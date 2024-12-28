Минсельхоз закупил дроны на сэкономленные от борьбы с саранчовыми средства
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства сэкономило деньги, выделенные на борьбу с саранчовыми, и закупило на эти деньги дроны, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве напомнили, что в текущем году сложилась непростая ситуация с распространением саранчовых вредителей, что связано с 11-м пиком солнечной активности.
Прогнозы указывали на возможное распространение саранчовых на площади 2,5 млн га, однако фактически химические обработки были проведены на площади 3,1 млн га. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 4,2 млрд тенге, а из резерва правительства - 3,9 млрд тенге. В результате принятых мер удалось предотвратить повреждение посевов сельскохозяйственных культур и не допустить миграцию саранчовых на территории соседних государств", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что при проведении государственных закупок пестицидов и услуг по химическим обработкам за счет средств из резерва правительства образовалась экономия в размере 694,78 млн тенге.
Правительством было принято решение об использовании данных средств на приобретение дронов для проведения обследований и химических обработок против саранчовых, а также автотранспорта для контроля организации защитных мероприятий. Закуплено 7 обследовательских дронов, 46 дронов для проведения химических обработок и 38 автомобилей", - сообщили в Минсельхозе.
Дроны будут применяться для мониторинга развития и распространения саранчовых, а также для химических обработок в труднодоступных местах, где невозможно использование традиционных методов опрыскивания.
Также полностью обновлен парк автомобилей, предназначенных для государственного фитосанитарного контроля.
Напомним, весной Минсельхоз прогнозировал распространение вредителей на площади 2,5 млн га. Для мониторинга и обработки были мобилизованы основные и дополнительные ресурсы. В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов. Кроме того, впервые для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.
Как отметил бывший вице-премьер страны Серик Жумангарин, распространение саранчи в этом году приобрело ранее невиданные масштабы. По итогам защитных мероприятий общий объем обработанных от вредителей площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого показателя в 2,5 млн га. В правительстве пояснили, что фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. В этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи.