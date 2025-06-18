17.06.2025, 14:19 46441
Минэнерго инвестирует 210 млрд тенге на модернизацию энергообъектов
Отобраны 75 проектов по модернизации электрических и тепловых сетей
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан направит 210 миллиардов тенге на реализацию 75 ключевых проектов по модернизации электрических и тепловых сетей страны, сообщили в пресс-службе министерства.
Как рассказал директор департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин, цель проекта - кардинально снизить износ критической инфраструктуры и обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для миллионов казахстанцев. Ожидается, что уровень износа энергетических активов в стране снизится до 40%.
Это прямые инвестиции в комфорт и безопасность каждой казахстанской семьи, в бесперебойную работу наших предприятий и в стабильное будущее нашей экономики. Мы привлекаем лучшие финансовые инструменты и делаем ставку на отечественных производителей, чтобы каждый вложенный тенге работал на благо Казахстана", - подчеркнул Асылжан Мусин.
В рамках программы были отобраны: 47 проектов по модернизации электросетей на сумму 90 млрд тенге; 28 проектов по обновлению систем теплоснабжения на сумму 120 млрд тенге.
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17.06.2025, 17:23 31646
Создать казахстанско-китайский грузовой терминал в порту Курык на Каспии предложил Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На полях второго саммита "Центральная Азия - Китай" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык в Каспийском море, передает корреспондент агентства.
Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов. Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии", - предложил глава государства.
Токаев отметил, что Центральная Азия становится ключевым логистическим хабом в Евразии.
Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу. Мы придаем исключительно важное значение усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ Центрально-Азиатского региона", - выступил Токаев.
По его словам, представляя первое звено мегапроекта "Один пояс, один путь", Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами Западный Китай - Западная Европа, Транскаспийский международный транспортный маршрут и Север - Юг.
17.06.2025, 15:34 42151
Новая объездная дорога появится в Казахстане на границе с Китаем
Все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и председатель совета директоров бельгийской группы компаний Sarens Людо Саренс обсудили планы по строительству объездной дороги на пункте пропуска "Нур жолы", информирует пресс-служба правительства РК.
Как разъяснили в пресс-службе кабмина, проект нацелен на повышение пропускной способности приграничной инфраструктуры и снижение нагрузки на действующие транспортные потоки.
Планируется строительство объездной автодороги протяженностью 3,2 км и шириной 12 м для проезда крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также парковочные зоны для транспортных средств площадью 81,6 га. Дополнительно предусмотрено возведение автодорожного моста, установка соответствующей инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В правительстве отметили, что все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн.
Также стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в сфере машиностроения с высоким уровнем локализации с учетом опыта и компетенций компании Sarens.
Премьер-министр поручил ответственным госорганам оказать необходимое содействие для своевременной реализации проекта.
Напомним, в Казахстане готовят к вводу вторые пути на железнодорожном участке Достык - Мойынты протяженностью 836 километров, что позволит в пять раз увеличить пропускную способность железной дороги в Китай.
17.06.2025, 13:49 49876
Инфляция в Казахстане: рост цен ускорился в 16 регионах
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась в 16 регионах, составив 11,3%, сообщает пресс-служба Нацбнака РК.
Еще в трех регионах страны инфляция замедлилась и в одном осталась на прежнем уровне.
Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Алматы - 13,0%.
Цены на продовольственные товары в мае ускорились до 9,6% в годовом выражении (в апреле - 8,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,4%), а минимальный - в г. Алматы (8,0%). Рост цен на непродовольственные товары в мае достиг 9,0% в годовом выражении (в апреле - 8,9%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,2%), минимальное - в Павлодарской области (5,4%)", - говорится в сообщении Нацбанка.
Стоимость платных услуг в мае выросла на 16,0% в годовом выражении (в апреле - 15,7%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Алматы (22,5%), значительно ниже - в Алматинской области (11,3%).
В мае рост месячной инфляции по стране составил 0,9%.
Напомним, в мае Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, не исключив возможности ее повышения при необходимости.
17.06.2025, 13:20 52001
Казахстан вдвое нарастит товарооборот с Китаем - до $88 млрд в год
В 2024 году этот показатель достиг $95 млрд
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен в 2 раза увеличить взаимный товарооборот с Китаем в ближайшем будущем - с $44 млрд до $88 млрд в год, сообщил на открытии делового совета стран Центральной Азии и Китая в Астане министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.
Он отметил рост торговли стран Центральной Азии с КНР.
В 2024 году этот показатель достиг $95 млрд. Из них почти половина приходится на Казахстан.
Двусторонний товарооборот достиг исторической отметки в $44 млрд. При этом в ближайшем будущем мы намерены удвоить объем взаимной торговли. Полагаю, что у нас имеются все необходимые условия для достижения намеченной цели", - заверил вице-премьер.
По его словам, Казахстан предлагает закрепить данный формат делового совета и проводить его ежегодно.
Важным вектором становится электронная коммерция - она открывает новые возможности для оперативного обмена товарами и услугами, пишет Kazinform.
