Минэнерго: в ряде регионов запасы топлива ниже нормы

Участники делегации во главе с заместителем генконсула госпожой Чжун Хуа подробно ознакомились с принципом работы ветряного генератора и общей работой электростанции в Шелекском коридоре

Фото: Генконсульство КНР

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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На днях группа молодых дипломатов генерального консульства КНР и студентов алматинских университетов посетила ветроэлектростанцию в Шелекском коридоре - знаковый проект совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном, сообщает пресс-служба генконсульства КНР.





Генконсульство КНР





В этом году отмечается десятилетие выдвижения инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" в Казахстане", - сообщили в ведомстве.





Участники делегации во главе с заместителем генконсула госпожой Чжун Хуа подробно ознакомились с принципом работы ветряного генератора и общей работой электростанции.





В ходе мероприятия молодые дипломаты генконсульства поделились мнениями об инициативе "Один пояс и один путь" с казахстанскими студентами.





В качестве примеров взаимного сотрудничества они привели проект ветряной электростанции в Шелекском коридоре, нефтепровод Китай - Казахстан, базу китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане и сотрудничества в развитии транспортных средств на новых источниках энергии.





Дипломаты подчеркнули, что Китай и Казахстан единодушно стремятся к более открытому, зеленому и взаимовыгодному сотрудничеству.





Генконсульство КНР





В свою очередь заместитель генконсула Чжун Хуа высоко оценила значимость и высокий уровень проекта.





По ее словам, за последние десять лет Китай и Казахстан добились плодотворных результатов в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути".





Надеемся, что молодое поколение двух стран в полной мере воспользуется такими преимуществами, как богатые знания и способность к инновациям, чтобы развитие китайско-казахстанского партнерства в новую эпоху было подобно ветроэлектрической установке, которая продолжает вращаться бесконечно!" - резюмировала Чжун Хуа.





Напомним, ветрогенератор в Шелекском коридоре совместно инвестируется и реализуется китайской корпорацией Power China и казахстанским холдингом АО "Самрук-Энерго". Это один из знаковых проектов в рамках строительства "Одного пояса и одного пути".





В июле 2022 года было осуществлено подключение проекта к сети для выработки электроэнергии на полную мощность, благодаря чему он может вырабатывать около 200 миллионов кВтч электроэнергии ежегодно. Это помогает справиться с дефицитом электроэнергии на юге Казахстана, а также способствует стремлению Казахстана сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.