19.12.2023, 11:20 20231
Объемы перевозок по коридору Север - Юг согласовали Россия и Казахстан
Фото: КТЖ
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Москва. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча членов правлений акционерного общество "НК "Қазақстан темір жолы" и открытого акционерного общества "Российские железные дороги", в ходе которой стороны согласовали объемы перевозок по коридору Север - Юг, сообщает пресс-служба АО "НК" КТЖ".
Ключевой темой встречи стали основные направления развития транспортных коридоров, проходящих по территории России и Казахстана, согласование объемов перевозок по восточному маршруту международного транспортного коридора Север-Юг до 2030 года. Стороны договорились увеличить объем перевозок из Казахстана в Россию и обратно по электронным накладным, улучшить работу по (передаче) обмену поездов по стыкам, использование локомотивной тяги и цифровое взаимодействие в области грузовых перевозок", - проинформировали в пресс-службе.
Также стороны подвели итоги совместной работы в 2023 году, обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики, перспективы увеличения объемов перевозок, повышения эффективности работы межгосударственных стыковых пунктов.
За 11 месяцев 2023 года объем грузовых перевозок между Казахстаном и Россией увеличился на 5,4% и составил более 83,8 млн тонн", - добавили в пресс-службе.
Ранее КТЖ и РЖД договорились о восстановлении участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна.
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19.12.2023, 16:46 12846
Казахстан импортирует в три раза больше мяса, чем отправляет на экспорт
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан все еще остается зависимым от импорта мяса. Объем импорта мяса в Казахстан в три раза превышает объем экспорта, сообщают аналитики.
На период 1 ноября 2023 года импорт мяса и мясопродуктов в Казахстан составил 191 тысячу тонн. Товара завезли на сумму свыше $330 млн. В то же время на экспорт было отправлено порядка 47 тысяч тонн казахстанского мяса и продуктов из него. Доход от продаж более чем в два раза ниже, чем сумма от импорта - $136 млн, сообщает "АПК Новости".
По данным аналитиков, объем импорта чистого мяса составил 136 тысяч тонн. Из них основной объем - 118 тысяч тонн - пришелся на мясо птицы. Общая сумма от данных сделок оценивается в $142 млн.
Второе место по объемам ввоза заняла свинина с объемом 6,6 тысячи тонн, на сумму $14 млн. Третье - у мяса крупного рогатого скота в замороженном виде в объеме 6 тысяч тонн, на сумму $23 млн. Затем - мясо КРС свежее в объеме 3,3 тысячи тонн на общую сумму $11 млн. Конины завезли в объеме 2 тысяч тонн. Совсем мало, но все-таки импортировали и баранину - 31 тонна на сумму $100 тысяч.
Что касается экспорта мяса, за истекший период из Казахстана было отгружено 44,7 тысячи тонн на общую сумму $132 млн. Основной объем тоже пришелся на мясо птицы с объемом, но уже гораздо меньшим, чем в категории импорта - 24,6 тысячи тонн на сумму $39,4 млн. Второе место по объемам экспорта заняло свежее мясо крупного рогатого скота, объем, проданный за границу, составил 13 тысяч тонн. Баранины вывезли 6,5 тысячи тонн на сумму $27 млн. Замороженного мяса вывезли на экспорт в объеме всего 180 тонн, заработали на этом $1,3 млн. Конину и свинину не экспортировали практически совсем", - привели данные обозреватели.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 10,4% увеличилось производство мяса.
19.12.2023, 16:15 13951
Казахстан намерен передать в управление иностранцам аэропорты трех городов
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестана и Кызылорды в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере, сообщил на заседании правительства министр транспорта Марат Карабаев.
Как сообщил Марат Карабаев, в целях создания мультимодальных центров в аэропортах страны проводится комплексная работа по привлечению частных инвесторов, обладающих необходимыми компетенциями и капиталом.
В рамках него поэтапно реализуются работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, заправочных комплексов, расширению пассажирского и грузового терминалов с привлечением инвесторов в аэропорты Астаны, Алматы и Шымкента. В аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить необходимой спецтехникой. Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестан и Кызылорда в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере", - доложил глава Минтранспорта.
В общей сложности на данные работы привлекаются 2,4 млрд долларов США частных инвестиций, в том числе иностранных.
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что в авиаиндустрии страны по-прежнему остаются "узкие места". В частности, основным вопросом является нехватка авиатоплива в объеме порядка 300 тысяч тонн в год.
Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инфраструктуры его хранения", - отметил он.
