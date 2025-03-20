19.03.2025, 15:19 27521
На строительство станции метро "Калкаман" в текущем году выделят 28 млрд тенге
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На строительство станции метро "Калкаман" в 2025 году выделят 28 млрд тенге, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Как рассказали в акимате, проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учетом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году принято решение скорректировать трассировку и расположение станции. Протяженность перегонных тоннелей составит 1,98 км, а сама станция разместится вдоль проспекта Абая, западнее улицы Ашимова. Платформа станции достигнет длины 98 метров, прилегающая территория будет благоустроена, включая обустройство 380 автомобильных и 28 автобусных парковочных мест. Генеральным подрядчиком проекта выступает компания BCN-Group (бывший Bazis construction).
Несмотря на недофинансирование проекта в 2024 году на сегодня активно ведется разработка котлована под новую станцию. На 100% завершена проходка левого перегонного тоннеля. Изначально проходка велась двумя комплексами по двум тоннелям одновременно со средней скоростью 3 метра в сутки. Однако из-за поломки одного из проходческих комплексов по правому тоннелю работы продвинулись на 559 метров из запланированных 1587", - поделились подробностями в пресс-службе ведомства.
На текущий год предусмотрено выделение 28 млрд тенге. За счет данных средств будут продолжены проходка второго тоннеля, земляные и бетонные работы по новой станции, а также закуп необходимого эксплуатационного оборудования.
В настоящее время на объекте задействовано около 150 специалистов и более 50 единиц специализированной техники, работы ведутся в три смены.
В ведомстве добавили, что завершение данного объекта повысит городскую мобильность, увеличив количество пользователей подземного транспорта еще на 30 тысяч человек в сутки. К примеру, открытие станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" увеличило пассажиропоток с 50 до 110 тысяч человек.
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20.03.2025, 12:39 3866
Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с членом палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Кэрол Миллер президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что товарооборот между государствами демонстрирует устойчивый рост и уже превысил отметку в $4 млрд, сообщает Акорда.
Президент Казахстана также отметил совместные достижения в таких ключевых сферах, как региональная и международная безопасность, ядерное нераспространение, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
В свою очередь Кэрол Миллер поблагодарила президента за теплый прием и подчеркнула заинтересованность США в продолжении плодотворного диалога.
В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации энергетических и инфраструктурных проектов, развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также расширению транспортно-логистических связей между государствами.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Ранее вопросы глобальной безопасности обсудил глава МИД Казахстана и госсекретарь США.
20.03.2025, 11:24 5991
Казахстан и Всемирный банк разрабатывают новую стратегию партнерства на 2026-2030 годы
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана провело встречу с представителями группы Всемирного банка, сообщает primeminister.kz.
Стороны обсудили новую стратегию партнерства с Казахстаном на 2026-2030 годы, ратификацию Рамочного соглашения о партнерстве, расширение аналитической поддержки и реализацию совместных проектов.
В рамках действующей стратегии партнерства на 2020-2025 годы были достигнуты значимые результаты, и Казахстан готов к разработке нового документа на 2026-2030 годы", - подчеркнул во время встречи министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Он добавил, что приоритетами Казахстана остаются диверсификация экономики, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и модернизация ключевых отраслей.
Ожидаемый рост ВВП в 2025 году - выше 5,6%. Совместные инициативы с банком помогут достичь устойчивого экономического развития", - отметил вице-премьер.
В ходе встречи обсуждались текущие и перспективные проекты со Всемирным банком, в числе которых:
- строительство Камбаратинской ГЭС-1;
- модернизация автодорог, в частности, проект Жезказган - Караганда;
- стимулирование продуктивных инноваций и развитие науки и технологий;
- проект по восстановлению Северного Арала;
- поддержка модернизации энергетического и коммунального секторов и др.
Портфель проектов в Казахстане составляет $2,5 млрд, и Всемирный банк видит значительный потенциал для расширения сотрудничества, предлагая широкий спектр инструментов финансирования - от инвестиционных займов до программ, основанных на результатах", - отметила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.
Она подчеркнула важность устойчивого развития, выделив среди приоритетов экологические инициативы, включая проекты по восстановлению Аральского моря.
Мы предлагаем завершить процесс ратификации рамочного соглашения о партнерстве. Аналогичные договоренности уже действуют с другими международными институтами. Это создаст новые возможности для реализации совместных проектов. Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать Казахстан в достижении его стратегических целей", - заключила она.
