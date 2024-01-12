11.01.2024, 12:45 18886
К сборке 30 тысяч автомобилей приступили в Костанайской области
Также в регионе началось строительство автозавода совместно с корейским автоконцерном
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, сообщает Акорда.
В частности, аким рассказал главе государства о проекте магистрального газопровода от Актюбинской области до города Костаная. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.
Проект не только обеспечит голубым топливом населенные пункты региона, но и создаст благоприятные условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Увеличение поставок газа в необходимом объеме позволит реализовать несколько проектов, в том числе строительство завода по производству горячебрикетированного железа и сталеплавильного завода. В свою очередь это обеспечит создание новых рабочих мест, а также придаст мощный экономический импульс развитию региона", - сообщил глава области.
Он также сообщил о положительной динамике по основным макроэкономическим показателям области. По его словам, доля промышленности в структуре валового регионального продукта превысила 30%.
В машиностроении расширяется линейка выпускаемых моделей легковых автомобилей. ТОО "СарыаркаАвтоПром" приступило к реализации инвестиционного проекта по сборке 30 тысяч автомобилей Chevrolet Onix в год. Стоимость проекта - 23 миллиарда тенге, планируется создать 400 новых рабочих мест. Совместно с корейским автоконцерном KIA началось строительство завода, объем инвестиций в который составляет 90 млрд тенге. В рамках проекта будет обеспечен выпуск 70 тысяч автомобилей в год и создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, планируется строительство локализационного центра по производству автокомпонентов стоимостью 13 млрд тенге", - сообщил Аксакалов.
Он также рассказал президенту о водоснабжении региона и строительстве социальных объектов.
В завершение встречи Токаев поручил акиму области совместно с правительством взять на особый контроль вопросы проведения отопительного сезона, своевременной реализации проекта по газификации региона, а также подготовки к весенней полевой кампании.
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09.01.2024, 16:41 51036
Нормы потребления коммунальных ресурсов планируют внедрить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане планируется ввести социальные нормы потребления коммунальных ресурсов, сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.
Целью введения норм потребления является повышение культуры экономного потребления коммунальных ресурсов, а также обеспечение условиями жизнеобеспечения будущих поколений, пояснили в ведомстве.
В МНЭ напоминают, что с 2024 года в стране введена автоматизированная система управления рисками в сферах естественных монополий. Это означает, что проверки будут назначены без человеческого участия, а также снизится вероятность наступления неблагоприятных факторов путем градации субъектов по степеням риска.
Кроме того, с февраля текущего года вводится "стимулирующий" метод тарифообразования. Предусматривается повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий путем:
- стимулирования новых инвестиций;
- внедрения инновационных решений;
- повышения уровня коммуникаций с потребителями;
- контроля качества оказываемых услуг, и соответственно, получения дохода.
Ранее сообщалось, что в Казахстане и странах Центральной Азии самая дешевая в мире вода и самое высокое ее потребление. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Напомним, в рамках плана мероприятий по социально-экономическому развитию Алматы планируется внедрение дифференцированного тарифа в сфере водоснабжения с определением оптимальной нормы потребления на основе международного опыта, разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города на перспективу до 2040 года.
09.01.2024, 11:23 56146
В Казахстане индекс роста цен на СЗПТ стал самым низким за последние пять лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары стал самым низким за последние пять лет, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Как отметила на совещании в правительстве первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, для удержания уровня инфляции в 2024 году в коридоре 6-8% в ведомстве рассчитали индикативные розничные значения в разрезе социально значимых товаров по каждому региону с учетом их специфики, текущей ситуации и пятилетних тенденций.
Проект индикативных цен на СЗПТ в разрезе регионов и товаров рассчитан на основе целевого уровня инфляции в пределах 6-8% за 2024 год. Рекомендуемые показатели учитывают текущую рыночную конъюнктуру, фактор сезонности и прогнозные тренды. Также будет продолжена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем", - сообщила Айжан Бижанова.
Ситуацию по стабилизации цен на муку и хлеб, запасам овощей в стабфондах озвучил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
В настоящее время, по данным акиматов, у СПК имеются запасы муки в объеме 25,7 тысячи тонн, в том числе в стабфондах - 14,1 тысячи тонн, в рамках оборотной схемы - 11,5 тысячи тонн. Ведется работа по обеспечению регионов льготной пшеницей в рамках меморандумов акиматов и Продкорпорации. Утвержденный объем пшеницы на сентябрь-декабрь 2023 года составляет 64,5 тысячи тонн, уже отгружено 60,8 тысячи тонн пшеницы", - сказал он.
