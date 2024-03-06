05.03.2024, 16:55 15906
КТЖ расширяет географию перевозок из Китая
Уже с начала текущего года Yuxinou и КТЖ организован совместный сервис по ТМТМ из китайского Нанкина в азербайджанский Апшерон со сроками доставки в среднем до 18 дней
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и достигли договоренности по совместной организации и отправке контейнерных поездов через Казахстан, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Соответствующих договоренностей достигли в городе Нанкине провинции Цзянсу (КНР) вице-глава правления по логистике АО "НК "ҚТЖ" Ерлан Койшибаев и руководители департамента транспорта народного правительства провинции Цзянсу и крупнейшей государственной торговой группой данной провинции Jiangsu SOHO Holdings Group.
Провинция Цзянсу (население 85 млн человек) по экономическому развитию занимает второе место в КНР с ВВП 1,8 трлн $ по итогам 2023 года, является грузообразующим регионом, который обеспечивает 15% всей промышленности КНР и 3% мировой индустрии. В группу Jiangsu SOHO Holdings Group входят 380 предприятий, в числе которых логистическая платформа Jiangsu International Rail Freight Express, который ежегодного отправляет более 2000 поездов в западном и восточном направлениях", - говорится в информации.
Уже с начала текущего года Yuxinou и КТЖ организован совместный сервис по ТМТМ из Нанкина (КНР) в Апшерон (Азербайджан) со сроками доставки в среднем до 18 дней.
В пресс-службе напомнили, что с начала 2024 года АО "НК "ҚТЖ" достигнуты договоренности с логистическими платформами Сианя, Цзянсу, Пекина, Чжэнжоу, Чунцина по организации и отправке 3500 транзитных контейнерных поездов по территории Казахстана, что составляет порядка 350 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых судов для контейнерных перевозок. - Прим. Kazakhstan Today).
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в 5 раз.
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05.03.2024, 16:04 17671
Отрасль несет убытки - Саткалиев о производстве сжиженного газа в Казахстане
В то же время в республике решены проблемы с нехваткой автобензина и дизельного топлива
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию, сообщил сегодня на заседании правительства глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев.
Он отметил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн (или на 28%) по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.
На сегодняшний день установленная предельная оптовая цена на СНГ ниже стоимости его производства. Себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Утвержденная предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну без учета НДС. Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил министр.
Глава Минэнерго также подчеркнул, что в Казахстане цены на сжиженный газ - одни из самых низких цен на СНГ - 54-86 тенге в зависимости от региона.
Для сравнения: в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане - 159 тенге, в Азербайджане - 171 тенге, а в Таджикистане - 273 тенге", - уточнил Саткалиев.
В целях бесперебойного обеспечения внутренних потребностей населения страны подписано соглашение между Министерством и ТОО "Тенгизшевройл" о поставке ежемесячно 20 тыс. тонн СНГ.
Также АО "НК "QazaqGaz" и акционеры Северо-Каспийского проекта намерены подписать договор купли-продажи Кашаганского СНГ объемом до 700 тыс. тонн в год до конца этого года.
В то же время, по словам министра, в республике решены проблемы с нехваткой автобензинов и дизельного топлива, накоплены достаточные запасы.
Впервые за последние годы в полном объеме завершены плановые ремонты на всех крупных НПЗ Казахстана, которые позволили переработать 17,7 млн тонн нефти. Производство нефтепродуктов в 2023 году составило 14,2 млн тонн.
Министр также добавил, что в ближайшее время Минэнерго пересмотрит программу развития местного содержания в крупных нефтегазовых проектах. Если в 2023 году доля казахстанского содержания в закупках недропользователей составила 60,8%, или 4,1 трлн тенге, то в нынешнем году ее планируется довести до 61,8% путем локализации новых производств. Для этого ведомство вносит соответствующие критерии в типовые контракты, правила закупок и отчетности недропользователей. Также планируется внести изменения в кодекс РК "О недрах и недропользовании", направленные на улучшение инвестиционного климата.
