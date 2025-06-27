26.06.2025, 08:52 62091
На ремонт теплосетей Жезказгана выделено еще 2,8 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2,8 млрд тенге выделено правительством Казахстана на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Жезказгана, информирует пресс-служба кабмина.
По информации пресс-службы правительства, в городе на 56,6% изношены теплосети протяженностью 388 километров, что негативно сказывается на теплоснабжении жилых домов и соцобъектов. В отопительный сезон потери ресурсов достигают в среднем 35-40%, что не дает возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов.
С учетом расширения города и необходимости обеспечить теплом новый строящийся Западный район, первоначальный проект по реконструкции и модернизации тепловых сетей был скорректирован с увеличением диаметра труб с 800 мм до 1000 мм, протяженности сетей, подлежащих реконструкции, - с 11,4 км до 12,3 км.
В правительстве заверили, что выделенные средства позволят полностью завершить проект и обеспечить качественную подготовку тепловых сетей города с населением более 98 тыс. человек к новому отопительному сезону.
Напомним, в январе правительство выделяло на реконструкцию теплосетей Жезказгана 1,5 млрд тенге. Всего на модернизацию инженерных сетей в Казахстане направят 6,8 трлн тенге.
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27.06.2025, 10:58 3626
План по доходам в 2024 году выполнен на 97,2% - Минфин
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совместного заседания палат парламента министр финансов РК Мади Такиев выступил с докладом об исполнении республиканского бюджета 2024 года правительством и Высшей аудиторской палатой РК, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года в республиканский бюджет поступило 19,6 триллиона тенге, что составляет 97,2% от годового плана. Недопоступление средств связано со снижением импорта из третьих стран и отсрочкой запуска проекта по расширению на Тенгизском месторождении", - сказал министр на заседании.
По его словам, несмотря на внешние и внутренние факторы, налоговые поступления в бюджет за прошлый год выросли на 1,4%, валовый НДС - на 4,8%.
В 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1,2 триллиона тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 миллиардов тенге или на 37%", - отметил Мади Такиев.
Как сообщил министр, по итогам пяти месяцев 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6%. Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете за последний год выросла на 2,5%.
В 2024 году уровень инфляции в Казахстане замедлился с 9,8% до 8,6%. Дефицит бюджета составил 3,6 триллиона тенге или 2,7% к ВВП. Государственный долг достиг 31,8 триллиона тенге или 23,7% к ВВП", - проинформировал глава Минфина.
В свою очередь в Высшей аудиторской палате заявили, что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 миллиардов тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.
Депутаты раскритиковали отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Мажилисмен Асхат Рахимжанов заявил, что продовольственная корзина казахстанцев не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону и несет угрозу здоровью граждан. А депутат Татьяна Савельева подчеркнула, что правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.
27.06.2025, 10:44 5361
Минфин усиливает меры по поддержке казахстанских товаропроизводителей
Изменения направлены на стимулирование роста локального производства и развитие отечественного бизнеса
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов совершенствует правовую базу в сфере госзакупок для усиления поддержки казахстанских товаропроизводителей, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Минфин внес поправки в правила осуществления государственных закупок.
Внесены следующие изменения:
- увеличен срок поставки товаров по договору с 15 до 60 календарных дней. Это позволит избежать срыва срока исполнения обязательств;
- сокращены сроки оплаты за поставленные товары с 30 календарных до 10 рабочих дней. Данная мера позволит снизить финансовые нагрузки производителей;
- увеличен размер обязательного авансового платежа с 30% до 50%.
Указанные изменения направлены на стимулирование роста локального производства и развитие отечественного бизнеса", - подчеркнули в министерстве.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.
26.06.2025, 16:33 37811
Международный грузопассажирский аэропорт построят в области Жетісу
Фото: Air Astana
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил реализацию проекта по строительству грузопассажирского аэропорта вблизи международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в области Жетісу с членом совета директоров и соучредителем Skyhansa доктором Кристин Гретцбах, сообщает пресс-служба главы правительства.
Проект международного грузопассажирского аэропорта в СЭЗ "Хоргос - Восточные Ворота" предполагает трехэтапную программу строительства авиационной инфраструктуры в соответствии с международными рекомендациями ICAO", - отметили в пресс-службе.
По данным правительства, в рамках первого этапа до 2027 года планируется создание:
- пассажирского терминала с пропускной способностью до 50 человек в час;
- современного топливного хранилища нового вида авиатоплива JET A-1 объемом до 200 тысяч тонн в год;
- грузового терминала с автостоянкой и железнодорожным тупиком мощностью 50 тысяч тонн в год.
