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Независимые нефтедобывающие предприятия Казахстана объединяются в ассоциацию
В начале августа ассоциация PetroMining планирует провести первый съезд
Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Независимые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана объявили о создании новой профильной ассоциации - PetroMining, которая будет представлять их интересы и выстраивать открытый диалог с правительством стран, сообщает Kazakhstan press club.
По данным ассоциации PetroMining, более 75 частным нефтедобывающим компаниям (НДО) Казахстана принадлежит порядка 20% общего объема нефтедобычи страны и 17% экспорта.
Отмечается, что сегодня НДО не только вынуждены конкурировать с крупными транснациональными корпорациями, но и сталкиваются с несбалансированными условиями регулирования рынка со стороны государства.
Учитывая низкую стоимость нефти на внутреннем рынке (по отношению к экспорту), компенсацией которой должны были послужить переработка и оптовая рыночная реализация нефтепродуктов, на текущий момент государственное регулирование свело на минимум и эту возможность для НДО: АО "НК "КазМунайГаз" фактически предоставлено приоритетное право на выкуп нефти и реализацию ГСМ, запрет на экспорт ряда нефтепродуктов, не относящихся к социальным.
Эти условия противоречат рыночным отношениям и конкуренции, снижают привлекательность для частных инвестиций, что приводит к снижению объемов переработки со стороны НДО, усилению зависимости от импорта и ставят под угрозу энергетическую безопасность страны. При этом на плечи НДО в равной степени ложатся социально важные задачи, такие как: обеспечение занятости населения, финансирование развития регионов, а также субсидирование аграриев льготным топливом в посевной и уборочный сезоны", - отмечает Kazakhstan press club.
В результате анализа, проведенного экспертной группой НДО, было выявлено, что от увеличения цен на ДТ и АИ-92 в апреле 2023 года выиграл розничный рынок с ростом рентабельности с 3 до 11%.
Сообщается, что оптовый рынок потерял в рентабельности, а НДО вообще не получили каких-либо выгод, неся при этом наибольшие риски, включая геологоразведку, падение добычи и т.д.
Также другим негативным фактором является то, что значительная монополизация рынка подавляет конкуренцию. Как было отмечено в июльском отчете Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК), в результате внесения изменений в законодательство усилилось присутствие государства на рынке нефтепереработки, 80% занимает АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun".
Часто приходится слышать, что нефтедобыча - один из столпов, на которых держится экономика страны. В то же время частные нефтедобывающие и перерабатывающие предприятия Казахстана находятся в очень затруднительном положении, и им крайне сложно отстаивать свои интересны перед правительством страны поодиночке. В этой связи в ассоциации PetroMining мы вместе будем представлять, продвигать, защищать и отстаивать интересы независимых недропользователей, в первую очередь НДО и переработчиков. Мы не требуем протекционизма, а хотим прозрачных, справедливых, равных условий для всех участников рынка, позволяющих развиваться и эффективно работать. Одну компанию можно игнорировать, целую ассоциацию - нет", - заявил руководитель ассоциации PetroMining Саят Боранбеков.
Сообщается, что в начале августа ассоциация PetroMining планирует провести первый съезд представителей частных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана, после которого будет сформирован список проблемных вопросов и предложений для правительства от всех членов ассоциации PetroMining.
Ранее сообщалось, что эксперты ЕАБР прогнозируют стабилизацию темпов экономического роста в Казахстане.