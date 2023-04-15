На КТК возобновили прокачку нефти

На КТК проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала

Фото: cpc.ru

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Актау. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На магистральном нефтепроводе Тенгиз - Новороссийск сегодня возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, сообщает - На магистральном нефтепроводе Тенгиз - Новороссийск сегодня возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.





В указанный период проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала, а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода", - говорится в сообщении.





Специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит. На НПС "Атырау" в Республике Казахстан выполнена замена шаровых кранов.





Выполнен ряд работ по модернизации системы обнаружения пожара и газа на НПС "Тенгиз", а также работы, связанные с модернизацией системы электроснабжения НПС "Атырау". В рамках ПУУМ в соответствии с графиком успешно завершены критические работы по проекту строительства двух новых резервуаров объемом 20 000 м3 каждый, ввод которых запланирован в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.





Там напомнили, что плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании. КТК заблаговременно не сообщает общественности и экспертному сообществу об остановках работы нефтепровода, что обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками.





Отгрузка нефти на морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме.





Для справки:





Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.





Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.