В рамках второго и третьего этапов до 2032 года будет также создана туристическая и развлекательная инфраструктура. Общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд тенге. Также проектом предусмотрено создание мультимодальной схемы грузоперевозок Air-Rail-Auto-Air и создание новых точек экономического роста на стыке транспортных и логистических маршрутов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона", - проинформировали в пресс-службе.
Также по итогам встречи состоялось подписание соглашения об инвестициях между Министерством транспорта РК и Skyhansa.
Согласно документу, инвестор обязуется обеспечить строительство необходимой авиационной инфраструктуры, использование преимущественно отечественных материалов и услуг, а также участие в реализации проекта не менее 90% сотрудников из числа граждан Казахстана. Казахстанской стороной будет подведена инженерная и транспортная инфраструктура, а также предоставлены преференции участника специальной экономической зоны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 500 млрд тенге вложит инвестор из ОАЭ в развитие аэропорта Астаны.
26.06.2025, 10:42 50961
Подключение сел к высокоскоростному интернету: сенат ратифицировал соглашение с МБРР о займе в 42 млрд тенге
Заем берется в японский иенах под 1% вознаграждения
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании ободрили соглашение о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, передает корреспондент агентства.
Соглашение о займе (проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Казахстаном и МБРР было подписано в Астане 12 декабря 2024 года.
Целью соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения.
Ожидается, что по итогам реализации проекта порядка 2,3 млн жителей в 1123 селах по всей республике получат доступ к высокоскоростному интернету. Речь идет об оптико-волоконных линиях связи.
В структуре расходов 42 млрд тенге приходятся на заем государства, еще 42 млрд тенге - обязательное условие частного софинансирования. Таким образом, отрасль получит как минимум 84 млрд тенге инвестиций. Сам заем берется в японский иенах под 1% вознаграждения. Проект планируют реализовать еще до начала выплаты долга в 2028 году. Долг будет погашаться до 2035 года.
Основными задачами соглашения являются:
- сокращение цифрового неравенства между городом и селом за счет подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету;
- создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса, электронных сервисов, дистанционных услуг, а также приток инвестиций;
- развитие телекоммуникационной инфраструктуры через внедрение устойчивой модели государственного и частного партнерства.
25.06.2025, 13:41 120391
Новый банк появился в Казахстане впервые за 15 лет
АРРФР выдало лицензию на проведение банковских операций АО "Коммерческий банк БиЭнКей"
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК выдало лицензию на проведение банковских операций АО "Коммерческий банк БиЭнКей".
Открытие зарубежного банка соответствует исполнению поручения главы государства по привлечению в страну надежных зарубежных банков и повышению конкуренции в банковском секторе", - отметили в АРРФР.
Там уточнили, что это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года.
Данное событие подтверждает готовность финансовой системы Казахстана к открытию нового этапа - привлечению новых иностранных участников с высоким уровнем корпоративного управления и технологической зрелостью", - подчеркнули в агентстве.
Лицензию на осуществление банковских операций председателю BNK Capital господину Ким Сонг Джу торжественно вручила председатель агентства Мадина Абылкасымова.
Она отметила, что появление нового иностранного участника расширит конкуренцию в банковском секторе, даст импульс развитию новых банковских продуктов и росту кредитования малого и среднего бизнеса.
План развития банка в Казахстане состоит из трех этапов. На первом этапе финансовый институт планирует стабилизацию трансформации в банк, включая эффективный выход на рынок с использованием бизнес-структуры, создание базовой системы цифрового банкинга и надежной системы управления рисками. На втором этапе планируется расширение операционной деятельности, в том числе диверсификация продуктового портфеля, выход на рынок автолизинга и расширение цифровых продуктов. Кроме того, банк предусматривает диверсификацию активов путем формирования имиджа банка, ориентированного на МСП, углубления цифровой трансформации и создания базы для выхода на рынок СНГ", - пояснили в АРРФР.
Для справки
АО "Коммерческий банк БиЭнКей" ориентирован на развитие универсальных цифровых услуг, кредитование малого и среднего бизнеса и автокредитование.