Также требуется принятие дополнительных мер для развития аэропортов: внедрение различных механизмов модернизации инфраструктуры, полная автоматизация процедур оформления грузов и пассажиров.
Это позволит увеличить к 2030 году объем обрабатываемых грузов со 130 тысяч до 1 млн тонн в год, а также увеличить пассажиропоток до 25 млн человек", - сказал Смаилов.
Еще одной чувствительной проблемой отрасли является кадровое обеспечение. Имеется нехватка пилотов, инженеров, технического персонала.
Также остро стоит вопрос систематических задержек рейсов. Обусловлено это не только погодными условиями. Авиакомпаниям необходимо улучшать качество обслуживания пассажиров и самолетов, расширять парк воздушных судов", - подчеркнул глава правительства.
Учитывая вышесказанное, премьер-министр поручил проработать возможность использования мультимодального транспорта на территории аэропортов, предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов и оптимизировать соответствующие технологические процессы.
Кроме того, он обозначил необходимость принятия мер по обеспечению дополнительных объемов авиатоплива, создания соответствующей инфраструктуры его хранения, а также обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации.
На заседании правительства было отмечено, что в текущем году в Казахстане были открыты и возобновлены 16 международных маршрутов. В планах следующего года - открытие новых рейсов в Куала-Лумпур, Сингапур, Токио и другие города. Также, по информации Минтранспорта, за 11 месяцев текущего года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 12,3 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что немецкая компания намерена инвестировать $500 млн в создание мультимодального хаба в аэропорту Актобе. Также напомним, что Казахстан планирует импортировать авиатопливо марки JET A-1 из Китая.
19.12.2023, 14:33 16541
Казахстан намерен экспортировать уголь в Индонезию
Завершился третий раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между государствами - членами ЕАЭС и Индонезией
Фото: МТИ РК
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Денпасар. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Денпасаре (Республика Индонезия) завершился третий раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза и Индонезией, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
По данным МТИ, двусторонняя торговля между Казахстаном и Индонезией активно развивается, а товарооборот по итогам 10 месяцев текущего года составил 249 млн долларов США, из которых на экспорт Казахстана в Индонезию приходится 95,2 млн долларов США.
На текущий момент мы наблюдаем появление новых экспортных позиций, таких как уголь, которые ранее не поставлялись из Казахстана на территорию Индонезии. Помимо этого, традиционно основными позициями казахстанского экспорта являются феррохром, оборудование для работы с грунтом, трансмиссионные валы, а также прочие приборы и аппаратура", - рассказали в пресс-службе Минторговли.
В рамках третьего раунда переговоров стороны обсудили положения текста будущего соглашения, а также продолжили дальнейшую работу по обсуждению тарифной либерализации с целью взаимного снижения импортных таможенных пошлин.
Нам удалось значительно продвинуться по всем ключевым вопросам будущего соглашения. Уверены, что данное соглашение позволит обеспечить значительный рост взаимного товарооборота между нашими странами, а также создаст дополнительные благоприятные условия для отечественных экспортеров", - сообщили в МТИ, эксперты которого приняли участие в переговорах.
25 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил, что важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес.
Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, переговоры между ЕАЭС и Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле начались в мае 2022 года.
19.12.2023, 12:34 18491
Объемы взаимных прямых инвестиций между странами ЦА растут опережающими темпами - ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы взаимных прямых инвестиций между странами Центральной Азии растут опережающими темпами со среднегодовым ростом в 9,2% в течение последних 7 лет, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.
Аналитики ЕАБР констатируют, что общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций стран Евразийского региона составил 48,8 млрд долларов к концу первого полугодия 2023 года. Подчеркивается, что он вырос на 5,4% в 2022 года и продолжил рост в 2023 году.
Казахстан укрепил позицию лидера по привлеченным накопленным взаимным инвестициям в регионе с долей 27,2% на июнь 2023 года против 26,6% в 2021 году. Другие крупные страны - импортеры инвестиций в регионе: Узбекистан (19,8%), Беларусь (12,0%), Россия (9,8%) и Азербайджан (8,7%)", - проинформировали в пресс-службе.
Аналитики отмечают, что сырьевые отрасли повысили свою значимость во взаимных инвестициях государств Евразийского региона.
Сообщается, что их доля составила 37% на середину 2023 года по сравнению с 29% в 2016 году. Также параллельно растет и количество взаимных проектов в производствах с высокой добавленной стоимостью. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ПИИ с 2016 года увеличилась на 6 п.п., до 18%.
