позволяет казахстанским экспортерам маркировать текстиль на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и прочие. Ранее у казахстанских экспортеров такой возможности не было.
Получение контрольных идентификационных знаков позволяет казахстанским компаниям маркировать свои товары для российского рынка. Ключевым атрибутом для обязательной маркировки является GTIN, это уникальный международный номер товара, который входит в состав КИЗ. Если у экспортеров Казахстана он отсутствует, его можно получить через Ассоциацию GS1 Kazakhstan. Услуга предоставления GTIN платная и не связана с деятельностью Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров", - сообщил оператор.
Стоимость одного контрольного знака составляет 2,9 тенге с учетом НДС. Чтобы воспользоваться услугой, казахстанским производителям и экспортерам нужно:
- зарегистрироваться в информационной системе экспорта товаров (ИСЭТ);
- заполнить карточку товаров;
- пополнить лицевой счет и подать заявку на получение нужного количества контрольных идентификационных знаков.
После этого они могут распечатать и нанести контрольные идентификационные знаки на продукцию до отправки за границу.
Для оформления документации на экспорт товаров в системе ИСЭТ нужно указать данные получателя в России. Система отправит эти данные российскому оператору маркировки, после чего получатель подтверждает получение товаров в своем личном кабинете, что позволит ввести товары в оборот", - уточняется в информации.
Посмотреть вебинары, а также более подробно ознакомиться с функционалом услуги и получить справочные видеоматериалы можно, перейдя по ссылке.
20.11.2024, 10:51 17666
Падения курса тенге не будет, заверил бывший министр нацэкономики
Ситуация временная, не стоит реагировать на всплески
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса бывшего министра национальной экономики, ныне заместителя министра иностранных дел РК Алибека Куантырова спросили, стоит ли ожидать казахстанцам дальнейшего ослабления тенге, передает корреспондент агентства.
Я думаю, ситуация временная. Кто-то прогнозировал 800 тенге за валюту - этого не произошло. Не стоит реагировать на всплески. Тенге - стабильная валюта", - сказал вице-министр.
Также он не согласился с предположением, что доллар может подорожать и до 600 тенге.
В настоящее время курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 500 тенге за доллар и от 526 до 530 тенге за евро.
Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, вырастут ли цены на продукты из-за подорожания доллара.
Национальные компании будут продавать 50% валютной выручки Нацбанку. Такая норма вводится для повышения сбалансированности валютного рынка.
19.11.2024, 20:39 38936
В Абайской области начала работу золотоизвлекательная фабрика
Стоимость новой фабрики составляет 1 млрд тенге
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Семей. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новое предприятие в Кокпектинском районе по выпуску золото-серебряного сплава принято в промышленную эксплуатацию в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба МПС РК.
Проект реализует ТОО "EasternGold" - дочерняя компания АО "AltynSamrukQazaqstan", владелец лицензии на добычу твердых полезных ископаемых № 150-ML от 15.11.2024.
Директор ТОО "EasternGold" Гульмира Касылова непосредственно находится на руднике и занимается запуском операционной деятельности полного цикла: от добычи руды до производства сплава доре, по ее словам, компания обеспечивает работой около 60 местных инженерно-технических работников, сотрудников рабочих специальностей, сферы питания. Производство товарной продукции обеспечит налоговые поступления в региональный и республиканские бюджеты.
Мощность завода: переработка 200 000 тонн золотосодержащей руды и производство до 200 кг сплава доре в год. Руда будет поступать из находящихся неподалеку карьеров, отрабатывающих месторождения "Родниковое" и "Белая Горка". Подтвержденных на сегодня минимальных запасов достаточно, чтобы обеспечить работу фабрики как минимум на 8-10 лет", - сообщили в МПС.
Реализация проекта направлена на развитие добычи и переработки золотосодержащих руд в Казахстане, производство сплава доре для аффинажных заводов страны, в частности для ТОО "Тау-Кен Алтын".
19.11.2024, 17:29 43751
Сумма выплаченных дивидендов KEGOC с момента IPO составила свыше 282 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Общая сумма выплаченных дивидендов компании KEGOC с момента Initial Public Offering составила свыше 282 млрд тенге, сообщает пресс-служба компании.
За первое полугодие 2024 года выплачены дивиденды в размере 22,7 млрд тенге, что является историческим максимумом с момента выхода на IPO. В 2024 году выплачено дивидендов порядка 44,6 млрд, что составляет 161,9 тенге на простую акцию", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметила в своем выступлении на дне эмитента KEGOC управляющий директор по экономике и финансам Айгуль Акимбаев, операционная прибыль компании за 9 месяцев 2024 года составила 59 млрд тенге, рост составил 59%, чистая прибыль составила 47 млрд тенге, что выше аналогичного периода 2023 года на 18,4 млрд тенге или 64%.
Уточняется, что основными факторами улучшения показателей отмечаются рост объемов оказываемых услуг, а также исключение убытка по операциям покупки/продажи электроэнергии с целью компенсации дисбалансов в результате изменения модели рынка электроэнергии со второго полугодия 2023 года.
По словам финансового директора, акции компании показывают положительную динамику. Общая сумма торгов с момента SPO составила 18,1 млрд тенге, что свидетельствует о высокой ликвидности на рынке ценных бумаг.
