14.04.2023, 15:52 14636
На КТК возобновили прокачку нефти
Фото: cpc.ru
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Актау. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На магистральном нефтепроводе Тенгиз - Новороссийск сегодня возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
В указанный период проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала, а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода", - говорится в сообщении.
Специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит. На НПС "Атырау" в Республике Казахстан выполнена замена шаровых кранов.
Выполнен ряд работ по модернизации системы обнаружения пожара и газа на НПС "Тенгиз", а также работы, связанные с модернизацией системы электроснабжения НПС "Атырау". В рамках ПУУМ в соответствии с графиком успешно завершены критические работы по проекту строительства двух новых резервуаров объемом 20 000 м3 каждый, ввод которых запланирован в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании. КТК заблаговременно не сообщает общественности и экспертному сообществу об остановках работы нефтепровода, что обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками.
Отгрузка нефти на морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме.
Для справки:
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Напомним, вчера на морском терминале КТК была произведена плановая остановка перекачки нефти.
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14.04.2023, 20:21 11556
КТЖ и SPG договорились о совместном развитии контейнерных сервисов и цифровых продуктов
Стороны изучат возможность совместного использования маршрутов через Казахстан, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG) будут совместно развивать мультимодальные контейнерные сервисы и цифровые продукты в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве, сообщает пресс-служба КТЖ.
Документом предусмотрено сотрудничество в сфере развития цифровых транспортно-логистических сервисов, портовых и терминальных услуг, а также развитие морских перевозок, в том числе морского звена на Каспийском и Черном море.
Кроме того, стороны изучат возможность совместного использования маршрутов через Казахстан, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута, для создания регулярных контейнерных сервисов.
В рамках встречи участникам была презентована концепция проекта - торгово-логического хаба в Алматинской агломерации, который свяжет торговую логистику Китая, Центральной Азии, стран Кавказа, ЕАЭС и Ближнего Востока.
Напомним, свыше 61,5 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ в первом квартале 2023 года. По Казахстану - 39,3 млн тонн, на экспорт отправлено 22,2 млн тонн. Тарифный грузооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 64,4 млрд тонно-км. В транзитном сообщении увеличился он на 34,3%. Это стало возможным благодаря изменению логистики и увеличению дальности перевозок. Перевозка социально значимых грузов (угля и зерна) остается на особом контроле КТЖ. За январь-март 2023 года железной дорогой погружено 28,5 млн тонн каменного угля, казахстанцам доставлено 20,3 млн тонн. На экспорт отгружено 8,2 млн тонн твердого топлива.
14.04.2023, 11:34 18871
В Алматы выявили завышение цен на автогаз
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В действиях ТОО "Petrosun" установлены факты применения монопольно высоких цен при реализации сжиженного нефтяного газа, сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы Нуржан Уранхаев на брифинге в РСК.
За период с сентября по ноябрь 2021 года цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа выросла на более чем 300% от утвержденной уполномоченным органом предельной цены и составила 183 тысячи тенге за тонну. Данный рост явился следствием непрекращающегося повышения цены на товар в ходе биржевых торгов со стороны ТОО "Petrosun" без объективно оправданных на то причин", - рассказал Уранхаев.
По результатам проведенных мероприятий в доход государства возмещено свыше 2,2 млрд тенге.
В дальнейшем по результатам заключения антимонопольного органа ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности на сумму свыше 600 млн тенге по факту злоупотребления своим доминирующим положением, выраженного в необоснованных отказах от реализации нефтепродуктов (АИ-92, ДТ) отдельным субъектам рынка.
По итогам судебных разбирательств действия антимонопольного органа признаны законными и обоснованными, на сегодняшний день сумма штрафных санкций оплачена в бюджет в полном объеме.
Всего в 2022 году департамент АЗРК по Алматы завершил 33 анализа состояния конкуренции на товарных рынках города. Под проверку попали такие сферы, как розничная реализация нефтепродуктов, угля, электрической энергии, продовольственных товаров (молоко, сахар, подсолнечное масло, пищевая соль), ТБО, информационно-диспетчерских служб такси, проводного интернета и т.д.
По результатам проведенных анализов выявлен 21 доминант и 6 монополистов. Внесено 37 уведомлений, 17 предписаний и проведено 21 расследование, проинформировали в акимате Алматы.
Напомним, в Алматы и четырех областях Казахстана намерены повысить цену на автогаз.