Подтверждаем готовность к сотрудничеству в реализации инициативы председателя КНР по созданию пилотной зоны "электронной коммерции Шелкового пути". У нас уже есть положительный опыт взаимодействия по созданию национальных павильонов на электронных торговых площадках Alibaba и JD.com", - цитирует источник Жумангарина.
На форуме было подписано 18 соглашений, меморандумов и контрактов между Казахстаном и Китаем, в том числе о проектах создания промышленных парков, лабораторий в казахстанском вузе, международной казахстанско-китайской торговой платформы и другие.
Напомним, сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств, на котором особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей.
17.06.2025, 11:30 58686
Проекты на $35 млрд предусматривает промышленная кооперация Казахстана и Китая
На стадии активной реализации и проработки находятся 79 совместных проектов на сумму $26 млрд
Фото: gov.kz
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 133 проекта на сумму $35 млрд с созданием более 36 тысяч рабочих мест предусматривает промышленная кооперация Казахстана и Китая, сообщает Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.
Как сообщил в ходе второго форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай" вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, на стадии активной реализации и проработки находятся 79 совместных проектов на сумму $26 млрд в области горно-металлургического комплекса, машиностроения и в других отраслях.
Вице-министр подчеркнул положительную динамику в многостороннем сотрудничестве и качественную проработку договоренностей, достигнутых странами по итогам первого саммита "Центральная Азия - Китай".
По итогам мероприятия было подписано 58 коммерческих соглашений между казахстанскими и китайскими компаниями на общую сумму свыше $24 млрд.
Напомним, сегодня в Астане состоится саммит "Центральная Азия - Китай".
16.06.2025, 16:46 142496
Профинансированная ЕАБР модернизация Кантского цементного завода успешно завершилась в Кыргызстане
Ввод в эксплуатацию новой линии позволит заводу значительно повысить эффективность производства и сократить издержки
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Бишкек. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане состоялось торжественное открытие новой технологической линии Кантского цементного завода, строительство которой началось весной 2024 года. Год спустя завод приступает к работе на обновленной экологичной и энергоэффективной платформе, рассказали в пресс-службе Евразийского банка развития.
В рамках проекта построена линия мощностью 2 500 тонн в сутки, использующая современную технологию сухого способа обжига клинкера. Поставку и установку оборудования осуществила китайская компания Beijing Triumph International Engineering Co., Ltd. (входит в холдинг Sinoma - крупнейшего в мире поставщика комплексных решений в цементной отрасли). Общая стоимость проекта составила около 439 млн юаней. Финансирование в размере порядка 50 млн долларов США было предоставлено ЕАБР. Все строительные работы выполнены с опережением графика и в рамках утвержденного бюджета", - поделились в ЕАБР.
В банке отметили, что ввод в эксплуатацию новой линии позволит заводу значительно повысить эффективность производства и сократить издержки. В частности, существенно снизится потребление угля по сравнению с ранее действующими технологиями. Это напрямую влияет на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, что делает производство более экологичным и устойчивым.
Кроме того, в результате модернизации себестоимость продукции сократится, что усилит конкурентные позиции предприятия в регионе присутствия (столичный регион и северные области Кыргызской Республики). Проект способствует развитию региональной кооперации что укрепляет взаимную торговлю и инвестиционные связи в рамках Центрально-Азиатского региона.
ЕАБР с готовностью поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие и технологическое обновление промышленности региона. Модернизация Кантского цементного завода - наглядный пример того, как синергия финансирования, предоставляемого международным институтом развития, эффективного управления и передовых технологий позволяет достигать экологических целей и создавать условия для роста экономики. Мы поздравляем партнеров с успешным завершением проекта, который отвечает интересам Кыргызстана и всего региона", - отметил директор представительства ЕАБР в Кыргызской Республике Нурлан Акматов.
Кантский цементный завод, основанный в 1964 году, производит 4 вида цемента, соответствующих международным стандартам. На предприятии занято около 800 сотрудников. Продукция используется при реализации ключевых инфраструктурных проектов страны - от каскада ГЭС на реке Нарын до плотин и аэропортов по всей территории Кыргызской Республики.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.06.2025, 12:17 164311
Строительство АЭС в Казахстане: какой тип реактора предлагает установить "Росатом"
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - При строительстве атомной электростанции в Казахстане будет использован ядерный реактор ВВЭР-1200, сообщили в Агентстве по атомной энергии, отвечая на вопросы журналистов о строительстве АЭС.
Росатом" предлагает свою передовую и проверенную технологию, ядерный реактор ВВЭР-1200. Энергоблоки этого типа уже успешно эксплуатируются в России, Беларуси и Китае, а также строятся в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии", - ответили в пресс-служба агентства.
В ведомстве добавили, что все реакторы имеют проектный срок службы 60 лет.
Однако ядерные реакторы APR1000 (Корея) и EPR1200 (Франция) не имеют опыта эксплуатации, в отличие от российского ВВЭР-1200, китайского HPR1000 и корейского APR1400", - пояснили в агентстве.
Также в ведомстве рассказали, как будет вестись подготовка специалистов для АЭС.
