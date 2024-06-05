Новый терминал "Жетыген" разгрузит транспортную инфраструктуру Алматы - премьер

Терминал также повысит эффективность железнодорожной транспортировки и снизит расходы грузоотправителей на транспортировку в контейнерах в Китай и обратно

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Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов посетил транспортно-логистический центр "Жетыген" компании "Исткомтранс" в городе Алатау Алматинской области, сообщает пресс-служба главы правительства.





ТЛЦ "Жетыген", расположенный в непосредственной близости от города Алматы и находящийся на расстоянии 293 км от станции Алтынколь (Хоргос), существенно разгрузит железнодорожную и автомобильную инфраструктуры Алматы. Также терминал повысит эффективность железнодорожной транспортировки и терминальной обработки при работе с экспортными, импортными и транзитными грузами и снизит расходы грузоотправителей на транспортировку в контейнерах по направлению из/в КНР, а также оборота вагонов за счет вывода грузовой работы за пределы города.





Глава государства в своем послании обозначил стратегическое значение реализации транспортно-логистического потенциала. Нам необходимо использовать это серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Мы заинтересованы в новых проектах, которые окажут благоприятное влияние на торговлю и экономику в целом. Сейчас мы решаем инфраструктурные вопросы, создаем нужные условия и коммуникации для работы бизнеса. Сами предприятия в то же время могут направлять сэкономленные средства на повышение качества продукции и дальнейшее расширение, создавая новые рабочие места", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Перерабатывающая способность контейнерного терминала ТЛЦ "Жетыген" составляет свыше 100 000 ДФЭ, терминал способен принимать полноразмерные контейнерные поезда длиной 80 условных вагонов. Терминал оснащен аппарелями для погрузки и разгрузки колесной техники и автомобилей, а также зоной подключения и обработки 80 рефконтейнеров одновременно.





Важным событием стало открытие СВХ и таможенного склада ("Импорт-70"), который дает возможность хранить товары под таможенным контролем в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и налогов.





Одним из ключевых достижений является запуск в мае 2024 года единственного в Центральной Азии терминала по перевалке сыпучих грузов из универсальных вагонов в контейнеры для последующего экспорта в КНР. Мощность 1 очереди терминала составляет более 500 000 тонн в год", - говорится в информации.





Головная компания "Исткомтранс" является собственником фитинговых платформ, крытых вагонов и полувагонов, которые привлекаются для предоставления клиентам комплексных услуг "под ключ".





Для осуществления последующих этапов развития терминала и индустриальной зоны мы планируем направить более 150 миллионов долларов США на развитие складских и производственных мощностей. Целью этого финансирования является расширение транспортного хаба, строительство сборочных производств, производств из минерально-сырьевых компонентов, производств продукции с повышенной добавленной стоимостью, предназначенной для экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. Строительство подобных объектов в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет", - сказал председатель наблюдательного совета ТОО "Исткомтранс" Марат Сарсенов.