14.04.2023, 10:52 19936
Цены на социально значимые продукты за год выросли на 11,8%
За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары не изменились
Фото: t.me/stat_gov_kz_official
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары не изменились, а в годовом выражении повысились на 11,8%, информирует Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Экономисты представили средние цены на некоторые товары из перечня социально значимых по состоянию на 11 апреля текущего года.
Так, килограмм гречневой крупы обходится казахстанцам в 434 тенге, килограмм репчатого лука - 178 тенге, мясо кур - 1235 тенге за килограмм.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Токаев поручил министру торговли стабилизировать цены на продукты питания.
14.04.2023, 09:12 21796
Правительство разработает комплексную программу поддержки среднего бизнеса
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП "Атамекен" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что по состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 2910 действующих субъектов среднего предпринимательства (СП) с долей в ВВП на уровне 6,3%. Данные предприятия обеспечивают работой порядка 380 тысяч человек.
На открытии первой сессии парламента VIII созыва глава государства поставил задачу по повышению конкурентоспособности среднего бизнеса в ближайшие годы. В этой связи МНЭ РК предложены меры по упрощению регуляторных процедур в отношении СП, включая сферу госзакупок, налоговое стимулирование, повышение инвестиционной активности, снижение административной нагрузки и расширение поддержки среднего предпринимательства.
Премьер-министр одобрил данные подходы и обозначил важность активного вовлечения бизнес-сообщества в процесс разработки новых инициатив.
Нам нужно будет хорошо поработать с этими предложениями, и в первую очередь с предложениями самого бизнеса. Внимательно изучить их и внести необходимые изменения в законодательство, а также в отраслевые программы госорганов", - сказал Алихан Смаилов.
По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, в обрабатывающей промышленности на сегодня представлено 501 предприятие, относящееся к среднему бизнесу. Стимулировать их развитие и создание новых проектов предлагается посредством запуска малых промышленных зон, обеспечения стажировок отечественных инженерно-технических работников на зарубежных заводах, активизации глубокой переработки базового сырья и т.д.
Было отмечено, что в Казахстане имеется потенциал локализации товаров, работ и услуг более чем на 10 трлн тенге, часть из которых могут производить и оказывать предприятия среднего предпринимательства. Чтобы дать толчок этому направлению, планируется расширять перечень заказчиков отечественной продукции, а также развивать механизмы заключения долгосрочных и оффтейк-контрактов с системообразующими и квазигосударственными компаниями.
Свои предложения на совещании озвучил и председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов. В частности, он презентовал возможности цифрового мониторинга инвестиционных проектов, высказался о преимуществах усиления мер господдержки приоритетных отраслей развития регионов, а также обозначил необходимость активнее привлекать отечественных предпринимателей к реализации масштабных проектов, финансируемых из бюджета.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что в свете поручений главы государства настало время придать особое значение вопросу развития среднего предпринимательства.
Мы должны предусмотреть по всем направлениям налоговые, административные и прочие стимулы, чтобы средний бизнес укреплялся. Это будет способствовать увеличению занятости и социальной защищенности работников этих предприятий, повышению прозрачности и в целом развитию и диверсификации нашей экономики", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Он также отметил необходимость до конца августа завершить разработку комплексной программы поддержки среднего бизнеса и предусмотреть возможность ее интеграции в действующую концепцию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
Документ должен отвечать всем ожиданиям бизнеса. Нужно активно вовлечь к этой работе сам бизнес, экспертное сообщество, депутатов парламента, а также представителей местных исполнительных органов и администрации президента. Важно совместно выработать новые подходы, выстроить приоритеты, направленные на качественное развитие среднего предпринимательства", - заключил премьер-министр.
13.04.2023, 19:19 32801
ЕАБР: К 2035 году Евразийский регион сможет "прокормить" 600 млн человек
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый аналитический доклад ЕАБР "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона" на цифрах доказывает, что сельское хозяйство выступает ключевым элементом долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.
Евразийский регион (исследование охватывает 5 стран ЕАЭС, Таджикистан и Узбекистан) обладает уникальными возможностями по наращиванию производства и экспорта продовольствия как экстенсивным (расширение площади сельхозугодий), так и интенсивным (повышение урожайности) методами. Кроме того, в регионе уже сформирована экосистема производственных факторов и взаимосвязей. Регион находится в непосредственной близости от крупнейших перспективных рынков сбыта продовольствия с общим населением более 3 млрд человек. Команда ЕАБР пришла к выводу, что уровень самообеспеченности в Евразийском регионе по большинству продуктов уже сегодня превышает 80-95%. Регион в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым (132%) и масличным культурам (151%), наименьший - по фруктам (65%). Однако внутри региона сохраняются существенные различия между странами в отношении как производства, так и потребления продовольствия.
