24.07.2024, 08:35 105131
На строительство автодорожного путепровода в Петропавловске выделено 2,9 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства о выделении 2,9 млрд тенге на завершение строительства аварийного путепровода в городе Петропавловске, сообщила пресс-служба правительства.
Проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии, отметили в правительстве.
Сообщается, что железнодорожная магистраль разделяет город на две части и автодорожный путепровод по улице Караванная ежедневно обслуживает около 16 тыс. автомобилей, обеспечивая транспортно-пешеходную связь между районами и областным центром. Проведение ремонтных работ на данном путепроводе без ограничения движения невозможно из-за его маленьких габаритов и высокой интенсивности транспортного потока, что может создать неудобства для жителей города.
В этой связи было принято решение о строительстве нового путепровода по улице Универсальная, который будет возводиться параллельно с существующим. Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд тенге, часть из которых была выделена из местного бюджета.
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25.07.2024, 16:34 10511
Новые залежи урана обнаружили в Туркестанской области
Фото: kazatomprom.kz
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Туркестан. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного геологического изучения недр на участке "Восточный" месторождения Жалпак были проведены поисковые работы за счет собственных средств "Казатомпрома", в результате которых выявлены ресурсы урана по категориям Р1 и Р2, сообщает пресс-служба АО "НК "Казатомпром".
Как рассказали в нацкомпании, по предварительным оценкам, прогнозные ресурсы достигают до 30 тысяч тонн урана. Подтверждена целесообразность дальнейших разведочных работ для перевода ресурсов урана в запасы категорий С2 и С1, по результатам которых будут получены уточненные запасы урана на участке.
В рамках программы поисковых работ по восполнению минерально-сырьевой базы урана "Казатомпром" планирует проводить разведочные работы в течение 6 лет с последующей постановкой подсчитанных запасов урана на государственный баланс", - рассказали в "Казатомпроме".
Напомним, поиском редких и редкоземельных элементов на участке "Акбулак" в Костанайской области займется казахстанско-американское совместное предприятие.
24.07.2024, 18:54 78896
Цены на растительное масло снизились на 21% за год
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июнь в Казахстане произвели 374,4 тыс. тонн растительного масла - на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе 303,8 тыс. тонн пришлось на нерафинированное растительное масло, 70,6 тыс. тонн - на рафинированное, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе больше всего растительного масла традиционно произвели в Восточно-Казахстанской области: 150,1 тыс. тонн, годовой рост - на 28,1%. В тройке регионов-лидеров также оказались Абайская и Акмолинская области: 70,8 тыс. и 38,9 тыс. тонн соответственно.
В разрезе видов 67,9% производства пришлось на производство нерафинированного подсолнечного масла: 254,3 тыс. тонн - сразу на 31,6% больше, чем в январе-июне 2023 года.
Кроме того, вырос выпуск рафинированного подсолнечного (на 10%, до 65,7 тыс. тонн) и хлопкового (на 5,3%, до 5,7 тыс. тонн) масла.
В стоимостном выражении в стране произвели масел и жиров на сумму 159,1 млрд тенге против 186,3 млрд тенге годом ранее.
По итогам января-мая 2024 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 84,6% против 80,1% годом ранее.
За пять месяцев импорт масла в РК сократился на 17,1%, до 57,8 тыс. тонн. В то же время производство в этом периоде выросло на 13,1%, до 317,5 тыс. тонн.
Экспорт масла составил 236,6 тыс. тонн - на заметные 57,3% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 30,7%, до 138,8 тыс. тонн.
Спрос непосредственно на подсолнечное масло был обеспечен на 87,9% против 84,2% годом ранее. Импорт сократился на 2,5%, до 37,7 тыс. тонн, а производство, напротив, выросло на 32,6%, до 274,2 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла достиг 201,4 тыс. тонн - сразу на 68% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 12%, до 110,5 тыс. тонн.
Средняя по стране цена литра подсолнечного масла в июне составляла 626 тенге. Самая высокая цена среди крупных городов страны была зафиксирована в Астане (726 тенге), самая низкая - в Актобе (548 тенге). А уже на 16 июля цена подсолнечного масла составила 621 тенге за литр - на 0,1% меньше, чем неделей ранее, на 0,9% меньше, чем в начале месяца, на 15% меньше, чем в начале года, и сразу на 21,2% меньше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее.
В Казахстане по итогам полугодия зафиксировано снижение цен на социально значимые продукты. По итогам полугодия отмечается устойчивая дефляция цен на СЗПТ: в июне средний индекс цен снизился на 0,3%, в целом с начала года - на 0,2%. Тенденция снижения цен продолжается.
24.07.2024, 17:10 86011
Поиском редкоземельных элементов на Акбулаке займется казахстанско-американское СП
До постановки запасов на баланс проект будет финансировать американская сторона
Фото: wikipedia.org
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Костанай. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Поиском редких и редкоземельных элементов на участке "Акбулак" в Костанайской области займется казахстанско-американское совместное предприятие, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Қазына".
Соглашение о создании совместного предприятия подписали сегодня исполняющий обязанности генерального директора АО "Казгеология" Даурен Абуов и CEO американской инвестиционной компании Сove Kaz Capital Group LLC Пини Альтхаус", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Акбулак" принадлежит АО "Казгеология".
До постановки запасов на баланс проект будет финансировать американская сторона, затем финансирование распределится пропорционально долям участия в СП. Как сообщалось ранее, АО "Казгеология" будет принадлежать 25% долей участия в СП, Cove Kaz Capital Group - 75%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" наращивает площадь по разведке редких металлов на месторождении Караджал.
