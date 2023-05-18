Объем услуг каршеринга уменьшился на 37% за год в Казахстане

В целом объем услуг по аренде, прокату и лизингу в РК в стоимостном выражении практически не изменился

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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В структуре услуг по аренде, прокату транспортных средств на каршеринг пришлось 80,3 млрд тенге, что на 37% ниже показателя прошлого года.





Объем услуг по аренде, прокату и лизингу транспортных средств, как легковых, так и грузовых, а также водного и воздушного транспорта, строительных машин и оборудования, сельхозтехники, продуктов интеллектуальной собственности, компьютерного и периферийного оборудования и прочего за январь-декабрь 2022 года составил 541,2 млрд тенге, информирует портал finprom.kz





В деньгах это на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако в реальном выражении наблюдается спад в секторе. Годом ранее объем услуг в секторе показывал спад в деньгах на 9,2%.





Более трех четвертей всего объема услуг по аренде, прокату и лизингу пришлось лишь на 4 из 20 регионов РК - мегаполисы Астану и Алматы (125,7 млрд и 104,4 млрд тенге соответственно), а также нефтегазовые регионы, Мангистаускую и Атыраускую области (97,9 млрд и 83,5 млрд тенге соответственно). Наименьшие объемы услуг в секторе пришлись на Жетысускую (626,8 млн тенге), Туркестанскую (1,1 млрд тенге) и Алматинскую (2,2 млрд тенге) области", - рассказали аналитики.





В структуре услуг по аренде, прокату и лизингу наибольший объем пришелся на аренду легковых автомобилей и легких транспортных средств: 80,3 млрд тенге, при этом по сравнению с январем-декабрем 2021 года показатель сократился в стоимостном выражении на 37%.





Следом идет аренда грузовых автомобилей: 67,6 млрд тенге, рост за год - на 21,9%.





Значительные объемы услуг в секторе пришлись также на аренду водных транспортных средств и оборудования (57,1 млрд тенге - сразу в 6 раз больше по сравнению с 2021 годом) и аренду строительных машин и оборудования (50,7 млрд тенге, рост за год - в 1,5 раза).