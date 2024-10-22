Минеральная вода подорожала на 15% в Казахстане

Почти так же - на 14% выросла цена на питьевую воду

Рассказать друзьям

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за год объемы производства безалкогольных напитков выросли на 1,1%, при этом цены на минеральную и питьевую воду увеличились на 15% и 14% соответственно, сообщает - В Казахстане за год объемы производства безалкогольных напитков выросли на 1,1%, при этом цены на минеральную и питьевую воду увеличились на 15% и 14% соответственно, сообщает Energyprom.





За январь-август текущего года в Казахстане произвели 2,2 млрд литров безалкогольных напитков - больше, чем за аналогичный период 2023-го. В том числе на производство минеральной и газированной воды пришлось 518,4 млн литров, на прочие безалкогольные напитки - 1,7 млрд литров", - говорится в информации.





Больше всего безалкогольных напитков - 1,2 млрд литров (плюс 6,1%) произвели в Алматинской области. Этот регион обеспечил сразу 51,3% всего выпуска по стране. На второй и третьей строчках расположились Шымкент (272,3 млн литров, плюс 4,5%) и Астана (256,6 млн литров, минус 16,2%).





В целом отечественные компании обеспечивают казахстанцев водой и напитками в достаточной мере. Так, по итогам января-июля текущего года предприятия страны обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на минеральные воды и безалкогольные напитки на 87,7%, против 86,9% годом ранее. Доля импорта составила 12,3%. За семь месяцев текущего года импорт сократился на 5,8%, до 273,1 млн литров. Экспортировали из РК 253,8 млн литров прохладительных безалкогольных напитков, годовой рост - на 7,8%", - сообщает сайт.





Реализация на внутреннем рынке составила 2 млрд литров - практически столько же, сколько и годом ранее (всего на 0,6% меньше).





Что касается цен, здесь радоваться особо нечему. Прохладительные напитки и соки подорожали в годовой динамике на 11,7%", - отмечают авторы материала.





Заметнее всего цены выросли в Северо-Казахстанской области: сразу на 17,4% за год. В тройку антилидеров также вошли Карагандинская (на 16,8%), Западно-Казахстанская (на 15,3%), Мангистауская (на 13,7%) и Алматинская (на 13,5%) области.





Наименьшее удорожание было отмечено в Улытауской области: на 5,7%.





Минеральная и питьевая вода выросла в цене на 14,4%, прохладительные напитки - на 11,6%, соки - на 10,8%. Если рассматривать более подробную разбивку по видам, можно отметить, что минеральная вода подорожала на 14,7%, питьевая - на 13,6%, газированные напитки - на 11,9%, негазированные - на 10%", - сообщается в публикации.