По его словам, сформированы запасы овощей на зимне-весенний период 2024 года в объеме 174,1 тысячи тонн.
Также отмечается, что этого достаточно для оказания регулирующего воздействия на рынок в период с февраля по апрель.
Вице-министр напомнил акиматам о необходимости как можно скорее заключать форвардные договоры на поставку раннего урожая, чтобы предотвратить рост цен на овощи с мая по июль.
На межсезонье этого года финансирование должно было начаться с 1 августа прошлого года. Однако регионы до сих пор не представили форвардные договоры на поставку ранних овощей", - подчеркнул Тасжуреков.
Подводя итоги совещания Серик Жумангарин отметил, что инфляционные ожидания казахстанцев в прошлом году были высокими, эти же тенденции влияли на инфляцию 2022-2023 годов. Во многом благодаря слаженной работе регионов в прошлом году удалось сдержать рост цен на СЗПТ. Даже к Новому году казахстанцы не увидели сильного подорожания, а для населения основными товарами-маркерами инфляции всегда были продукты питания.
В этом году стоит задача войти в коридор инфляции 6-8%. Необходимо составить конкретный план по разбронированию запасов овощей и начинать эту работу не в конце февраля, а гораздо раньше. Нужно повысить эффективность межрегиональной транспортной логистики, чтобы плодоовощная продукция в случае необходимости доставлялась из одного региона в другой за считанные дни. Надо также усилить работу региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане откажутся от регулирования цен на девять видов СЗПТ в первом полугодии 2024 года.
08.01.2024, 11:29 76901
Что делать ранее платившим ЕСП самозанятым казахстанцам
Если гражданин продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов рассказали, что делать самозанятым казахстанцам, которые ранее оплачивали единый совокупный платеж.
С 1 января 2024 года если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи", - проинформировали в комитете.
Также подчеркивается, что от уплаты ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери и т.д.
Если гражданин продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения - патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%)", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что выбрать режим налогообложения можно через мобильное приложение Е-salyq Business, где автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей.
В этом случае минимальная ежемесячная сумма социальных платежей составит 17 425 тенге (обязательные пенсионные взносы - 8500 тенге, социальные отчисления - 2975 тенге, взносы на ОСМС - 5950 тенге)", - добавили в комитете.
Напомним, 31 декабря 2023 года завершился период применения единого совокупного платежа (ЕСП). Ранее в Комитете государственных доходов рассказали, как с 2024 года сдающим в аренду квартиры гражданам можно оплачивать налоги.
05.01.2024, 13:39 118536
"КазМунайГаз" к 2030 году намерен добывать до 6,7 млрд кубометров газа в год
Фото: КазМунайГаз
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - "КазМунайГаз" разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году, сообщает пресс-служба компании.
В 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений: "Аксай Южный", "Восточный Урихтау", "Рожковское". В ближайшие три-четыре года КМГ планирует начать добычу на месторождении "Центральный Урихтау" - порядка 1 млрд кубометров газа в год. В 2027 году "КазМунайГаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения "Западная Прорва" и "Каламкас", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, совместно с международными компаниями прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений.
Ранее в Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию крупное месторождение газоконденсата.
04.01.2024, 14:30 139771
В 2023 году "Самрук-Қазына" направила в правительство рекордные 238 млрд тенге
Выделено 67 млрд тенге в общественный фонд "Қазақстан халқына"
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году АО "Самрук-Қазына" направила в правительство РК рекордную сумму дивидендов в размере 238 млрд тенге, сообщили в пресс-службе фонда.
Единственному акционеру также направлено 155 млрд тенге в виде прочих распределений. Эти средства, в том числе, выделены на строительство объектов здравоохранения, таких как Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы, Национальный координационный центр экстренной медицины и Перинатальный центр в Астане, проинформировали в пресс-службе фонда.
Также отмечается, что в рамках исполнения поручения главы государства АО "Самрук-Қазына" выделено 67 млрд тенге в общественный фонд "Қазақстан халқына".
Напомним, правительство РК намерено изъять из ЕНПФ 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений для инвестирования в крупные проекты.
03.01.2024, 13:47 160731
В Казахстане годовая инфляция по итогам декабря составила 9,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в декабре 2023 года за год замедлилась и составила 9,8%, сообщает Бюро национальной статистики.
Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5%, непродовольственные товары - на 9,1%, платные услуги - на 12,4%", - проинформировали в бюро.
