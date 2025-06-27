На ремонт теплосетей Жезказгана выделено еще 2,8 млрд тенге

В городе более чем на 56% изношены теплосети протяженностью 388 километров

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Жезказган. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2,8 млрд тенге выделено правительством Казахстана на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Жезказгана, - Более 2,8 млрд тенге выделено правительством Казахстана на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Жезказгана, информирует пресс-служба кабмина.





По информации пресс-службы правительства, в городе на 56,6% изношены теплосети протяженностью 388 километров, что негативно сказывается на теплоснабжении жилых домов и соцобъектов. В отопительный сезон потери ресурсов достигают в среднем 35-40%, что не дает возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов.





С учетом расширения города и необходимости обеспечить теплом новый строящийся Западный район, первоначальный проект по реконструкции и модернизации тепловых сетей был скорректирован с увеличением диаметра труб с 800 мм до 1000 мм, протяженности сетей, подлежащих реконструкции, - с 11,4 км до 12,3 км.





В правительстве заверили, что выделенные средства позволят полностью завершить проект и обеспечить качественную подготовку тепловых сетей города с населением более 98 тыс. человек к новому отопительному сезону.



