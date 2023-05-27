Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

В текущем году годовая инфляция прогнозируется в пределах 11-14%, в 2024 году - 9-11%, в 2025 году - 5,5-7,5%

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба главного финрегулятора страны.





Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране", - говорится в сообщении Нацбанка.





В Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).





На текущий момент совокупный баланс рисков за счет ослабления давления со стороны внешней инфляции незначительно сместился в сторону дезинфляционных факторов. Вкупе с наблюдаемым с сентября 2022 года замедлением показателей устойчивой части инфляции может возникнуть пространство для постепенного и медленного снижения базовой ставки во втором полугодии текущего года", - сообщили в пресс-службе.





Годовая инфляция в апреле 2023 года продолжила замедляться и составила 16,8%. В структуре инфляции более быстрыми темпами замедляется продовольственная компонента. При этом снижение годовой инфляции сдерживалось ростом цен на непродовольственные товары, который незначительно ускорился вследствие роста стоимости ГСМ.





Месячная инфляция сохранилась на уровне 0,9%, продолжая формироваться выше среднеисторических значений. Однако с сентября 2022 года показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции снижаются, что демонстрирует постепенное ослабление устойчивой части инфляции и проинфляционного давления.





Инфляционные ожидания остаются волатильными и чувствительными к кратковременным шокам. В апреле ожидаемая инфляция на год вперед составила 16,7% (в марте - 16,5%). При этом респонденты факторами роста цен отмечают подорожание ЖКУ, повышение цен на ГСМ и лекарства. Планируемое повышение тарифов на ЖКУ и фактическое повышение цен на ГСМ уже частично отразились на ожиданиях населения.





Глобальная инфляция продолжает ожидаемое замедление, но все еще оценивается как устойчиво высокая. На этом фоне регуляторы продолжили ужесточать монетарные условия. Замедление роста мировых цен на продовольствие и инфляции в странах-торговых партнерах создают благоприятные условия для дальнейшего замедления потребительских цен в стране. Рост цен на зерновые замедляется более быстрыми темпами, чем ожидалось. На фоне реализации зерновой сделки и высокого уровня предложения ожидается дальнейшее снижение цен на зерновые, что поспособствует дальнейшему замедлению продовольственной инфляции в мире", - отметили в Нацбанке.





Рынок нефти по ожиданиям будет развиваться умеренно на фоне более медленного восстановления экономики Китая, высокой мировой инфляции и сдерживающей политики центральных банков. С учетом данных факторов в базовом сценарии средняя цена на нефть пересмотрена в сторону понижения в 2023 и 2024 годах до 82 и 80 долларов за баррель, соответственно.





В базовом сценарии в текущем году годовая инфляция прогнозируется в пределах 11-14%, в 2024 году - 9-11%, в 2025 году - 5,5-7,5%.





Этому будут способствовать снижение мировых цен на продовольствие и денежно-кредитные условия, которые по мере снижения годовой инфляции начинают приобретать сдерживающий характер. Также ожидается продолжение замедления внешней инфляции и инфляционных ожиданий, при планируемой консолидации бюджета и возвращении к соблюдению бюджетных правил в 2024-2025 гг.", - пояснили в Нацбанке.





Прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год улучшен. В текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 гг. сохраняются на уровне 3,5-4,5%.





Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса. При этом положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающие денежно-кредитные условия будут стабилизировать рост ВВП. Риски прогноза ВВП связаны с более низким спросом на экспортируемую казахстанскую продукцию на фоне риска мировой рецессии, давлением на рынке нефти и возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам", - говорится в информации.





К рискам прогноза инфляции можно отнести усиление фискального стимулирования, более сильные вторичные эффекты от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, продолжительное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких значениях.





При дальнейшем снижении годовой инфляции в соответствии с прогнозом, Нацбанк будет оценивать целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года.





Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 5 июля 2023 года в 12.00 по времени Астаны.



