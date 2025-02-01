Международный центр искусственного интеллекта появится в Казахстане   

При этом цены на уголь по итогам декабря 2024 года выросли в среднем на 8,6% за год

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, сокращается в Казахстане второй год подряд, сообщает - Добыча каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, сокращается в Казахстане второй год подряд, сообщает Energyprom





В прошлом году объем добычи составил 112,6 млн тонн - на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Годом ранее уже было отмечено сокращение на 1,4%. В региональном разрезе почти 92% добычи пришлось лишь на две области - Павлодарскую (67 млн тонн) и Карагандинскую (36,5 млн тонн). Можно отметить также Абайскую область, где объем добычи каменного угля составил 7,6 млн тонн. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 1,5 млн тонн", - сообщает сайт.





Energyprom.kz





По данным источника, около 18% домохозяйств РК используют для отопления в качестве основного твердое топливо, несмотря на относительно активную газификацию страны. В некоторых регионах для отопления жилья его используют более половины домохозяйств.





Между тем цены на твердое топливо по итогам декабря 2024 года выросли на 0,8% за месяц, и это седьмой подряд месяц удорожания в секторе. Самый заметный рост цен в 2024 году был отмечен в сентябре, перед наступлением холодов: сразу на 2,6% к августу. За год цены на твердое топливо выросли на 10,4%, что стало самым заметным годовым удорожанием в соответствующем периоде с 2018 года. Годом ранее был зафиксирован рост на 9,9%", - отмечается в исследовании.





Для сравнения: центральное отопление за год подорожало на 22,3%, газ - на 11,8%. К слову, в текущем году анонсировано очередное повышение цен на коммунальные услуги.





Energyprom.kz





Непосредственно каменный уголь по итогам декабря 2024-го подорожал на 8,6% за год (годом ранее был отмечен рост на 10,7%). Заметнее всего цены на каменный уголь увеличились в Актюбинской области: сразу на 24,6%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 15,8%), Абайская (на 15,1%) и Северо-Казахстанская (на 15%) области. Следует отметить, что Абайская и Северо-Казахстанская области входят в число регионов, где более половины домохозяйств используют твердое топливо как основное средство отопления. Наименьшее удорожание было отмечено в Карагандинской и Павлодарской областях: лишь на 0,2% и на 0,6% соответственно. Это регионы, где добывается 92% всего казахстанского угля", - пишет сайт.





Без изменений цены на каменный уголь остались лишь в Западно-Казахстанской области.





Также в стране подорожали дрова, сразу на 15,6%, что является рекордным годовым показателем.





Годом ранее наблюдался рост цен на 7,3%. В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: сразу на 34,1%", - уточняет источник.





Средняя розничная цена тонны каменного угля в Казахстане в декабре 2024 года составила 18,3 тыс. тг. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны он стоил в Актобе и Конаеве (23 тыс. и 22 тыс. тыс. тенге за тонну соответственно), дешевле всего - в Петропавловске и Павлодаре (15,6 тыс. и 15,8 тыс. тенге).





Цены на дрова в среднем по РК составили 11,9 тыс. тенге за кубометр. Самые высокие цены наблюдались в Астане и Кокшетау (17,3 тыс. и 16,1 тыс. тенге за кубометр, соответственно), самые низкие - в Туркестане (7,5 тыс. тенге), а также в Семее и Талдыкоргане (7,9 тыс. тенге).





Energyprom.kz