Учитывая положительную динамику результатов последних отчетных периодов, а также лояльную дивидендную политику, акции компании имеют потенциал роста в ближайшей перспективе. Финансовые аналитики положительно оценивают перспективы роста акций KEGOC: Halyk Finance - 1906 тенге, SKY Bridge Invest - 1 882 тенге, Jusan Invest - 1845 тенге, BCC Invest - 1778 тенге, Freedom Broker - увеличил свой прогноз с 1590 до 1760 тенге", - добавили в KEGOC.
Ранее сообщалось, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и КТЖ выведут на IPO.
19.11.2024, 16:31 46246
Завод по производству продуктов питания построит Китай в Казахстане
Объем инвестиций в первый этап проекта составит около $30 млн
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев провел встречу с основателем Qingdao Wanlin Food Co., Ltd Ли Янтао, в ходе которой стороны обсудили планы компании по строительству завода по производству продуктов питания в Казахстане, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Представители Wanlin рассмотрели перспективы инвестирования в Казахстан и озвучили планы по запуску нового инвестиционного проекта по глубокой переработке пищевых продуктов. Компания рассматривает Казахстан как потенциальный рынок для расширения своего бизнеса, в том числе для закупки сырья как с местных, так и с международных поставок. Особое внимание было уделено возможностям партнерства с казахстанскими сельскохозяйственными предприятиями, что может содействовать развитию производственных мощностей и обеспечению стабильных поставок сырья для дальнейшего производства. Произведенную продукцию компания планирует поставлять на рынки Китая, США и Европы, удовлетворяя повышенный спрос в данных странах. Реализация проекта приведет к созданию около 300 рабочих мест для местного населения.
Компания завершила посадку сельскохозяйственных культур в четырех регионах и сейчас проводит анализ собранного урожая. На основании результатов будет выбрано место для строительства нового завода, а объем инвестиций в первый этап проекта составит около $30 млн.
Wanlin специализируется на производстве продуктов питания, в частности дегидрированных овощей. Компания обладает двумя крупными заводами и двумя центрами исследований и разработок, а также базой для выращивания овощей площадью 100 000 гектаров.
Напомним, казахстанские маслозаводы удвоили сумму контрактов на поставку своей продукции в Китай.
19.11.2024, 14:15 49901
Вырастут ли цены на продукты из-за подорожания доллара, рассказал министр торговли
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева спросили, насколько могут вырасти цены на продукты питания на фоне укрепления доллара США, передает корреспондент агентства.
Конечно, фактор изменения курсовой разницы мы не можем отрицать. Мы всегда говорим, что по импортозависимым позициям, которые у нас присутствуют на рынке, и на потребительском рынке изменения могут быть. Это мы не отрицаем. Изменения будут, здесь скрывать нечего. Но насколько это изменится, влияет ряд факторов, в том числе цепочка поставок, логистика, хранение, закуп и так далее", - сообщил министр.
По его словам, резкое изменение цен на социально значимые продовольственные товары становится триггером для сезонных ценовых колебаний.
По 19 позициям СЗПТ у нас есть четкий коридор прогноза на сегодняшние 0,2% изменения с начала года. Коридор 0,5-0,7 % - это наш потолок. Мы регулируем и занимаемся тем, чтобы не уйти за этот потолок по этой категории товаров. Изменение ценового паритета в структуре товаров, которые за доллары покупаются, будет происходить", - уточнил Арман Шаккалиев.
В настоящее время курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 500 тенге за доллар и от 526 до 530 тенге за евро.
Ранее сообщалось, что национальные компании будут продавать 50% валютной выручки Нацбанку. Такая норма вводится для повышения сбалансированности валютного рынка.
19.11.2024, 13:13 53106
Национальные компании будут продавать 50% валютной выручки Нацбанку
Норма вводится для повышения сбалансированности валютного рынка
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане возобновят норму об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора для повышения сбалансированности валютного рынка, говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка РК Алии Молдабековой.
По ее словам, совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге.
Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября", - заявила Молдабекова.
На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель.
На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке.
Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту.
Снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Соответствующее постановление правительства РК и приказ Национального банка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни", - сообщила зампред Нацбанка.
Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем, данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.
В настоящее время курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 500 тенге за доллар и от 526 до 530 тенге за евро.
19.11.2024, 10:23 51036
Финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года начнется в конце ноября
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года начнется в конце ноября текущего года. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства.
Он отметил, что финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года планируется довести до 700 млрд тенге. В целях обеспечения средств в указанном объеме в настоящее время в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 45 млрд тенге.
Аграрная кредитная корпорация начнет финансирование с 29 ноября в объеме 100 млрд тенге. В настоящее время уже поступили заявки от более 500 СХТП. Средства будут доступны фермерам через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и саму Аграрную кредитную корпорацию", - сказал Азат Султанов.
Кроме того, вице-министр сельского хозяйства рассказал о принятых мерах по обеспечению сохранности полученного в текущем году урожая.
По его словам, в настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 43%. Работа элеваторов переведена на круглосуточный режим. Всего из нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило порядка 7,2 млн тонн зерна, в том числе 5,2 млн тонн пшеницы.
Оставшийся объем собранного зерна хранится у фермеров. По форвардным контрактам текущего года, а также с учетом пролонгации прошлого года Продкорпорацией будет приобретено 1,2 млн тонн зерна. На текущий момент поступило 550 тыс. тонн зерна, или 46%" - отметил Азат Султанов.
Вице-министр добавил, что будет также осуществлен прямой закуп зерна нового урожая. За счет выделения средств из резерва правительства в объеме 10 млрд тенге предлагается закупить 150 тыс. тонн продукции по рыночной стоимости на первом этапе.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?