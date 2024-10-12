Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых

Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.





Годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после ускорения в июле. Месячная инфляция формируется выше среднеисторических значений и уровней, наблюдавшихся в течение весны и начала лета. Устойчивая часть инфляции снижается, но недостаточно быстрыми темпами. Инфляционные ожидания населения в сентябре подросли. Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий", - говорится в отчете Нацбанка.





Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону. Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки.





В Нацбанке отметили, что годовая инфляция все еще значимо превышает таргет, несмотря на снижение до 8,3% в сентябре 2024 года. Однако в целом динамика инфляции соответствует прогнозу.





Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров. При этом возобновился рост цен производителей продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также импортных цен. Наибольший рост в составе годовой инфляции продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг", - отметили в Нацбанке.





Месячная инфляция составила в сентябре 0,4%, сформировавшись выше среднеисторического значения (0,3%). Показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, наблюдавшихся в период весны и начала лета.





Инфляционные ожидания населения остаются волатильными, продемонстрировав рост в сентябре. Инфляционные ожидания экспертов на текущий год также выросли с 8% до 8,4%.





Глобальная инфляция продолжила постепенно замедляться как результат жесткой политики центральных банков. Однако на мировых рынках наблюдается рост стоимости продовольствия - в сентябре индекс цен ФАО вырос в результате повышения котировок цен на все включенные в него товары. Цены на зерновые в сентябре выросли из-за опасений по поводу неблагоприятных погодных условий в отдельных странах-экспортерах.





Внешние денежно-кредитные условия становятся менее жесткими. ФРС США впервые с 2020 года снизила ключевую ставку на фоне снижения инфляции, а также охлаждения рынка труда. ЕЦБ в сентябре также снизил ставки, однако риторика не поменялась, регулятор намерен сохранять денежно-кредитные условия достаточно ограничительными столько времени, сколько необходимо для достижения цели по инфляции. Банк России тем временем повысил ключевую ставку еще на 100 б.п., до 19% на фоне высокой инфляции и усиления проинфляционных рисков. Ожидается, что в России инфляция в 2024 году, вероятно, превысит прогноз, в связи с чем регулятор допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - отмечается в отчете.





Рост краткосрочного экономического индикатора за январь-август 2024 года оценивается в 4,4% г/г. Рост производства наблюдается во всех основных отраслях экономики, в частности, наибольший рост показали отрасли строительства, транспорта и связи. Устойчивость внутреннего спроса подтверждается заметным ускорением роста розничной торговли и поддерживается продолжающимся фискальным стимулированием, ростом денежных доходов, а также расширением инвестиций в несырьевом секторе. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, восьмой месяц подряд находится в положительной зоне.





Проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России и повышением мировых цен на продовольствие, во внутренней среде - продолжением роста тарифов ЖКУ, сохранением устойчивого внутреннего спроса при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и положительной динамике роста потребительского кредитования, подчеркнули в Нацбанке.





Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 29 ноября в 12.00 по времени Астаны.