В свою очередь Жумангарин добавил, что правительство Казахстана рассматривает подписание и ратификацию РСП, что позволит применять правила и процедуры Всемирного банка для упрощения реализации совместных проектов. После подписания соглашения квазигосударственные компании смогут привлекать финансирование по международным стандартам.
20.03.2025, 11:20 6786
Нацбанк прогнозирует инфляцию в пределах 10-12% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана прогнозирует инфляцию в пределах 10-12% в 2025 году, передает корреспондент агентства.
Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году - 9-11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы", - сообщается докладе Нацбанка о денежно-кредитной политике.
В банке пояснили, что более высокий прогноз на горизонте 2025-2027 годов связан с:
- нарастанием внешнего проинфляционного давления;
- повышением цен на ГСМ, увеличением ставки НДС;
- продолжением реформ в сфере ЖКХ.
Основными рисками прогноза являются дальнейший рост давления со стороны внутреннего спроса, ускорение инфляции в России и незаякорение инфляционных ожиданий. Кроме того, сохраняется неопределенность касательно фактических темпов повышения стоимости ГСМ, фискальной дисциплины, а также реализации вторичных эффектов от роста регулируемых цен и повышения НДС", - говорится в докладе.
Также отмечается, что прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены до 4,2-5,2%.
Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза правительства по добыче нефти. При этом позитивная динамика внутреннего спроса в условиях восстановления нефтяного сектора поддержит рост экономики в 2025-2026 годах. В 2027 году на фоне налогово-бюджетной консолидации рост ВВП сложится около потенциальных значений - в диапазоне до 4,5%. Вместе с тем фактический рост может сложиться несколько выше с учетом успешной реализации планируемых правительством структурных реформ, в том числе по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики", - заявили в банке.
Как сообщается в документе, существенное ускорение текущих и прогнозируемых инфляционных процессов привело к значительному отклонению инфляции от таргета и смягчило совокупные денежно-кредитные условия.
В этой связи потребовалось повышение базовой ставки. Это позволит стабилизировать инфляционные ожидания, не допустить закрепления тренда на ускорение роста цен и предотвратить раскручивание инфляционной спирали. Решение будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе", - добавили в банке.
Напомним, Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5%.
19.03.2025, 15:08 29016
Более 48 млрд тенге субсидий выделили аграриям на покупку удобрений
Основной объем средств направлен на реализацию механизма авансового субсидирования минеральных удобрений
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана выделено 48,4 млрд тенге для субсидирования покупки удобрений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе кабмина.
По информации казахстанского правительства, постановление принято в рамках реализации поручений главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза на 2024-2028 годы и повышения уровня внесения минеральных удобрений в почву до 50% от научно-обоснованной потребности.
Документ предусматривает перечисление средств акиматам областей Абай, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование стоимости удобрений.
Отмечается, что в первую очередь, основной объем средств направлен на реализацию механизма авансового субсидирования минеральных удобрений.
Ранее глава правительства поручил заключить соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд.
19.03.2025, 14:10 31061
Правила пользования тепловой энергией изменятся в Казахстане
Изменения вступают в действие 1 июля
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 июля изменятся правила пользования тепловой энергией, передает корреспондент агентства.
Министерство энергетики РК внесло поправки в правила пользования тепловой энергией.
Согласно правилам, субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения при наличии технической возможности обеспечивают равные условия при подключении к принадлежащим им тепловым сетям, оказываемым услугам или товару.
Кроме того, субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения отказывают в подключении к принадлежащим им тепловым сетям, если такое подключение не соответствует техническим возможностям субъекта теплоснабжения, с предоставлением мотивированного технического обоснования.
При этом отмечается, что в централизованных системах теплоснабжения на вновь вводимых объектах не допускается подключение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям субъекта теплоснабжения без оборудования точек приема-передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя соответствующими приборами коммерческого учета.
Отпуск тепловой энергии потребителям производится субъектами теплоснабжения непрерывно, если иное не оговорено договором на оказание услуг по реализации тепловой энергии. Договор в отношении многоквартирного жилого дома предусматривает поставку тепловой энергии в объемах, необходимых для предоставления услуг по обеспечению тепловой энергией собственников жилья, а также для использования на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома (включая потери во внутридомовых сетях). Такой договор считается заключенным со всеми собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома с даты первого фактического подключения многоквартирного жилого дома к сетям теплотранспортирующего субъекта", - говорится в правилах.