24.07.2024, 16:24 88611
Правительство выделило 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в Уральске
Фото: primeminister.kz
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Уральск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 4,9 млрд тенге выделено из резерва правительства акимату Западно-Казахстанской области для обеспечения бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Средства выделяются на реконструкцию двух тепломагистралей в городе Уральске. Они входят в перечень 19 теплоисточников из "красной зоны" риска.
По информации пресс-службы кабмина, ТМ-5 в Уральске протяженностью 1,6 км была введена в эксплуатацию в 1987 году, ее износ составляет 80%. На ремонтные работы выделено почти 574 млн тенге.
Второй проект включает реконструкцию 4 километров тепломагистрали ТМ-2, уровень изношенности которой составляет 75%. Предусмотрено финансирование в размере 4,3 млрд тенге. Капитальный ремонт на обоих участках не проводился ни разу.
Выделение финансовых средств поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение 106 многоэтажных домов и порядка 20 социальных объектов: это 24 тыс. абонентов, детсады, школы, колледжи, больницы и поликлиники", - добавили в правительстве.
Ранее правительство выделило 9 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу.
24.07.2024, 08:41 104386
Российско-китайское энергетическое сотрудничество укрепляется вопреки внешнему давлению
Фото: Роснефть
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Москва. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве открылся VI российско-китайский энергетический бизнес-форум, где с докладом выступил глава ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Форум, проводимый ежегодно с 2018 года, является важной площадкой для укрепления энергетического партнерства между Россией и Китаем.
По словам Игоря Сечина, российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти достигло беспрецедентного уровня на евразийском пространстве. Это заявление было сделано в контексте недавних переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были поставлены цели по дальнейшему укреплению стратегического партнерства в энергетической сфере.
Глава "Роснефти" подчеркнул, что попытки западных стран оказать давление на экономики России и Китая оказались неэффективными. Напротив, по его словам, эти усилия приводят к обратному результату. В подтверждение своих слов Сечин привел данные о темпах роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году), которые значительно превышают показатели западных стран и среднемировые значения.
Особое внимание в выступлении главы "Роснефти" было уделено вопросу перестройки логистических маршрутов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению Сечина, именно эта перестройка наряду со стабильным нефтяным экспортом сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости российской экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления.
Говоря о перспективах сотрудничества, Игорь Сечин выразил ожидание роста поставок энергоресурсов в Китай. Он привел прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. "Российские компании готовы внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности и потребления энергии Китая", - заявил глава "Роснефти".
Сечин также отметил привлекательность российских энергопроектов для китайских инвестиций. Он подчеркнул безопасность и надежность поставок российской нефти в КНР, особенно выделив роль нефтепровода ВСТО. По словам Сечина, в текущей геополитической ситуации этот маршрут является более надежным по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал.
Российско-китайский энергетический бизнес-форум, проходящий под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и государственного энергетического управления КНР, в очередной раз продемонстрировал прочность и перспективность энергетического партнерства двух стран. Несмотря на внешние вызовы, Россия и Китай продолжают укреплять свое сотрудничество в энергетической сфере, что, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему экономическому росту обеих стран.
23.07.2024, 18:28 132541
Минфин Казахстана стал владельцем части акций "Казатомпрома"
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан стало владельцем части акций национальной атомной компании "Казатомпром", сообщает пресс-служба компании.
Завершена внебиржевая сделка между Нацбанком Республики Казахстан и АО "Самрук-Қазына" по покупке акций "Казатомпрома" в Национальный фонд РК. В результате данной транзакции доля АО "Самрук-Қазына" снизилась с 75% до 62,99336549%. По официальным данным Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан, реализованная АО "Самрук-Қазына" доля в размере 12,00663451% перешла во владение Министерства финансов Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее Нацбанк Казахстана сообщил, что в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций "Казатомпрома" в Национальный фонд.
23.07.2024, 14:28 138946
"КазМунайГаз" оштрафовали за дискриминационные условия для покупателей нефтепродуктов
Компания выплатила штраф на сумму 539,4 млн тенге
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В деятельности АО "НК "КазМунайГаз" за 2023 год выявлены нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.
По итогам проверки в действиях нацкомпании установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.
Общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов", - рассказали в АЗРК.
Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 27 июня 2024 года КМГ привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 539,4 млн тенге.
На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.
23.07.2024, 12:12 136016
Первостепенное значение: для борьбы с саранчой в Казахстане предусмотрено свыше 8 млрд тенге
В проведении химобработок задействовано более 400 единиц специальной техники
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Для борьбы с саранчой в Казахстане предусмотрено свыше 8 млрд тенге, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Первостепенное значение для будущего урожая имеет принятие своевременных мер по борьбе со стадной саранчой. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено 4,2 млрд тенге. Дополнительно из резерва правительства выделено 3,9 млрд тенге", - проинформировал Олжас Бектенов.
По его словам, в проведении химических обработок задействовано более 400 единиц специальной техники.
На сегодня в большинстве регионов благополучно завершены защитные мероприятия. Проведена большая работа, не допущено массовое распространение саранчи", - заявил Олжас Бектенов.
В ходе заседания премьер-министр также отметил, что в этом году значительные средства направлены на весенние полевые работы и лизинг сельхозтехники.
Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге. В предыдущие годы этот объем не превышал 180 млрд тенге. Это дало возможность аграриям провести все необходимые агротехнические мероприятия в полном объеме", - добавил он.
Ранее вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы рассказал, в каких областях Казахстана ожидается распространение саранчи.
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