Проведенные в рамках доклада сценарные расчеты указывают на то, что реализация агропромышленного потенциала Евразийского региона к 2035 году позволит полностью обеспечить продовольственные потребности 600 млн человек, включая 240 млн человек собственного населения и дополнительно до 360 млн в третьих странах. В перспективе на фоне усиливающегося значения продовольствия в мире и в целом достаточного уровня продовольственной обеспеченности экспорт продовольственной продукции Евразийского региона может повыситься почти в 2 раза - с 40 млрд долл. до 74 млрд долл. Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Индия - наиболее перспективные экспортные направления", - отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для реализации уникального в мировых масштабах потенциала Евразийского региона необходимы форсированное развитие технологической базы АПК, совершенствование систем агрологистики и хранения, поддержка крупных производителей, стимулирование кооперации мелких хозяйств, устранение барьеров и ограничений для взаимной торговли в ЕАЭС.
Отметим, что в глобальных масштабах ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается. Человечество не справляется с целями ООН по ликвидации голода: 828 млн человек - количество голодающих и недоедающих в мире в 2022 году. Аналитики ЕАБР ожидают продолжительный период высоких цен на продовольствие в результате роста населения и увеличения потребления в быстроразвивающихся странах, а также под давлением неблагоприятных последствий климатических изменений, высоких цен на энергоносители и их производные (включая удобрения), дефицита квалифицированных трудовых ресурсов и новых сельскохозяйственных земель. На этом фоне сокращение доступности продуктов питания повышает ценность продовольственных ресурсов.
13.04.2023, 18:20 33806
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,9%
В январе-феврале 2023 года он составил 4 млрд 133,3 млн долларов США
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-феврале 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 4 млрд 133,3 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.
В январе-феврале экспорт товаров составил 1650 млн долларов США (больше на 33,9%), импорт - 2483,3 млн долларов США (меньше на 7,1%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92,6%, Кыргызстан - 4,1%, Беларусь - 3,2% и Армения - 0,1%.
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам (увеличение в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 82,6%).
В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов - рост в 3,5 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,6%).
13.04.2023, 15:52 36206
В КЭА озвучили график ремонта на электроэнергетических объектах Казахстана
Крупный инфраструктурный сбой в секторе - результат недофинансирования отрасли
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - График планового ремонта на электроэнергетических объектах Казахстана озвучили в Электроэнергетической ассоциации республики.
Ожидается, что работы начнутся с 15 апреля, сообщает Zakon.kz.
Председатель КЭА Талгат Темирханов уточнил, что более четкая картина по модернизации производственного оборудования энергообъектов появится после согласования новых тарифов за электроэнергию.
По его словам, крупный инфраструктурный сбой в секторе - результат недофинансирования отрасли.
Техногенные аварии обнажили большой спектр проблемных вопросов: начиная от недофинансирования отрасли и заканчивая отсутствием кадров. Мы четко понимаем, что это является результатом ошибочных для развития отрасли решений, которые принимались с 2018 года, а именно - сокращение тарифов. Большую роль в образовании системных проблем также сыграла инфляция. По разным оценкам, в прошлом году энергетическое оборудование подорожало до 50%, что в свою очередь на порядок больше, чем официальный уровень инфляции", - заявил Темирханов.
Ранее сообщалось, что общий показатель износа основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%. Больше всего в апгрейде в энергосекторе нуждаются сооружения и машины, а также оборудование.
5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, почему неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию.
11 апреля на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что государство получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения.
13.04.2023, 15:15 34176
Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год, информирует пресс-служба главы правительства.
Отмечается, что при этом требуется синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.
Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ", - заявил в ходе совещания по актуальным вопросам развития Шымкента Алихан Смаилов.
Также на совещании рассмотрены меры по открытию новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива Қайнарбұлақ, совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательским корпорациям для инвестпроектов и ряд других.
Госорганам совместно с акиматом города нужно принять все необходимые меры для своевременного и качественного исполнения данных поручений", - отметил премьер-министр.
Кроме того, с участием руководителей центральных госорганов и акимата города рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон "Жұлдыз", "Бозарық" и "Тассай", реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведению объектов водоснабжения в населенном пункте Сайрам и магистрального канализационного коллектора "Тұран" вдоль Алматинской трассы.
Ранее сообщалось, что ремонт на Шымкентском НПЗ завершили раньше срока.
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