На подготовку к отопительному сезону Павлодара и Экибастуза выделили 3,8 млрд тенге

Порядка 3 млрд тенге планируется распределить на два проекта по реконструкции теплосетей Экибастуза

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Павлодар. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 3,8 млрд тенге выделено из резерва правительства на подготовку к отопительному сезону теплосетей в Павлодаре и Экибастузе, сообщили в пресс-службе кабмина РК.





В правительстве рассказали, что основную сумму из выделенных средств, порядка 3 млрд тенге, планируется распределить на два проекта по реконструкции теплосетей Экибастуза. Это ремонт тепломагистралей ТМ-I и ТМ-III от центрального теплового распределительного пункта до населенного пункта протяженностью 1,4 км.





Павлодару будет направлено 802 млн тенге, которые планируется использовать на завершение проекта по строительству ТМ-13 по улице Камзина для теплоснабжения жилого микрорайона на улицах Павлова, Шевченко и Катаева.





Общая сумма затрат составляет 5,8 млрд тенге. Из резерва правительства выделено 3,8 млрд тенге. Остаток средств в сумме 2 млрд тенге софинансированы из областного бюджета.





В пресс-службе правительства отметили, что ремонт, проведенный в 2024 году, позволил снизить износ теплосетей до 79,7%. Для дальнейшего снижения износа и обеспечения населения областного центра и моногорода Экибастуза бесперебойным теплоснабжением на предстоящий отопительный сезон необходимо своевременно завершить текущую реконструкцию тепломагистралей.





В перспективе в рамках реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", утвержденного в декабре 2024 года, в Павлодарской области планируется строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А с увеличением пропускной способности на участке ТЭЦ-1 - НО-52 в Павлодаре на сумму 9,8 млрд тенге. На основе проекта планируется обеспечить теплоснабжением 30% территории города, на которую не были предусмотрены средства из республиканского бюджета.