Также подчеркивается, что геополитическая ситуация оказала наибольшее влияние на отрасль финансовых услуг.
Ее доля сократилась с 10% в 2021 году до 8% в 2022-2023 годах. Открытие дочерних компаний региональных банков было локомотивом положительной динамики накопленных ПИИ в финансовом секторе в предыдущие годы", - сообщили в банке.
По данным аналитиков ЕАБР, объем взаимных прямых инвестиций в Центральной Азии составил 1,1 млрд долларов на первое полугодие 2023 году, что в 1,8 раза выше уровня 2016 года. Основные направления взаимных капиталовложений: сырьевые отрасли, обрабатывающая промышленность и финансовые услуги. Основные внутренние инвесторы в регионе - Казахстан и Узбекистан.
Сообщается, что в среднесрочной перспективе в динамике взаимных инвестиций в Евразийском регионе могут сохраняться неопределенности. По оценкам аналитиков ЕАБР, факторами, которые будут оказывать влияние на среднесрочные тренды взаимных инвестиций, станут:
- "эффект соседства": доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях Евразийского региона продолжит расти;
- динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Этому будет способствовать выход стран региона на новые переделы;
- повышение привлекательности транспортно-логистического сектора. Это объясняется переориентацией товарных потоков, приоритетами стран Центральной Азии по развитию инфраструктуры сухих портов, логистических и распределительных центров.
Также аналитики констатируют, что на Китай и Турцию приходится 79,9 млрд и 68,1 млрд долларов соответственно из общего объема взаимных ПИИ, оцененных в 158,2 млрд долларов - взаимные ПИИ стран Евразийского региона с Китаем, Турцией, Ираном, арабскими государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Китай в основном является чистым инвестором в регион. Турция, наоборот, - чистый реципиент капитала из Евразийского региона.
Отмечается, что накопленные взаимные ПИИ с Турцией динамично растут.
Среднегодовая динамика взаимных прямых инвестиций с Турцией составляет 13%, в то время как среднегодовые темпы роста взаимных инвестиций с КНР - лишь 3,2%. По сравнению с 2016 года взаимные ПИИ с Турцией увеличились в 2,3 раза, количество проектов - с 99 до 172. Заметная активизация турецких инвесторов наблюдается в Центральноазиатском регионе", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ЕАБР ежегодно вкладывает в казахстанские проекты по 1 млрд долларов.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
18.12.2023, 17:18 60931
Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ - Смаилов
Фото: telegram/Ukimet
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в городе Москве, сообщает сайт главы кабмина.
В своем выступлении глава правительства отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием.
Одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.
Премьер-министр отметил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.
Сегодня благодаря своим бескорыстным делам волонтеры стран Содружества продолжают вносить значимый вклад в развитие толерантного общества, поддержание культуры милосердия и доброты. Призываю государства СНГ начать практическую работу по реализации казахстанской инициативы об учреждении ежегодного Форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки организации", - заявил он.
Говоря об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, Алихан Смаилов обозначил важность проводимой работы в области физической культуры и спорта.
Серьезным достижением в этом направлении является создание в текущем году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями и чемпионатов СНГ.
Казахстан поддерживает эту работу и планирует принимать активное участие в предстоящих состязаниях", - отметил он.
Сегодня премьер Казахстана также посетил международную выставку-форум "Россия", на которой были представлены новые казахстанско-российские проекты.
18.12.2023, 15:44 64131
Презентацию новых казахстанско-российских проектов посетил премьер Казахстана
Фото: telegram/Ukimet
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в преддверии заседания Совета глав правительств стран СНГ в Москве премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил международную выставку-форум "Россия", сообщает пресс-служба главы кабмина.
На выставке были представлены совместные казахстанско-российские проекты:
- на стенде Свердловской области представлен проект по производству грузоподъемного оборудования в свободной экономической зоне Северо-Казахстанской области. В настоящий момент проведены проектные работы, заложен фундамент, в ноябре 2024 года планируется выпуск опытной партии изделий, в 2025 году - ввод в эксплуатацию;
- на стенде Челябинской области презентованы проекты по локализации в Казахстане производства бульдозерной техники и сельскохозяйственных тракторов на гусеницах, а также строительству завода по производству водопроводных и газовых труб;
- на стенде Санкт-Петербурга представлены проекты по локализации в Казахстане производства лекарственных препаратов и технической модернизации обогатительных фабрик.
В ходе посещения выставки Алихан Смаилов и главы делегаций других стран также ознакомились со стендами республик Татарстан и Башкортостан, Московской области и других регионов.
Также глава казахстанского правительства сегодня выступил на заседании Совета глав правительств СНГ. Он призвал активизировать взаимодействие по обеспечению качественной и доступной медицинской помощью граждан СНГ.
Важным направлением нашего взаимодействия является обеспечение качественной и доступной медицинской помощью наших граждан. В этой связи призываем активизировать все имеющиеся в СНГ механизмы взаимодействия, включая Совет по сотрудничеству в области здравоохранения", - цитирует премьер-министра Sputnik.
Республика при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложила создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи. Это, по словам премьера, позволит продвигать принципы профилактики, охраны здоровья и вырабатывать совместные рекомендации.
Также Смаилов отметил проводимую в Содружестве работу в области физической культуры и спорта.
По его словам, "серьезным достижением в этом направлении является создание в этом году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями".
18.12.2023, 09:12 76801
Рост экономики и замедление инфляции - кабмин подвел итоги года
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Казахстане в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года.
Сайт главы правительства анонсировал серию публикаций по итогам 2023 года.
В первой из них говорится о главных экономических показателях.
Экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс. Этого удалось достичь благодаря реализации соответствующего комплекса мер, где предусмотрены 90 шагов оперативного и среднесрочного характера", - сообщается в информации.
Основные итоги года:
- по итогам 6 месяцев привлечены $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций, что является весьма высоким показателем и гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам года планируется выйти на отметку порядка $27 млрд;
- во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тысячи рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге;
- рекордными темпами растет производство в машиностроении - на 26,8%. При этом в автомобилестроении и выпуске электрооборудования цифры еще выше - порядка 41% и 32% соответственно;
- в текущем году Казахстан экспортировал товаров на $65 млрд. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг $21 млрд.
- в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 37-е место из 64 стран мира. В процессе подготовки рейтинга проводится комплексное исследование по таким направлениям, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура;
- реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Так, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах;
- улучшены условия по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей": включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определен перечень из 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлен до 7 лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и т.д;
- отменены 10 тысяч излишних требований к бизнесу;
- завершена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит с 2024 года сократить количество проверок бизнеса в 2 раза. При их назначении будет полностью исключен человеческий фактор;
- ежегодно увеличивается государственная поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование). В частности, по линии холдинга "Байтерек" на эти цели направлены 2,3 трлн тенге. Поддержка малого и среднего предпринимательства выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.
В целом принятые государством меры позволили нарастить выпуск продукции МСБ с 23 трлн тенге за 6 месяцев 2022 года до 29 трлн тенге за аналогичный период этого года. Количество занятых в МСБ граждан выросло на 500 тыс., до 4,3 млн человек. Доля МСБ в ВВП страны при этом достигла 36,4%. С начала работы комиссии по демонополизации экономики в республиканскую и коммунальную собственность приняты пакеты акций и доли участия в 15 компаниях, 7 зданий, свыше 160 ж/д путей и сооружений, и прочее имущество (более 2 тыс. ед.). Наряду с этим денежные средства на сумму 1 млрд тенге направлены в ОФ "Қазақстан халқына". В Фонд поддержки инфраструктуры образования направлено порядка 2 млрд тенге", - подчеркивается в статье.
В порядке превентивных мер по недопущению появления новых частных операторов из комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы исключены 217 социально значимых, в том числе стратегически важных, объектов.
17.12.2023, 12:10 110546
Товарооборот Казахстана с Омской областью достиг почти $299 млн
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Москва. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За восемь месяцев этого года товарооборот Казахстана с Омской областью достиг почти $299 млн, что на 4% больше, чем в прошлом году.
Как сообщает "Хабар 24", Казахстан обеспечивает около трети внешнеторгового оборота Омской области. В 2022 году он составил $488 млн.
На уровне субъектов Российской Федерации и регионов казахстанских у нас бизнес достаточно крупный, но в статусе среднего бизнеса, сегодня заинтересован не только поставлять продукцию, но и открывать производство на территории республики. И мне кажется, это наивысшее сотрудничество, когда готов бизнес вкладывать деньги, а это значит, что доверяет. Не только растущей экономике Казахстана, но в первую очередь людям", - проинформировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Также он заявил о готовности Омска в 2026 году стать местом проведения Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Город уже принимал это мероприятие в 2003 и 2019 годах.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и ЕС превысил $34 млрд.
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