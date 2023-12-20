Объемы перевозок по коридору Север - Юг согласовали Россия и Казахстан

Объем импорта чистого мяса составил 136 тысяч тонн, на экспорт было отправлено порядка 47 тысяч тонн казахстанского мяса

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан все еще остается зависимым от импорта мяса. Объем импорта мяса в Казахстан в три раза превышает объем экспорта, сообщают аналитики.





На период 1 ноября 2023 года импорт мяса и мясопродуктов в Казахстан составил 191 тысячу тонн. Товара завезли на сумму свыше $330 млн. В то же время на экспорт было отправлено порядка 47 тысяч тонн казахстанского мяса и продуктов из него. Доход от продаж более чем в два раза ниже, чем сумма от импорта - $136 млн, сообщает "АПК Новости"





По данным аналитиков, объем импорта чистого мяса составил 136 тысяч тонн. Из них основной объем - 118 тысяч тонн - пришелся на мясо птицы. Общая сумма от данных сделок оценивается в $142 млн.





Второе место по объемам ввоза заняла свинина с объемом 6,6 тысячи тонн, на сумму $14 млн. Третье - у мяса крупного рогатого скота в замороженном виде в объеме 6 тысяч тонн, на сумму $23 млн. Затем - мясо КРС свежее в объеме 3,3 тысячи тонн на общую сумму $11 млн. Конины завезли в объеме 2 тысяч тонн. Совсем мало, но все-таки импортировали и баранину - 31 тонна на сумму $100 тысяч.





Что касается экспорта мяса, за истекший период из Казахстана было отгружено 44,7 тысячи тонн на общую сумму $132 млн. Основной объем тоже пришелся на мясо птицы с объемом, но уже гораздо меньшим, чем в категории импорта - 24,6 тысячи тонн на сумму $39,4 млн. Второе место по объемам экспорта заняло свежее мясо крупного рогатого скота, объем, проданный за границу, составил 13 тысяч тонн. Баранины вывезли 6,5 тысячи тонн на сумму $27 млн. Замороженного мяса вывезли на экспорт в объеме всего 180 тонн, заработали на этом $1,3 млн. Конину и свинину не экспортировали практически совсем", - привели данные обозреватели.



