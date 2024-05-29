28.05.2024, 14:06 47106
На разных стадиях развития - глава Минпрома о состоянии отечественного машиностроения
В Казахстане реализуется проект по сборке и локализации мультимедийных систем
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев рассказал, на каких стадиях развития сейчас находится индустрия машиностроения, передает корреспондент агентства.
Действительно, некоторые индустрии машиностроения находятся на разных стадиях развития (...) Сейчас мы уже производим сиденья, диски для автомобилей, шины, пластик, который используется в автомобилях", - рассказал министр.
Он добавил, что в Казахстане реализуется проект по сборке и локализации мультимедийных систем. Далее будут отливать крупные пластиковые изделия, "к примеру, бамперы, потому что их невыгодно возить, они мало весят и занимают очень много места".
Если мы не будем развивать промышленность, у нас на всех коробок с надписями Glovo и "Яндекс.Еда" не хватит. И моя принципиальная позиция - мы должны развивать промышленность, мы должны вкладывать деньги, и государство будет это поддерживать. Иначе мы останемся страной, которая будет на обочине дальнейшего экономического развития. Я этого не хочу", - заключил Шарлапаев.
Ранее в Минпроме сообщили, что правительство рассмотрит петицию об отмене утильсбора.
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29.05.2024, 14:24 2626
Хасенов официально возглавил "КазМунайГаз"
Фото: КМГ
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров АО "НК "КазМунайГаз" Хасенов Асхат назначен председателем правления национальной компании, сообщили в пресс-службе КМГ.
Помимо правления Хасенов избран в состав совета директоров "КазМунайГаза".
Также решением ГОСА КМГ досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева.
В 2011-2019 годах Хасенов работал в Министерстве нефти и газа РК, где возглавлял управление государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, а затем департамент нефтехимии и технического регулирования.
С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя председателя правления ТОО "KLPE".
До назначения в "КазМунайГаз" в 2022-2024 годах занимал пост вице-министра энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, также возглавлял центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.
29.05.2024, 11:29 8071
Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами стран Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Оно направлено на дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном. В рамках оглашения будут увеличены объемы грузоперевозок, выполняемых железнодорожным, водным и автомобильным транспортом между членами - государствами ОТГ", - проинформировали в пресс-службе.
Также стороны будут сотрудничать и оказывать взаимную помощь в продвижении комбинированных грузоперевозок.
Для этого создается совместный комитет из представителей заинтересованных государственных органов и организаций, который будет отвечать за обсуждение и решение соответствующих вопросов", - пояснили в мажилисе.
Отмечается, что после ратификации соглашения стороны смогут принимать меры по внедрению цифровых технологий в отношении транзитных перевозок и обеспечения "бесшовной" мультимодальной транспортировки грузов.
В целях перехода на электронные товарно-транспортные накладные и путевые листы в автомобильных перевозках разработана единая система управления транспортными документами. Она послужит для Казахстана инструментом для перехода на электронные международные еCMR после присоединения к Конвенции о договоре международной перевозки грузов", - добавили в пресс-службе.
Ранее мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках.
29.05.2024, 11:16 10186
В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии
Фото: pixabay.com
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис Казахстана принял во втором чтении закон "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В целях исключения непродуктивных посредников в сфере энергоснабжения предложено исключить энергоснабжающие организаций из структуры рынка электрической энергии и передать их функции региональным электросетевым компаниям", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций, искоренить спекуляции на рынке электроэнергетики, провести планомерный отказ от дифференцированных тарифов и не допустить социального напряжения.
Для решения вопроса с дефицитом электрической мощности в пиковые часы нагрузки приняты предложения, направленные на усовершенствование порядка проведения тендерной процедуры на строительство базовой мощности, которые позволят обеспечить достаточную инвестиционную привлекательность рынка электроэнергетики государства", - сообщили в мажилисе.
Также внесены поправки, направленные на усовершенствование процедуры проведения тендеров по отбору потенциальных инвесторов, на внедрение механизма гибридной группы для развития зеленой энергетики.
Кроме того, устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых - обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов.
За субъектами теплоснабжения закрепляется обязанность по своевременному информированию собственников имущества теплопроизводящего и теплотранспортирующего субъекта и иных заинтересованных лиц о необходимости его ремонта, реконструкции, модернизации или замены", - добавили в пресс-службе.
Ранее генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров заявил, что юг Казахстана на 55% в дефиците по электроэнергетической мощности.
28.05.2024, 19:00 42876
В 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования
Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия и Кавказ - быстрорастущий регион, в котором роль и значение международных финансовых институтов значительно. Они финансируют широкую повестку реформ, модернизацию инфраструктуры и развитие человеческого капитала. Тем не менее сводная информация о динамике такого финансирования в регионе практически отсутствует.
Для решения этой проблемы в 2022 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) начал работу по созданию базы данных суверенного финансирования. Она представляет собой уникальный аналитический продукт, в котором собраны находящиеся в публичном доступе данные по суверенному финансированию в Евразийском регионе. Мы с 2008 года собираем данные о финансировании 36 доноров в 11 странах региона", - сообщил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Артем Левенков.
