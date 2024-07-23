Новый воздушный коридор открыли Казахстан и Узбекистан

Он будет использоваться для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию

Рассказать друзьям

Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан открыли новый маршрут Т916, который станет одним из дополнительных воздушных коридоров для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, - Казахстан и Узбекистан открыли новый маршрут Т916, который станет одним из дополнительных воздушных коридоров для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, сообщает Министерство транспорта РК.





С момента открытия по маршруту выполнено 19 полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, но есть вероятность его оживленного использования к концу летнего сезона по причине того, что пользователям требуется некоторое время для освоения новой трассы", - пояснили в Минтрансе.





Минтранс РК





Новым маршрутом уже воспользовались такие авиакомпании, как Lufthansa Cargo (Германия), Cargolux (Люксембург), Cargolux Italy (Италия), Nomad aviation (Швецария), Western Global Airlines (США), Aerologic Cargo Airlines (Германия).





Общая протяженность воздушного коридора Т916 составляет 2187 км. Из них 437 км борты используют воздушное пространство Республики Узбекистан, остальные 1750 км пролетают над территорией Республики Казахстан", - уточнили в ведомстве.





Минтранс РК





Там добавили, что Т916 был открыт по предложению авиакомпаний и аэронавигационного провайдера Узбекистана - ГУП "Узаэронавигация". Ранее данный маршрут был включен в каталог предпочитаемых маршрутов ИКАО.





Предполагается, что новый воздушный коридор повысит привлекательность казахстанского неба для зарубежных авиакомпаний и поможет снизить нагрузку на авиадиспетчеров южноказахстанского регионального центра обслуживания воздушного движения.