Потребитель, являющийся собственником квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, не отказываются от договора в одностороннем порядке, если дом подключен к централизованной или местной системе теплоснабжения.
Субпотребитель заключает договор непосредственно с субъектом теплоснабжения с согласия потребителя. Потребитель при имеющейся технической возможности обеспечить тепловой энергией субпотребителя не препятствует подключению субпотребителя к системе теплоснабжения и заключению субпотребителем договора с субъектом теплоснабжения.
Правилами оговорено, что максимальный часовой отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде, а также соответствующий максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата могут устанавливаться договором с учетом законодательства РК в области теплоэнергетики. Увеличение потребителем нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх указанных в договоре, но не превышающих проектных величин, заявленных и зафиксированных в полученных технических условиях, допускается с согласования субъекта теплоснабжения при соответствующем изменении договора с учетом требований статьи 9 и главы 24 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Технические условия на присоединение объектов потребителей к тепловым сетям субъекта теплоснабжения выдаются в случаях:
1) присоединения к тепловым сетям вновь вводимых объектов;
2) изменения количества потребляемой тепловой энергии (или параметров теплоносителя), связанного с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя и не соответствующего действующим техническим условиям;
3) присоединения к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта;
4) изменения схемы внешнего теплоснабжения.
Для получения технических условий потребитель подает заявку субъекту теплоснабжения, в которой указываются:
1) наименование объекта;
2) местонахождение объекта;
3) полное наименование организации заказчика, адрес и телефон;
4) при наличии проекта: данные, характеризующие проектируемый объект, нормативные сроки его строительства и намеченные сроки ввода объекта в эксплуатацию, технологические нужды, отопление и вентиляция, горячее водоснабжение;
5) характеристики тепловых нагрузок по видам потребления (для потребителей, использующих тепловую энергию для бытового потребления, технический паспорт).
Субъект теплоснабжения после получения заявки от потребителя выдает в срок до пяти рабочих дней технические условия на присоединение к тепловым сетям вновь строящихся объектов, их очередей (пусковых комплексов, зданий, сооружений), реконструкции действующих объектов, зданий, сооружений, теплопотребляющих установок и тепловых сетей.
С полным содержанием правил можно ознакомиться здесь.
19.03.2025, 09:54 41206
Объем двусторонней торговли РК и КНР составил $43,8 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг $43,8 млрд. Такие данные озвучили в ходе 12-го заседания Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству Казахстана и Китая, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы создания благоприятных условий для развития безбарьерной торговли, укрепления транспортной взаимосвязанности двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов на территории Казахстана с локализацией производства, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам мероприятия стороны подписали протокол 12-го заседания Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству. Кроме того, в целях совершенствования деятельности комитета, сторонами принято решение о включении в его состав координационного комитета по индустриально-инвестиционному сотрудничеству и об учреждении подкомитета в области образования. Также стороны подписали документы по укреплению межведомственного сотрудничества в сфере водных ресурсов и архивного дела.
В ходе двусторонних переговоров с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном были обсуждены ключевые направления взаимодействия правительств РК и КНР, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, туризма.
Стороны положительно оценили динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов.
В рамках визита также состоялось ряд встреч с китайскими компаниями - лидерами отраслей металлургии, энергетики, машиностроения, агропромышленного комплекса. Казахстанскую делегацию представили руководители профильных министерств и крупных отечественных предприятий.
Обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане в сферах углехимии, автомобилестроения, глубокой переработки сельхозпродукции и ВИЭ.
Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что важным приоритетом для страны является развитие промышленности и призвал китайские компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.
В свою очередь представители ведущих компаний Китая проявили интерес к Казахстану как надежному партнеру для реализации стратегических проектов.
18.03.2025, 15:58 57956
Сингапур инвестирует 690 млрд тенге в строительство центров обработки данных
Планируется строительство двух ЦОД в совокупной ИТ-мощностью 200 МВт в Акмолинской и Карагандинской областях
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан запускает стратегически важный проект по строительству гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) с участием зарубежных инвесторов из Сингапура – GK Hyperscale Ltd. Соответствующее постановление о соглашении с инвестором подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщили в пресс-службе правительства.