Он добавил, что буквально сегодня вышел первый ежегодный доклад "Суверенное финансирование в Евразийском регионе: тенденции и направления".
По нашим оценкам, 6,2 млрд долларов составил объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам", - сказал Артем Левенков.
На государства - участники ЕФСР приходится 1,9 млрд долларов, или 30,6% от общего объема одобренного суверенного финансирования. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану - 838,7 млн долларов, следом идут Армения с 348,9 млн долларов, Таджикистан с 347,2 млн долларов и Кыргызстан с 320,9 млн долларов соответственно.
По словам Левенкова, в 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования на сумму 838,7 млн долларов. Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР - 352,6 млн долларов. В секторальном разрезе превалируют проекты в сфере государственного управления.
Наибольшее количество проектов реализовано в сфере технического содействия. Почти половина таких проектов пришлась на МВФ, и эти проекты были реализованы на базе центра технического содействия регионального центра развития потенциала для региона Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ).
При этом крупнейшей одобренной программой в Казахстане в 2023 году стало совместное финансирование АБР и АБИИ на сумму 700 млн долларов для поддержки государственных финансов страны. Всего же с 2008 года мы зафиксировали одобренное финансирование в Казахстане на сумму порядка 16,5 млрд долларов, что является вторым результатом в регионе вслед за Узбекистаном", - отметил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций ЕФСР.
28.05.2024, 18:10 44156
В Казахстане построенные Россией угольные ТЭЦ смогут работать на газе
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане угольные теплоэлектроцентрали, которые построит Россия, смогут работать на газе, сообщил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
В следующем году также уже приступим к строительству данных ТЭЦ", - заверил глава Минэнерго.
Он пояснил, что это угольные станции, которые имеют возможность работать и на газовом топливе.
То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит ТЭЦ работать на газовом топливе", - добавил министр.
Напомним, Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ.
ТЭЦ построят в трех городах Казахстана: Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями определены АО "Самрук-Энерго" и ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт".
28.05.2024, 17:15 45856
В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования составил свыше $6 млрд
Среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан
Фото: pexels.com
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском регионе объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию составил $6,2 млрд, сообщает пресс-служба Евразийского фонда стабилизации и развития.
Азиатский банк развития и Всемирный банк - лидеры по объему одобренного суверенного финансирования в регионе в 2023 году с общей долей 59,7%: $1,9 млрд и $1,8 млрд соответственно. За ними следуют Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - $1 млрд, а также Исламский банк развития - $396,7 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан - $3,2 млрд, или 51,6% от всех средств для Евразийского региона.
На государства - участники ЕФСР пришлась треть одобренного финансирования в регионе, или $1,8 млрд. Максимальный объем средств одобрен Казахстану - 33 операции на $838,7 млн", - сообщили в фонде.
Подчеркивается, что финансирование направлено на оказание содействия в проведении реформ в налогово-бюджетном управлении и финансовом секторе.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
28.05.2024, 15:28 49356
Министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев рассказал, какие государства могут принять участие в строительстве атомной электростанции в Казахстане.
Это решит тендер. Сейчас идет процедура предквалификации, и тендер будет определен по решению правительства по итогам детального рассмотрения всех заявок", - рассказал глава ведомства.
Он уточнил, что предварительную квалификацию прошли Корея, Россия, Китай и Франция, однако этот список не является исчерпывающим. Вместе с этим Казахстан рассматривает другие возможности строительства малых модульных реакторов.
Рассматривается несколько возможных стран-участников. В том числе США, совместные проекты с японскими и российскими производителями", - добавил министр.
28.05.2024, 15:00 51491
В Минэнерго ответили на обвинения Генпрокуратуры по задержке согласования инвестору
Саткалиев подтвердил факт задержки в формировании комиссии, но заверил, что это не повлияло на реализацию проекта
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев ответил на обвинения Генеральной прокуратуры по факту задержки согласования проекта инвестору.
В данном случае речь идет о проекте производства метанола мощностью 120 тысяч тонн. Оператором по данному проекту является компания "Жаикмунай", - сказал глава Минэнерго.
По его словам, в рамках реализации этого проекта требуется решение текущих процедур. В первую очередь это подготовка проекта, подготовка залоговой базы для обеспечения финансирования. Планируется организовать финансирование средствами Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана.
Там тоже очень много открытых вопросов. И один из этих вопросов - создание соответствующей комиссии для применения промышленных режимов. Вот здесь объективно была задержка со стороны Министерства энергетики, в частности формирования данной комиссии. Тем не менее создание этой комиссии не повлияло на ход реализации данного проекта. Факт задержки мы подтверждаем, он связан с загрузкой сотрудников, может быть, какими-то пробелами, связанными с исполнительской дисциплиной. Мы напрямую работаем с оператором проекта, всю необходимую поддержку мы оказываем", - заверил Саткалиев.
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