Банк создан в результате преобразования ТОО "BNK Finance Kazakhstan", ранее действовавшего в статусе микрофинансовой организации. В июне 2024 года агентством выдано разрешение на конвертацию в банк второго уровня в рамках законодательства, предусматривающего возможность преобразования микрофинансовых организаций. 30 мая текущего года Агентством утвержден отчет о реализации мероприятий по преобразованию, после чего компания прошла государственную перерегистрацию в качестве банка.
Выданная лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая прием депозитов юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, кассовые и переводные операции, предоставление кредитов и проведение операций с иностранной валютой. Осуществление операций с депозитами и банковскими счетами физических лиц будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов.
На момент преобразования активы организации составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель - 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-е место среди микрофинансовых организаций по размеру активов.
АО "Коммерческий банк БиЭнКей" входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. - международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США. В состав группы также входят банки Busan Bank и Kyongnam Bank, а также инвестиционные компании. Два корейских банка группы имеют международные рейтинги уровня "A2" и свыше 300 филиалов.
25.06.2025, 12:33 123061
Потребительские кредиты выросли на треть в Казахстане
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента вице-премьер РК Серик Жумангарин сообщил о росте потребительских кредитов в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Кредиты бизнеса выросли на 16%, или до 13 триллионов тенге, а кредиты населению - на 24%, или до 21 триллиона тенге. Внутри них сидят потребительские кредиты, которые выросли на 33,5%, до почти 14 триллионов тенге. Идет достаточно серьезный рост. Это один из тех факторов, которые на сегодня образуют инфляцию. Есть прямая корреляция между увеличением потребительских кредитов населению и ростом инфляции", - проинформировал Жумангарин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вырос спрос на автокредиты.
25.06.2025, 12:21 124786
Товары с зарубежных маркетплейсов будут подлежать декларированию
Изменится и подход к налогообложению этой категории товаров: НДС с продавца будет взиматься в соответствии с национальным законодательством страны покупателя при любом объеме продаж
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Товары с зарубежных торговых площадок будут подлежать декларированию. Новый вид таможенной декларации - декларация электронной торговли - внесен в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба мажилиса.
Сегодня мажилисмены одобрили протокол о внесении изменений в договор.
Изменения коснутся порядка приобретения товаров на зарубежных торговых площадках. В частности, теперь товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из стран за пределами ЕАЭС в адрес физических лиц, вынесены в отдельную категорию товаров - товары электронной торговли. В настоящее время товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, относятся к товарам для личного пользования", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Также в Казахстане планируют создать новый правовой институт и вид деятельности в сфере таможенного регулирования - оператора электронной торговли.
Данный оператор будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли", - уточнили в мажилисе.
Декларированию будет подлежать весь объем товаров электронной торговли, то есть все товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных торговых площадках. В настоящее время товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров 200 евро или 31 кг.
Изменится и подход к налогообложению этой категории товаров. НДС с продавца будет взиматься в соответствии с национальным законодательством страны покупателя при любом объеме продаж. При превышении норм беспошлинного порога (200 евро) будет установлена ставка импортной таможенной пошлины (оплачивается покупателем) в размере 5%. По действующему законодательству покупатель должен оплатить совокупный таможенный платеж в размере 15% от стоимости товара на часть, превышающую нормы (200 евро или 31 кг)", - сообщили в мажилисе.
Напомним, в начале года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что зарубежные маркетплейсы будут регистрировать в Казахстане. Поводом для принятия таких мер, по его словам, послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана. Позже Шаккалиев рассказал, вырастут ли цены на товары зарубежных маркетплейсов после введения обязательной регистрации.
25.06.2025, 09:39 130121
Казахстан взял в долг $2,5 млрд через выпуск еврооблигаций
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана сообщило о привлечении займа в размере 2,5 млрд долларов США через выпуск еврооблигаций.
24 июня Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов США, в том числе:
- 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов США с купонной ставкой 5%;
- 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов США с купонной ставкой 5,5%.
Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока", - отметили в Минфине.
В министерстве подчеркнули, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, ведомство добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами ("A/AA"), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом "BBB" (Мексика, Венгрия, Перу).
Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом "A/BBB" в текущем году.
Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме", - заключили в Минфине.
Напомним, дефицит госбюджета в Казахстане вырос почти на 30%, составив 3,6 трлн тенге. По словам депутата мажилиса Нурии Ниязовой, в течение прошлого года долг увеличился на 17,2%, составив 31,8 триллиона тенге, а расходы на его обслуживание выросли до 5,6 триллиона тенге. Погашение и обслуживание долга съедают 41,6% собственных доходов.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?