По сравнению с декабрем прошлого года повышение цен отмечено на рис на 34,3%, минеральную и питьевую воду - на 18,4%, молоко консервированное - на 16,9%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 15,6%, кефир 2,5% жирности, яйца - по 13,4%, масло сливочное - на 13,3%, молоко пастеризованное, фрукты и овощи свежие - по 12,8%, булочные и мучные изделия - на 12,3%, рыбу и морепродукты - на 12,1%, кондитерские изделия - на 10,7%.
Также снижение цен наблюдалось на крупу гречневую на 22,6%, масло подсолнечное - на 18%, сахар-песок - на 15,8%.
Уровень цен на товары личного пользования вырос на 12,4%, мебель и предметы домашнего обихода - на 11,8%, посуду - на 11,4%, одежду и обувь - на 11,3%, фармацевтическую продукцию - на 10,4%, строительные материалы - на 7,3%. Дизельное топливо подорожало на 15,2%, бензин - на 13,7%, сжиженный газ в баллонах - на 13,6%, уголь каменный - на 10,7%", - сообщили в пресс-службе.
Между тем цены на услуги организаций комплексного отдыха увеличились на 16,8%, услуги санаториев - на 15,8%, здравоохранения - на 13,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 13,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12,8%, услуги образования - на 9,6%, общественного питания - на 8%. Проезд в такси подорожал на 9,1%, городским автобусом - на 8,9%, междугороднем автобусе - на 8,8%, воздушным пассажирским транспортом - на 8,6%, железнодорожным - на 7,3%.
Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.
За год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 10,8%, мясо и мясопродукты - на 7% и внесли основной вклад в инфляцию 0,8 и 0,9 процентных пункта, соответственно. Удорожание яиц на 13,4%, безалкогольных напитков на 11,4% и внесли вклад по 0,2 п.п., молочных продуктов - в 0,4 п.п., фруктов и овощей - в 0,5 процентных пункта в годовую инфляцию", - проинформировали в бюро.
Услуги ЖКХ за год также подорожали на 13,9%, а их вклад в инфляцию составил 1,8 процентных пункта.
В декабре 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года отопление центральное стало выше на 26,1% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия - в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - в 0,2 процентных пункта", - добавили в пресс-службе.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?"
24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".
03.01.2024, 11:50 164036
В январе Нацбанк планирует продать до $1,1 млрд из Нацфонда
Фото: pexels.com
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В январе Национальный банк Казахстана планирует продать от $1 до 1,1 млрд из Национального фонда, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам,правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в январе 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до $1,1 млрд. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в январе 2024 года ожидается в размере от $100 до 200 млн, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере до $30 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Нацбанке сообщили, что по итогам декабря курс тенге укрепился на 0,8%, до 454,69 тенге за доллар.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с $192 до 176 млн. Общий объем торгов составил $3,5 млрд", - отметили в банке.
Кроме того, продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз" за декабрь составили $646 млн.
Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов и не более $34 млн в день", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года.
03.01.2024, 11:23 152296
В Казахстане с января 2024 года изменится регулирование ставок по депозитам физлиц
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан с января 2024 года изменится регулирование ставок по депозитам физических лиц, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
КФГД регулирует ставки с 2008 года, а с 2024 года ввиду укрепления банковского сектора и развития системы управления рисками в банках КФГД переходит от директивного к более рыночному механизму регулирования ставок по депозитам населения", - проинформировали в пресс-службе.
Разработанная реформа предполагает, что предельные ставки будут устанавливаться только для определенной категории банков, наиболее подверженным рискам ликвидности и, соответственно, склонным к проведению агрессивной депозитной политики.
Данный подход к установлению предельных ставок успешно применяется Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC, США). Фонд, как и прежде, будет публиковать размеры предельных ставок на своем официальном сайте, но исключительно для сведения соответствующих банков", - сообщили в КФГД.
Вместе с тем, отмечается, что ориентир для установления ставок по депозитам физических лиц будет формироваться рынком.
Банки, как и прежде, будут устанавливать ставки по своим депозитным продуктам самостоятельно, но при этом будут оплачивать взнос за системный риск в зависимости от спреда между ставкой банка и средневзвешенной рыночной ставкой: чем больше отклонение ставок банка от ставки, сложившейся на рынке, тем больше будет размер его взноса в резерв КФГД для будущих выплат", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что банки приняли заявки на выплату компенсации по депозитам более чем на 300 млрд тенге.
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