По информации пресс-службы кабмина, документ предусматривает инвестиционные вложения в сумме 690 млрд тенге для строительства и эксплуатации двух ЦОД с совокупной ИТ-мощностью 200 МВт в Акмолинской и Карагандинской областях.
Правительство в лице Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности активно участвует в реализации проекта, обеспечивая его интеграцию в государственную цифровую экосистему, а также формируя нормативные условия для развития облачных технологий и высокопроизводительных вычислений (HPC). Создание таких центров позволит Казахстану привлекать международных технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon, а также компании, работающие с большими данными и машинным обучением", - рассказали в пресс-службе правительства.
Отмечается, что проект станет драйвером развития цифровой экономики, создавая высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивая технологическую независимость. Ожидается, что Казахстан значительно увеличит экспорт IT-услуг, расширит присутствие локальных IT-компаний на международных рынках и усилит свою роль в глобальных цифровых экосистемах.
Запуск ЦОД укрепит позицию страны как цифрового хаба Центральной Азии и создаст условия для роста экспорта IT-услуг. Запуск первой очереди намечен на 2027 год, полное развертывание ЦОД – к 2030 году", - добавили в правительстве.
18.03.2025, 09:48 64591
Жумангарин объявил выговор заместителям акимов ряда областей за ненадлежащий контроль за запасами овощей в стабфондах
Фото: Минторговли РК, gov.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам обсуждений заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин объявил выговор нескольким заместителям акимов областей за ненадлежащий контроль за запасами овощей в стабфондах.
По представленным Министерством торговли и интеграции данным, за прошлую неделю средний индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%, что является минимальным показателем с начала 2025 года. Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что с начала года средний индекс роста цен на социальные продукты составил 3,4%, при этом с начала марта динамика роста замедлилась на 0,4%. Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на картофель (+19,3%), капусту (+23,2%) и говядину (+9%). В то же время отмечается снижение цен на рис (-3,4%), яйца (-2,1%) и муку (-0,3%).
Наибольший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (+0,8%), Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях (+0,5%), в Жетысу (+0,4%). В то же время снижение индекса цен наблюдалось в Астане (-0,2%) и Западно-Казахстанской области (-0,1%)", - отметила Айжан Бижанова.
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил о ходе разбронирования запасов овощей в регионах. По данным местных исполнительных органов, на 12 марта остатки картофеля, законтрактованных СПК для стабфондов, составляют 41,3 тыс. тонн, однако ревизия в отдельных регионах выявила значительное несовпадение заявленных объемов с фактическими запасами картофеля.
В Мангистауской области из заявленных СПК Более 2,5 тыс. т фактически подтвердились только 25 т. В Восточно-Казахстанской области из заявленных СПК более 1,6 тыс. т реально подтверждены лишь 35 т. В Атырауской области: заявлено 394 т, подтверждены 110 т. В Абайской области: заявлено более 2,2 тыс. т, подтверждены 183 т. В Жамбылской области: заявлены более 2,6 тыс. т, по результатам ревизии подтверждено лишь 308 т. В области Ұлытау из более 1,8 тыс. т, заявленных СПК, фактически имеется 827 т. В Западно-Казахстанской области из заявленных СПК более 2,3 тыс. т подтвердились более 1,3 тыс. т.
На основании выявленных нарушений вице-премьер объявил выговор заместителям акимов областей, которые не смогли организовать надлежащий контроль за запасами картофеля. Серик Жумангарин подчеркнул, что правительство предприняло все необходимые меры для стабилизации цен: введен запрет на вывоз племенного скота, ограничен на шесть месяцев экспорт картофеля в третьи страны, вводится запрет на ввоз импортных куриных яиц. Но без должного контроля со стороны региональных властей результаты принятых мер не дают должного эффекта.
В настоящее время в Казахстан осуществляются активные поставки импортного картофеля по доступным ценам из Пакистана и Китая. При содействии Комитета торговли МТИ через уполномоченного экономического оператора AO "KTZ EХPRESS" в страну уже импортировано более 4 тыс. т, на подходе - еще 700 т.
Дополнительно Министерство сельского хозяйства совместно с АО "Продкорпорация" разработало схему взаимодействия для стабилизации цен на овощи. Она предусматривает взаимодействие между социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) и Продкорпорацией для обеспечения поставок и финансовой поддержки производителей.
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