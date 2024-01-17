На 16,5 процента выросло число легковых автомобилей в Казахстане за год

В разбивке автопроизводителей два безоговорочных лидера - это Hyundai и Chevrolet, на долю которых приходится 26% и 24% всех продаж автомобилей

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - За год число легковых автомобилей в Казахстане выросло на 16,5%, следует из аналитического обзора Freedom Finance Global.





На 1 сентября 2023 года в Казахстане зарегистрировано 5,09 млн автотранспортных средств. Из них 88%, или 4,47 млн, приходится на легковые автомобили, 10% - на грузовые автомобили (507,5 тысячи), 2% - на автобусы (105,5 тысячи).





По сравнению c аналогичным периодом 2022 года число легковых автомобилей в Казахстане выросло на 16,5%. Наибольший рост - на 41,4% - зафиксирован в Туркестанской области. Также высокий показатель - в Актюбинской (на 34,8%) и в Западно-Казахстанской областях (на 30,5%).





Эксперты обратили внимание, что рост свыше 20% по количеству автомобилей проявляется именно в пограничных с РФ областях.





Прирост количества легковых автомобилей в стране составил 14,4%, что явилось лучшим результатом за последние 10 лет.





По данным Бюро национальной статистики, на сентябрь 2023 года обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности составила 22,5 автомобиля на 100 человек. За пять с половиной лет уровень автомобилизации в стране вырос на 1,47 единицы, или на 6,6%", - приводят данные обозреватели.





При этом отмечается, что почти половина легковых автомобилей, зарегистрированных в Казахстане, приходится на машины с объемом двигателя от 1,5 до 2 литров.





В разрезе по типу топлива подавляющее большинство легковых автомобилей в Казахстане - это машины с бензиновым двигателем. Их в стране 3,91 млн, или 87,5%. На автомобили со смешанным топливом (под которым подразумевается совместное использование бензина и газа и/или электричества) приходится 8% (372 тысячи), а на машины с дизельным топливом - 2% (84 тысячи). Доля электрических авто пока находится на низком уровне (0,1%)", - сказано в обзоре.





Наиболее значительная возрастная категория - это автомобили старше 20 лет. Таких машин в стране 2,08 млн, или 47%. Вторая по величине категория - это авто в возрасте от 10 до 20 лет - их еще 1,04 млн, или 23%. Автомобилей в возрасте от 7 до 10 лет в Казахстане около 611 тысяч, или 14%. Машин в возрасте от 3 до 7 лет - 460 тысяч, или 10%. Новых автомобилей, не старше трех лет - всего 272 тысячи, или 6%.





Продажи новых легковых автомобилей в Казахстане в январе-августе 2023 года составили 120,3 тысячи единиц. Это больше на 60,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, за первые восемь месяцев 2023 года продажи новых машин в стране практически достигли показателя за весь 2022 год и превысили продажи в 2021 и 2020 годах.





В разбивке автопроизводителей два безоговорочных лидера - это Hyundai и Chevrolet, на долю которых приходится 26% и 24% всех продаж автомобилей соответственно. В пятерку также входят Kia с 14%, Chery с 6% и Toyota с 5%. Остальные бренды занимают не более трех процентов рынка", - добавили аналитики.