05.03.2024, 15:33 18631
Более 230 инвестпроектов на 2,3 трлн тенге намерены реализовать в этом году в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили действующие меры поддержки и стимулирования инвестиций, а также планы по их улучшению, сообщает пресс-служба кабмина.
О принимаемых мерах рассказал министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
Инвестиции в основной капитал в этом году достигнут 22,1 трлн тенге, что на 22% больше, чем по итогам 2023 года. Запланирована реализация 234 проектов на 2,3 трлн тенге", - сообщил Байбазаров.
За каждым акимом регионов и министром отраслевых госорганов закреплены KPI (ключевые показатели эффективности. - Прим. Kazakhstan Today). Усилен инвестиционный штаб, продолжается работа по релокации 37 компаний.
Также в Казахстане внедрят новую систему поддержки инвестпроектов Fast Track или "зеленый коридор". Это ускорит и упростит прохождение инвесторами всех необходимых процедур - от регистрации до ввода в эксплуатацию объектов в 1,5-2 раза и снизит расходы на стадии проектирования и строительства на 20-30%.
Сейчас в пилотном режиме в республике работает национальная инвестиционная платформа, которая позволит отслеживать практическую реализацию сформированного пула инвестпроектов в разрезе регионов и отраслей.
Помимо этого, на базе Kazakh Invest будет создано "единое окно" для привлечения отечественных и иностранных инвесторов, объемы вложений которых превышают $50 млн.
Новшество позволит инвесторам централизованно решать вопросы по подведению инфраструктуры, получению разрешительных документов, а также преодолению бюрократических барьеров", - подчеркнул глава Миннацэкономики.
Он также рассказал, что сделано для улучшения инвестиционного климата:
- усовершенствован механизм заключения соглашений об инвестициях;
- внедрено соглашение об инвестиционных обязательствах;
- внедрен улучшенный модельный контракт;
- приняты меры по повышению эффективности СЭЗ;
- сформирован рейтинг акимов и министров по привлечению инвестиций;
- внедрен дифференцированный подход предоставления налоговых льгот для участников СЭЗ.
В дальнейших планах:
- разработка национального инфраструктурного плана до 2029 года;
- внедрение сервисной модели налогового администрирования;
- фискальная помощь налогоплательщику начиная от регистрации до снятия его с учета;
- пересмотр механизма ареста счетов;
- сокращение налоговой отчетности на 30% и платежей по налогам на 20% и другие меры.
05.03.2024, 11:15 27626
В 2023 году Казахстан экспортировал в Китай сельхозпродукцию на более чем $1 млрд
Китайский рынок представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году Республика Казахстан экспортировала в Китайскую Народную Республику сельскохозяйственную продукцию более чем на $1 млрд, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
В 2023 году товарооборот продукций АПК вырос в 1,6 раза и составил более $1,3 млрд. Помимо этого, в последние годы среди населения Китая растет спрос на потребление органической и экологически чистой казахстанской сельскохозяйственной продукции. Экспорт сельхозпродукции в Китай (...) в 2023 году вырос почти в 2 раза и составил $1,01 млрд", - проинформировали в ведомстве.
Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил, что сотрудничество в области сельского хозяйства является важной составляющей казахстанско-китайских отношений, что подкрепляется положительной динамикой в торговле сельхозпродукцией между странами.
Китайский рынок также представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. У нас есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок до 2 млн тонн", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что экспорт грузов в Китай по железной дороге за январь составил 1 млн тонн.
04.03.2024, 18:25 52116
Продлен беспошлинный ввоз в Казахстан отдельных видов сырья
В периметр тарифных льгот вошли товары для электротехнической промышленности
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании Совета ЕЭК казахстанская делегация во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным отстояла продление беспошлинного ввоза в Казахстан отдельных видов сырья для обрабатывающей промышленности. Также с этого года в периметр тарифных льгот вошли товары, необходимые для электротехнической промышленности страны, сообщает пресс-служба правительства.
Нулевая временная пошлина вместо единого таможенного тарифа в размере 5% на ввоз в Казахстан диоксида титана продлена еще на 2 года. Это вещество применяется при производстве титановых слитков и сплавов. В Казахстане его единственным потребителем является Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК). В 2022 году комбинат вдвое увеличил использование сырья по сравнению с 2021 годом.
