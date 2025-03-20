На строительство станции метро "Калкаман" в текущем году выделят 28 млрд тенге

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На строительство станции метро "Калкаман" в 2025 году выделят 28 млрд тенге, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.





Как рассказали в акимате, проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учетом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году принято решение скорректировать трассировку и расположение станции. Протяженность перегонных тоннелей составит 1,98 км, а сама станция разместится вдоль проспекта Абая, западнее улицы Ашимова. Платформа станции достигнет длины 98 метров, прилегающая территория будет благоустроена, включая обустройство 380 автомобильных и 28 автобусных парковочных мест. Генеральным подрядчиком проекта выступает компания BCN-Group (бывший Bazis construction).





Несмотря на недофинансирование проекта в 2024 году на сегодня активно ведется разработка котлована под новую станцию. На 100% завершена проходка левого перегонного тоннеля. Изначально проходка велась двумя комплексами по двум тоннелям одновременно со средней скоростью 3 метра в сутки. Однако из-за поломки одного из проходческих комплексов по правому тоннелю работы продвинулись на 559 метров из запланированных 1587", - поделились подробностями в пресс-службе ведомства.





На текущий год предусмотрено выделение 28 млрд тенге. За счет данных средств будут продолжены проходка второго тоннеля, земляные и бетонные работы по новой станции, а также закуп необходимого эксплуатационного оборудования.





В настоящее время на объекте задействовано около 150 специалистов и более 50 единиц специализированной техники, работы ведутся в три смены.





В ведомстве добавили, что завершение данного объекта повысит городскую мобильность, увеличив количество пользователей подземного транспорта еще на 30 тысяч человек в сутки. К примеру, открытие станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" увеличило пассажиропоток с 50 до 110 тысяч человек.