Объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62%

В 2025 году Министерство транспорта планирует запустить 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра транспорта Марата Карабаева о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра транспорта Марата Карабаева о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период, сообщили в Акорде.





Как сообщил Марат Карабаев, общий объем транзита за 2024 год всеми видами транспорта вырос на 6 %. Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вырос на 62% и составил 4,5 млн тонн. Завершено строительство 3 новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Ремонтными работами было охвачено 12 тысяч километров дорог. Завершена реконструкция трасс Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань.





Кроме того, президенту было доложено, что казахстанскими авиакомпаниями перевезено 14,7 млн пассажиров с ростом на 10%, в аэропортах обслужено 29,7 млн человек с увеличением на 14%. Железнодорожным транспортом перевезено 21 млн пассажиров (рост на 3,9%).





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в 2025 году Министерство транспорта планирует запустить 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток. Начато строительство аэропортов Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. Также начинается модернизация 125 железнодорожных вокзалов. Продолжится реализация 5 крупных железнодорожных проектов: Достык - Мойынты, обводная линия Алматы, Дарбаза - Мактаарал, Аягоз - Бахты и Кызылжар - Мойынты.





По итогам встречи президент отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.





Глава государства поручил ускорить строительство автодороги Центр - Запад, расширить коридор Западная Европа - Западный Китай, уделить особое внимание развитию ТМТМ, увеличить количество внутренних и международных авиарейсов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в транспортный сектор.





Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.



