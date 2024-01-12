К сборке 30 тысяч автомобилей приступили в Костанайской области

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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в декабре 2023 года за год замедлилась и составила 9,8%, - Инфляция в Республике Казахстан в декабре 2023 года за год замедлилась и составила 9,8%, сообщает Бюро национальной статистики.





Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5%, непродовольственные товары - на 9,1%, платные услуги - на 12,4%", - проинформировали в бюро.





По сравнению с декабрем прошлого года повышение цен отмечено на рис на 34,3%, минеральную и питьевую воду - на 18,4%, молоко консервированное - на 16,9%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 15,6%, кефир 2,5% жирности, яйца - по 13,4%, масло сливочное - на 13,3%, молоко пастеризованное, фрукты и овощи свежие - по 12,8%, булочные и мучные изделия - на 12,3%, рыбу и морепродукты - на 12,1%, кондитерские изделия - на 10,7%.





Фото: Бюро нацстатистики





Также снижение цен наблюдалось на крупу гречневую на 22,6%, масло подсолнечное - на 18%, сахар-песок - на 15,8%.





Уровень цен на товары личного пользования вырос на 12,4%, мебель и предметы домашнего обихода - на 11,8%, посуду - на 11,4%, одежду и обувь - на 11,3%, фармацевтическую продукцию - на 10,4%, строительные материалы - на 7,3%. Дизельное топливо подорожало на 15,2%, бензин - на 13,7%, сжиженный газ в баллонах - на 13,6%, уголь каменный - на 10,7%", - сообщили в пресс-службе.





Между тем цены на услуги организаций комплексного отдыха увеличились на 16,8%, услуги санаториев - на 15,8%, здравоохранения - на 13,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 13,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12,8%, услуги образования - на 9,6%, общественного питания - на 8%. Проезд в такси подорожал на 9,1%, городским автобусом - на 8,9%, междугороднем автобусе - на 8,8%, воздушным пассажирским транспортом - на 8,6%, железнодорожным - на 7,3%.





Фото: Бюро нацстатистики





Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.





За год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 10,8%, мясо и мясопродукты - на 7% и внесли основной вклад в инфляцию 0,8 и 0,9 процентных пункта, соответственно. Удорожание яиц на 13,4%, безалкогольных напитков на 11,4% и внесли вклад по 0,2 п.п., молочных продуктов - в 0,4 п.п., фруктов и овощей - в 0,5 процентных пункта в годовую инфляцию", - проинформировали в бюро.





Услуги ЖКХ за год также подорожали на 13,9%, а их вклад в инфляцию составил 1,8 процентных пункта.





В декабре 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года отопление центральное стало выше на 26,1% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия - в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - в 0,2 процентных пункта", - добавили в пресс-службе.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?"





24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".