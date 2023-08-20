Официальных предложений от России и Узбекистана не поступало - Минэнерго о "тройственном газовом союзе"

Конгломерат CITIC поддерживает тесную связь с казахстанской ассоциацией по разведению скота

Фото: МТИ РК

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Пекин. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вторая встреча в Пекине Серика Жумангарина прошла с президентом компании CITIC CONSTRUCTION Тао Яном, - Вторая встреча в Пекине Серика Жумангарина прошла с президентом компании CITIC CONSTRUCTION Тао Яном, сообщает пресс-служба МТИ РК.





CITIC Group - это крупный государственный конгломерат, занимающийся финансово-банковской деятельностью, страхованием, инвестированием в промышленный и строительный сектора экономики, энергетику, разработку минеральных ресурсов, машиностроение, транспорт и телекоммуникации, недвижимость. По итогам 2022 года занял 102-е место в международном рейтинге компаний FortuneGlobal 500.





Несмотря на сугубо промышленный вектор деятельности, сегодня компания активно развивает сельскохозяйственное направление. Планирует построить в Алашанькоу мясоперерабатывающий комбинат. Возможности инвестирования в сельское хозяйство в Казахстане стороны обсудили на встрече.





Как отметил Тао Ян, конгломерат CITIC поддерживает тесную связь с казахстанской ассоциацией по разведению скота.





Сейчас работаем над проектом создания фабрики по производству кормов на основе пшеницы в Казахстане. В Китае есть большая потребность в таких кормах. Недавно встретились в Ушарале с местными партнерами по разведению коров. Они очень надеются создать местную компанию, у них лучше условия для выращивания скота, чем в Синьцзяне. Однако есть проблема ограничений вывоза живого скота и мяса из Казахстана в КНР", - рассказал Тао Ян.





Со своей стороны Серик Жумангарин сообщил, что экспорт мясной продукции со всей территории РК был приостановлен китайской стороной из-за эпизоотий. Но уполномоченные органы двух стран сейчас активно работают над снятием этих ограничений.





Для нас также очень важно как можно скорейе решить вопрос снятия ограничений, у Казахстана большие возможности обеспечить поставки мяса в Китай. В марте этого года Всемирная организация здоровья животных объявила пять юго-восточных регионов Казахстана свободными от ящура с вакцинацией", - информировал он.





Вице-премьер Казахстана предложил президенту CITIC CONSTRUCTION рассмотреть несколько направлений инвестиций в сельское хозяйство. Первое - совместное выращивание растений, кормовых и животных на территории, прилегающих к СУАР. Второе - совместное разведение животных, главным образом коров и овец.





На территории Казахстана не хватает производств по переработке шкур и шерсти, молока, выращиванию птицы. Предлагаю рассмотреть возможность инвестирования в эти сферы, в проекты по орошению. Правительство РК готово оказать содействие для успешной реализации проектов, ведь CITIC Group - это надежный инвестиционный партнер Казахстана", - подчеркнул Жумангарин.



