На 40 тысяч выросло число малообеспеченных людей в Казахстане

Удельный вес городских жителей, живущих в бедности, вырос с 3,8% до 4%, а сельских - с 7,2% до 7,3%

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тысячи - с 992,1 тысячи до 1,031 млн человек (плюс 4%).





За прошлый год удельный вес казахстанцев, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, не изменился. Как и в 2021 году, официально доля бедных в Казахстане составляет 5,2%. На первый взгляд, хуже не стало. Но если рассмотреть все составляющие этого индикатора детально, вывод будет другим. Во-первых, несмотря на неизменность общей доли, удельный вес городских жителей, живущих в бедности, вырос с 3,8% до 4%, а сельских - с 7,2% до 7,3%. Во-вторых, абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тысячи - с 992,1 тысячи до 1,031 млн человек (плюс 4%). Особенно это заметно среди горожан, где в абсолютных значениях численность бедняков увеличилась на 12%, информирует finprom.kz





Аналитики пояснили, что все эти показатели относятся к национальному уровню бедности, определяемому как доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Но есть еще и международные стандарты. В прошлом году Министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН) РК предприняло попытку посчитать количество бедных в РК по методу западных ученых Алькире и Фостера, рекомендованному ПРООН. Согласно этой методике все семьи делят на пять уровней благосостояния - благополучный, удовлетворительный, неблагополучный, кризисный и экстренный.





По этим расчетам в Казахстане лишь 50,5% семей, или 10,4 млн человек, можно отнести к благополучному и удовлетворительному уровням благосостояния. Остальные 49,5% семей, или 9,1 млн человек, отнесены к проблемным категориям.





Какая огромная разница в сравнении с количеством бедных, посчитанным по нацстандартам: 9,1 млн и 1 млн человек", - обратили внимание эксперты.





По результатам этой работы МТСЗН создало цифровую карту семьи и начало внедрять проактивную форму соцподдержки. Это значит, что тем, кто оказался в одной из проблемных категорий, начали рассылать SMS c уведомлениями о том, какую соцпомощь они могут получить.





Это пока пилотный проект. С начала года такие SMS получили 87 тысяч казахстанцев, из них 11 тысяч человек пришли за пособиями. О полном пересмотре системы господдержки для социально уязвимых слоев населения речь пока не идет", - отметили обозреватели.





В исследованиях доходов и расходов населения Бюро национальной статистики АСПиР РК использует анализ по децильным группам. Всех граждан делят на 10 групп по уровню доходов и в каждой сравнивают показатели. Например, в прошлом году среднемесячный доход группы 10% наименее обеспеченного населения был равен всего 33,5 тысячи тенге на душу населения. По сравнению с 2021 годом он вырос всего на 4,6 тысячи тенге, или на 15,8%.





В группе 10% наиболее обеспеченных граждан средний доход в месяц в 2022 году составил 191,7 тысячи тенге, увеличившись за год на 11,1%.





Впрочем, что касается усреднения доходов богатых, оно может быть далеко от медианных (наиболее часто встречающихся) значений. Ведь, согласно данным БНС АСПиР РК, в этой группе оказались люди, которые зарабатывают суммы как в пределах 200 тысяч тенге, так и более 1,7 млн тенге в месяц", - отметили экономисты.





Оценить, хуже или лучше стали жить казахстанцы из этих двух групп, можно по отношению доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума.





Понятно, что бедные не дотягивают до этого уровня. Вопрос в том, насколько. В 2022 году отношение доходов к прожиточному минимуму в группе наименее обеспеченных составило 76,8%, что ниже уровня 2021-го (77,6%). Это значит, что на полученный доход они могли купить чуть меньше. В группе наиболее обеспеченных ситуация тоже изменилась. Если в 2021 году их доход составлял 463,1% от прожиточного минимума, то в 2022-м это соотношение уменьшилось до 440%", - заключили аналитики.