В настоящее время активно ведется подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли по 18 образовательным программам, связанным с физикой, энергетикой, электротехникой, горным инжинирингом. Подготовка осуществляется как в отечественных университетах (ВКТУ имени Д.Серикбаева, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби, АУЭС имени Г.Даукеева, ВКУ имени С.Аманжолова и Государственный университет имени Шакарима), так и в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, специализирующимися на ядерных технологиях", - рассказали в агентстве.
Также реализуются несколько профильных образовательных программ с возможностью получения двойного диплома (ядерная физика, ядерная инженерия, ядерная физика и атомная энергетика, теоретическая ядерная физика).
Будет проведена работа по выделению грантов на обучение по зарубежным программам, а также будет организовано прохождение практик и стажировок на действующей АЭС. На 2024-2025 учебный год по направлениям, ассоциированным с атомной отраслью и промышленностью, выделено более 5 тыс. грантов", - сообщает ведомство.
При этом по таким специальностям контингент обучающихся в период 2023-2024 составлял около 250 человек. С 2011 по 2023 год выпуск составил более 1600 человек.
Также в РК действуют Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, в которых работают высококвалифицированные специалисты в сфере атомной отрасли.
На базе трех учебных центров последнего к текущему моменту было подготовлено более 5000 специалистов, ассоциированных с атомной энергетикой", - отметили в ведомстве.
Кроме того, молодых специалистов будут отправлять на объекты атомной отрасли для прохождения стажировки во Францию, РФ и Венгрию.
Также журналисты поинтересовались, какой процент сотрудников АЭС будут составлять казахстанцы и будут ли с ними заключать договор на основе казахстанского законодательства.
Вопрос о процентном участии казахстанских работников в строительстве АЭС пока не рассматривался отдельно. Вместе с тем привлечение местного персонала возможно при условии прохождения соответствующей аттестации и подтверждения профессиональных компетенций. Договорные отношения с казахстанскими специалистами будут оформляться в соответствии с Трудовым кодексом и законодательством Республики Казахстан с соблюдением всех нормативных требований, включая порядок выплаты заработной платы", - ответили в агентстве.
Там уточнили, что после завершения строительства на этапе эксплуатации первой казахстанской АЭС будет создано порядка 2000 рабочих мест в полном соответствии с законодательства РК. Одной из задач лидера консорциума будет подготовка местных кадров для эксплуатационного персонала станции.
Ранее в агентстве ответили, почему "Росатом" выбрали в качестве лидера консорциума по строительству АЭС и озвучили ориентировочные сроки завершения строительства атомной станции в Казахстане.
16.06.2025, 12:16 137146
Ряд ключевых энергетических соглашений подписали на форуме Power Central Asia + China
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на первом региональном энергетическом форуме Power Central Asia + China, организованном в рамках саммита "Центральная Азия - Китай", подписан ряд ключевых соглашений, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
В частности, в рамках форума подписаны следующие документы:
- рамочное соглашение с POWERCHINA - о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации;
- меморандум с China Southern Power Grid - о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС;
- меморандум с Huawei Kazakhstan - о взаимодействии в сфере цифровой трансформации энергетики и кибербезопасности;
- договор купли-продажи по проекту СЭС "Сауран" с China Energy Overseas Investment - об обеспечении поставок с солнечной станции с накопителями в Туркестанской области;
- соглашение QazaqGaz с China Construction Bank - о финансировании инвестиционных проектов группы компаний QazaqGaz;
- соглашение с CNCECI - о разработке ТЭО проекта углехимического завода с производством до 2 млрд кубических метров газа;
- соглашение с Sinopec - о технологическом партнерстве для создания продуктов глубокой переработки;
- соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун - о сотрудничестве в области водородных технологий и НИОКР.
Форум дал старт новому этапу сотрудничества в энергетике, подчеркнув готовность обеих сторон к внедрению передовых технологий и реализации амбициозных проектов. Одним из ключевых шагов стало заключение рамочного соглашения с POWERCHINA, направленного на локализацию производства, создание научно-исследовательского центра и запуск фонда декарбонизации. Энергетическая трансформация стала центральной темой форума: были достигнуты договоренности о цифровизации энергетического сектора с Huawei и о внедрении высоковольтных линий HVDC и гидроаккумулирующих станций с China Southern Power Grid. Особое внимание было уделено проектам в сфере возобновляемой энергетики", - отметили в министерстве.
В частности, совместный проект с China Energy предполагает запуск солнечной электростанции "Сауран" в Туркестанской области, а меморандум с CNCECI предусматривает разработку углехимического завода с возможностью переработки газа.
Эти инициативы демонстрируют стремление Казахстана к декарбонизации и созданию низкоуглеродной экономики. Среди других ключевых решений форума - привлечение финансирования для казахстанских энергетических проектов. Соглашение с China Construction Bank обеспечит поддержку инновационных инициатив группы QazaqGaz. Кроме того, соглашения с Sinopec и Шанхайским университетом Цзяотун заложили основу для технологических партнерств в области глубокой переработки углеводородов и развития водородных технологий", - добавили в пресс-службе.
Напомним, сегодня в Астане стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?