МВК сохранила действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника

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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина принято решение оставить действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника.





Снова бурные обсуждения вызвал вопрос действия экспортной пошлины на семена подсолнечника. На предыдущих двух заседаниях МВК, его уже поднимали среди круга заинтересованных лиц: от производителей и переработчиков до госорганов и НПП "Атамекен". Еще раз взвесив все результаты действия экспортной пошлины и нынешний курс государственной политики, направленный на диверсификацию производства в стране в сторону переработки, на заседании МВК принято решение оставить действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну, без изменений", - сообщили в пресс-службе правительства.





Национальной ассоциации переработчиков масличных культур предложено прийти к консенсусу с производителями семян подсолнуха по закупочным ценам, о чем ассоциация обязалась публично объявить в ближайшее время.





По данным Бюро национальной статистики, выращивание семян подсолнечника является одним из самых рентабельных видов бизнеса в секторе АПК. Общий показатель рентабельности этой масличной культуры по стране составляет 96,4%.





В сфере переработки семян подсолнуха в стране задействованы более 50 предприятий, годовая общая мощность переработки по сырью составляет 3,2 млн тонн. В 2022 году загрузка действующих мощностей по переработке подсолнечника (2,8 млн тонн) составила 34%. В 2022 году валовой сбор семян подсолнечника составил 1,3 млн тонн, т.е. уже сегодня имеются все предпосылки для полной переработки маслосемян на внутреннем рынке.





Растут объемы посевных площадей: с 960,4 тысячи га в 2021 году до 1 млн га в 2022 году (14%) и 1,2 млн га в 2023 году (6%). В среднем увеличение составляет 10% ежегодно.





Растет экспорт семян подсолнечника: за 2022 год экспортированы 346,8 тысячи тонн семян подсолнечника, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода 2021 года (145,9 тысячи тонн). При этом экспорт семян подсолнечника в маркетинговый период (с октября по август) 2020-2023 годов, превышает среднегодовой показатель экспорта.





Растет производство растительного масла: за сезон (с сентября 2022 года по август 2023 года) производство нерафинированного масла превысило 417 тысяч тонн, что на 50% больше, чем за сезон 2021-2022 (279 тысяч тонн). Производство рафинированного масла за это же время выросло на 4,1%, до 145,3 тысячи тонн. Сократился импорт бутилированного подсолнечного масла: с сентября 2022 года по июль 2023 год импорт составил 35,2 тысячи тонн, снижение на 15%. Таким образом, рост производства идет на фоне сокращения импорта, то есть происходит импортозамещение.





Растет экспорт переработанной продукции. За 2022 год экспортировано 229,4 тысячи тонн подсолнечного масла на сумму $319,7 млн, что почти в 3 раза выше уровня 2021 года (84,9 тысячи тонн на сумму $98,8 млн).





Снижается цена на масло в магазинах. Экспортная пошлина введена 4 февраля 2023 года, с января по сентябрь по республике в среднем цена на подсолнечное масло снизилась на 16%. По состоянию на 12 сентября т.г. средняя цена составила 764 тенге, отметили в правительстве.





Сообщается, что объем уплаченных пошлин за экспорт семян подсолнечника в бюджет страны, из которого в дальнейшем получают субсидии сельхозтоваропроизводители, составил 4,2 млрд тенге.





Ограничивать экспорт сырья и увеличивать объем переработки - мировая тенденция экономики соседних стран. Такие государства как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, практически не имеющие собственного сырья, создают льготные условия для поставок сырья и строят мощности по переработке. В Кыргызстане установлена нулевая ставка НДС на ввоз семян подсолнечника исключительно для производства растительного масла. В Узбекистане действует нулевая пошлина на ввоз подсолнечника и масло подсолнечное. В результате, в структуре импорта Узбекистана ввоз семян подсолнечника из Казахстана занимает первое место ежегодно. В то же время страны, производящие свое сырье, например, РФ, Беларусь, продлевают экспортные пошлины и вводят экспортное лицензирование", - проинформировали в пресс-службе правительства.