Еще одной мерой поддержки отечественного производителя является принятие Советом ЕЭК нулевой ставки пошлины на ввоз титанового лома. Его использование в качестве сырья существенно увеличивает и удешевляет выпуск готовой продукции.
Большим подспорьем для развития электротехнической промышленности страны станет освобождение от уплаты ввозных пошлин на 2 года четырех видов товаров для производства трансформаторов. На сегодня шесть казахстанских заводов выпускают свыше 300 видов электротехнической продукции.
Также на два года продлевается беспошлинный ввоз в страну сублимационных чернил. Их используют в легкой промышленности для создания принтов на различных поверхностях - посуде, одежде, сувенирной продукции и др.
Помимо этого на Совете ЕЭК принято решение установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пряжи из джутовых или других текстильных лубяных волокон, а также прутков из оптического стекла.
04.03.2024, 09:00 63721
Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами - участницами ОПЕК+, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки. В дальнейшем в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры", - пояснили в ведомстве.
Подчеркивается, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.
Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тысяч баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что снижение добычи нефти на крупных месторождениях Казахстана составляет 56%.
03.03.2024, 19:13 79981
Казахстан в лидерах по росту цен на комуслуги среди стран ЕАЭС
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийская экономическая комиссия опубликовала статистику "Об индексах цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе".
Из отчета следует, что в странах ЕЭС цены производителей с декабря по январь выросли по следующим видам деятельности:
- электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование - на 0,5%;
- водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" - на 0,1%.
Наибольший рост цен на комуслуги зафиксирован в Казахстане. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование в стране подорожали на 4%. Цены на услуги водоснабжения, канализации, сбор и распределение отходов выросли на 1,6%.
В горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и в обрабатывающей промышленности наибольший прирост цен отмечен в Армении (на 11,1% и на 1,1%, соответственно).
Напомним, в феврале в Казахстане ввели дифференцированный тариф на питьевую воду.
Ранее экс-глава ведомства Алибек Куантыров рассказал, что электричество в Казахстане может подорожать на 30%. В целом средний чек на комуслуги, по словам министра, увеличится на 20%. В стране также планируют внедрить нормы потребления коммунальных ресурсов.
В ноябре прошлого года сообщалось, что казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
03.03.2024, 12:30 91076
Фабрика "Майкаинзолото" возобновила работу
Работу шахт остановили два месяца назад после трагедии с провалившимся в воронку автобусом
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Павлодар. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обогатительная фабрика АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области возобновила свою работу после двухмесячного перерыва.
При этом добыча руды не ведется. Сырье на фабрику доставляют с других месторождений", - сообщает Kazinform.
Информацию о возобновлении работы подтвердили в областном акимате.
Вчера, 1 марта, с целью обеспечения занятости работников и перехода на полноценно оплачиваемый график работы фабрика по переработке руды АО "Майкаинзолото" возобновила свою производственную деятельность. При этом необходимо отметить, что добыча руды на собственном месторождении не возобновлялась, так как на территории горного отвода идет устранение замечаний, выявленных специальной комиссией. Сырье для переработки начали доставлять с других месторождений региона и страны", - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.
К работе вернулись свыше 700 сотрудников фабрики.
Ранее сообщалось, что АО "Майкаинзолото" приостановит работу до 1 апреля. Работу шахт остановили после произошедшей 4 января трагедии. В результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
02.03.2024, 08:50 129861
Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана, обеспечивающих достаточные резервы для возможных внешних рисков, остаются ключевыми факторами поддержания рейтинга страны.
Аналитики S&P прогнозируют, что ликвидные внешние активы экономики по-прежнему будут значительно превышать внешний долг в ближайшие несколько лет. В отчете отмечено, что рост экономики обусловлен активностью в строительстве, промышленности, торговле, информации и связи.
Аналитиками также отмечаются стимулирующие меры правительства, включая развитие инфраструктуры и дальнейшую диверсификацию.
S&P ожидает, что продолжение экономических реформ и умеренный рост государственных расходов снизят дефицит бюджета в 2024-2027 годах.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?