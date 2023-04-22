Новая энергетическая компания Qazaq Green Power создана в Казахстане

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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая с приветственным словом на форуме, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров отметил, что избавление экономики от монополии, восстановление справедливости и создание условий для добросовестной конкуренции являются важными принципами новой экономической политики Казахстана, - Выступая с приветственным словом на форуме, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров отметил, что избавление экономики от монополии, восстановление справедливости и создание условий для добросовестной конкуренции являются важными принципами новой экономической политики Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.





В рамках проводимой работы АЗРК по демонополизации экономики прослеживается негативный тренд - рост госучастия на товарных рынках, другими словами, госмонополии.





Участие государства в бизнесе значительным образом расширяется, хотя оно должно только сокращаться, и даже в тех сферах, где оно исторически не присутствовало. Это те рынки, которые присутствуют в повседневной жизни каждого человека" отметил Марат Омаров.





80% оптового рынка ГСМ контролирует государство в лице "КазМунайГаза", который доминирует в нефтяной сфере от добычи до реализации ГСМ. Практически полная монополия и неэффективное управление на рынке, где по-прежнему присутствует дефицит, высокие цены, отсутствие необходимого контроля за рынком и проблемы с доступом к ресурсам.





Для обеспечения прозрачного и недискриминационного распределения ресурсов "КазМунайГаза" будут приняты правила равного доступа к ключевой мощности с условиями принятия и отбора заявок. В этих же целях запланировано увеличение биржевых торгов. В связи с усилением рисков ограничения доступа к переработке нефти также будут приняты правила доступа к инфраструктуре.





На рынке авиаперевозок доминирует группа госкомпаний - национальный авиаперевозчик и аффилированные с ним компании, которые полностью контролируют спрос и предложение. Вопрос разделения активов авиакомпаний с госучастием до сих пор не находит своего разрешения.





В итоге существующая структура рынка снижает стимулы для ценовой конкуренции, оптимизации расходов. Это приводит к систематическим задержкам авиарейсов и росту цен, от чего в итоге страдают потребители.





Применяемое динамическое ценообразование не работает на монопольных рынках. К примеру, есть кейсы, где максимальный тариф авиакомпании превышает минимальный по одному и тому же маршруту в 4,5 раза (67 743 / 14 743 тенге). Поэтому в текущих условиях рассматривается вопрос об усилении режима "открытое небо" для доступа на рынок новых авиаперевозчиков.





Рынок телекоммуникаций высококонцентрированный, доля государства на рынке увеличилась до 75%. "Казахтелеком" также на аукционе приобрел радиочастотный спектр. Это государственный ресурс, который должен быть продан бизнесу. На деле получается, что "государство продало самому себе".





Монополизация стала причиной снижения уровня конкуренции за клиента и качества услуг. Сейчас идет поток жалоб, связанный с повышением в одностороннем порядке тарифов на услуги связи. По отдельным тарифным планам стоимость увеличилась в 2 раза ("Алтел" - с 13 марта т.г. повышение стоимости с 9 до 18 тенге за 1 минуту разговора/SMS).





Отсутствие свободного РЧС, экономические барьеры снижают перспективу восстановления конкурентного рынка сотовой связи. у правительства имеются планы по выделению одного сотового оператора, но пока реального механизма по его реализации, к сожалению, нет. Также наблюдаются попытки отдельных операторов, например на рынках IT, войти на смежные рынки.





На сегодня не проходят предложения по организационно-функциональному разделению национального оператора инфраструктуры (КТЖ) и перевозчика грузов, обеспечению равного доступа частных перевозчиков к инфраструктуре. Это базис для создания реально конкурентного рынка ж/д перевозок.





Национальный перевозчик грузов занимает более 95% доли рынка, а доступ частным перевозчикам до сих пор ограничен. Оператором магистральных путей предоставлен ряд преимуществ своим компаниям, что создает неравные условия для других. Тарифы на магистральную железную дорогу растут. Идет тотальное навязывание своих подведомственных компаний.





Говоря о КТЖ, АЗРК отмечает, что "Правила желтых страниц", о которых так много чего было сказано, уже не срабатывают. В Предпринимательском кодексе есть статья 192, которая не работает.





На рынке ипотечного кредитования доля госбанка - "Отбасы банка" занимает уже более 60%. Чему способствует действующий запрет на участие банков второго уровня в системе жилищных сбережений и преимущественный доступ к бюджетному финансированию. Это создает издержки получателям кредитов. Это качество и сроки обслуживания, навязывание оценочных, нотариальных и прочих услуг потребителям. И таких примеров еще очень много, они охватывают все важные сферы.





Вместе с тем ведется работа по дальнейшему сокращению количества единых операторов. Разработан пакет поправок, предусматривающий лишение 10 операторских функций. Эти предложения направлены в адрес правительства для рассмотрения.





На сегодня установлены иные субъекты рынка (всего 17), наделенные на уровне закона специальном правом, не охваченные предыдущим анализом. Для оценки их влияния на рынок проводятся соответствующие анализы.





Утвержден реестр субъектов госмонополий, спецправа, предусматривающий регулирование 17 операторов, установленных в ходе ранее проведенного анализа, и 17 субъектов госмонополий.





На рынке лекарственных средств присутствует госоператор в лице "СК Фармация". В настоящее время осуществляется тотальное государственное регулирование цен на лекарства, имеется неравный доступ и картелизация.





АЗРК инициировал поэтапное дерегулирование, но, учитывая социальную важность фармацевтического рынка, к данному вопросу необходимо подходить комплексно, принимая во внимание уровень развития конкуренции, наличия дженериков и т.д. В текущем году начался первый этап дерегулирования - это 376 безрецептурных препаратов, имеющих более 3 производителей торговых наименований в рамках одного МНН.





Следующий этап запланирован на 2023-2024 годы - это все остальные безрецептурные препараты в коммерческом сегменте, и финальный этап в 2024-2025 годах - дерегулирование рецептурных препаратов в коммерческом сегменте.





В целом АЗРК, как и в прошлом году, в качестве единственного варианта предлагает форсированную приватизацию и передачу в конкурентную среду.





АЗРК ежегодно направляет предложения в правительство, но, к сожалению, список уменьшается с каждым годом. Это уже третья волна приватизации и, возможно, последний шанс построить реальную рыночную экономику.