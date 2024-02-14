Механизм проверки мобильных переводов еще раз рассмотрят в правительстве

Количество безработных в стране за год выросло на 36,6 тысячи человек

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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2023 года составила 709,8 тысячи человек, сообщает - Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2023 года составила 709,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.





По данным ЕЭК, количество безработных сократилось на 13,9% по сравнению с 2022 годом.





Количество безработных составляет 0,8% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 0,9%", - говорится в информации.





Единственной страной, в которой количество безработных выросло, стал Казахстан. По данным за декабрь 2023 года, в стране стало на 36,6 тысячи больше безработных. В 2022 году их было 132,3 тысячи человек, а через год уже 168,9 тысячи человек. Это 1,8% трудоспособного населения республики.





В других странах: Армении, России, Беларуси и Кыргызстане число безработных сократилось.





В Армении - на 2,6 тысячи, в 2023 году - 46 тысяч человек;

В России - на 140,1 тысячи, в 2023 году - 424 тысячи;

В Кыргызстане - на 7,1 тысячи, в 2023 году - 67,6 тысячи;

В Беларуси - на 1,3 тысячи, в 2023 году - 3,3 тысячи.





Таким образом Беларусь стала страной с наиболее низким уровнем безработицы в ЕАЭС.





Ранее в исследовании Finprom сообщалось , что больше всего безработных казахстанцев живет в Алматы - 52,6 тысячи человек. Также много людей без работы в Туркестанской (41,7 тысячи человек) и Алматинской (34,4 тысячи человек) областях.





Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.





При этом в информации подчеркивалось, что уровень безработицы сильно зависит от образования.