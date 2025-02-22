Льготное кредитование фермеров: на весенние полевые работы выделен 171 млрд тенге

В целом на весенние полевые и уборочные работы будет направлено до 700 млрд тенге

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в рамках программы льготного кредитования аграриев профинансировано более 1,3 тыс. заявок на сумму 171 млрд тенге, - На сегодняшний день в рамках программы льготного кредитования аграриев профинансировано более 1,3 тыс. заявок на сумму 171 млрд тенге, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.





Аграрная кредитная корпорация продолжает финансирование по программе "Кең дала 2" с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых. Сформирован общий пул заявок от 2042 сельхозтоваропроизводителей на сумму порядка 239,4 млрд тенге, из них в работу уже приняты заявки от 1958 сельхозтоваропроизводителей на сумму 232,7 млрд тенге. Профинансировано 1396 сельхозтоваропроизводителей на сумму 171,6 млрд тенге, рассказали в Минсельхозе.





Прием заявок на льготное кредитование стартовал 29 ноября 2024 года. Данные меры приняты для того, чтобы аграрии могли качественно провести все необходимые мероприятия, закупить семена, удобрения и подготовить технику", - напомнили в ведомстве.





В целом на весенние полевые и уборочные работы будет направлено до 700 млрд тенге, из которых порядка 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала.





Для удобства аграриев увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения. Финансирование будет доступно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и АКК.





Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения фондом развития предпринимательства "Даму" предусмотрено гарантирование 85% от суммы займа.



