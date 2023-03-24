Минэнерго: в ряде регионов наблюдаются перебои с топливом

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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков на совещании в правительстве сообщил о перебоях с наличием топлива, связанных с чрезмерно высоким уровнем потребления, - Министр энергетики Болат Акчулаков на совещании в правительстве сообщил о перебоях с наличием топлива, связанных с чрезмерно высоким уровнем потребления, информирует пресс-служба правительства РК.





Для предотвращения нехватки топлива Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов, сказал Акчулаков.





Он также проинформировал участников совещания, что в первом квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тысяч тонн. В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально значимым предприятиям.





В ходе мероприятия также обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры.