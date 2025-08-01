Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн - глава КТЖ

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Талгат Алдыбергенов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности национальной компании, сообщает - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Талгат Алдыбергенов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности национальной компании, сообщает Акорда





По итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.





Для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной Алматы. Продолжается реализация проекта Дарбаза - Мактаарал. Начато строительство линий Бахты - Аягоз и Кызылжар - Мойынты", - сообщил президенту Алдыбергенов.





Также продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток - Запад и Север - Юг.





Кроме того, по словам главы КТЖ ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.





В завершение президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.