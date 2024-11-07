06.11.2024, 15:42 17476
Опрос: 4,4% казахстанцев боятся, что из-за бедности им придется голодать
Здоровую и питательную пищу из-за недостатка денег или других ресурсов не могли себе позволить 2,4% опрошенных
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно опросу, проведенному Бюро национальной статистики РК, 4,4% интервьюируемых беспокоились, что у них не будет достаточного количества еды из-за недостатка денег или других ресурсов. 90,4% отметили, что не беспокоятся по этому вопросу, 2,8% затруднились ответить, а еще 2,4% респондентов отказались отвечать. Об этом сообщает energyprom.kz.
Здоровую и питательную пищу из-за недостатка денег или других ресурсов не могли себе позволить 2,4% опрошенных, отказались отвечать на вопрос о такой возможности 2,4% респондентов.
Могли потреблять в течение последнего года только несколько продуктов из-за недостатка денег 3,2% интервьюируемых, не захотели отвечать на вопрос о проблемах с рационом из-за бедности 2,5% опрошенных.
Пропускали прием пищи из-за недостатка денег 0,9% респондентов, ели меньше, чем должны были, по причине финансовых трудностей 1,2% интервьюируемых, находились в ситуации, когда в семье заканчивалась еда, 1,1% опрошенных, испытывали голод без возможности его утолить 0,7% респондентов, голодали целый день 0,6% ответивших. Еще 2% и более респондентов отказались отвечать на эти вопросы.
По данным energyprom.kz, в сентябре текущего года общий уровень инфляции составил 0,4% в месячной и 8,3% в годовой динамике, а конкретно продовольственные товары за месяц, в принципе, не подорожали, а за год выросли в цене на 5,1%.
В региональном разрезе в месячной динамике продовольственные товары подорожали в 9 из 20 регионов страны. Рост цен составил от 0,1% до 0,6%. Наибольшее удорожание было отмечено в Мангистауской области, наименьшее - в Абайской и Актюбинской областях. В двух регионах - Жетысуской и Улытауской областях цены остались на уровне предыдущего месяца. Удешевление продовольственных товаров (от минус 0,1% до минус 0,8%) наблюдалось в оставшихся 9 регионах.
В годовой динамике цены на продовольственные товары сильнее всего выросли в Алматы (на 7,7%), а также в Жетысуской (на 7,4%) и Мангистауской (на 7,3%) областях. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Астане (на 2,1%), а также в Туркестанской (на 2,7%) и Улытауской (на 3,5%) областях.
В разрезе товарных групп за месяц заметнее всего выросли в цене яйца (на 6%), масла и жиры (на 1,8%), алкогольные напитки (на 0,7%). Удорожание также было отмечено в таких категориях, как безалкогольные напитки (на 0,6%), молочные продукты (на 0,4%), рыба и морепродукты (на 0,3%), хлебобулочные изделия (на 0,2%), мясо и мясопродукты (на 0,2%). Цены на сахар не изменились, а фрукты и овощи подешевели на 3,6%.
В годовой динамике серьезнее всего увеличились цены на яйца (на 11,8%), алкогольные напитки (на 9,5%) и безалкогольные напитки (на 8%). Рыба и морепродукты подорожали на 7,3%, сахар, джем, мед и шоколад - на 6,9%, хлебобулочные изделия - на 5,5%, молочные продукты - на 5,3%, фрукты и овощи - на 3,9%, мясо - на 3,6%. При этом масла и жиры в годовой динамике подешевели на 1,1%.
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06.11.2024, 10:53 23051
Может плодоносить только на определенной высоте: программу по возрождению апорта рассмотрели в правительстве
Участков в предгорьях Алматы и близлежащей Алматинской области не так много для выращивания данного сорта яблок
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели и утвердили программу по возрождению яблок сорта "апорт", разработанную Министерством сельского хозяйства и Национальным аграрным научно-образовательным центром.
Апорт - достаточно прихотливый сорт яблони, требующий особых условий возделывания и ухода. Качественные плоды можно получить только в садах, растущих на высоте 850-1250 метров над уровнем моря. А таких участков в предгорьях Алматы и близлежащей Алматинской области не так много. В отличие от других видов яблоневых садов, которые выходят на плодоношение через 4-6 лет, апорту нужно 8-9 лет. Тем не менее казахстанский сорт яблок благодаря своим качественным характеристикам очень востребован у жителей страны и вызывает восхищение у зарубежных гостей, рассказали в правительстве.
Программа возрождения апорта рассчитана на 2024-2028 годы. В реализации программы возрождения яблок примут участие частные инвесторы и специализированные питомниководческие хозяйства.
Программа включает выращивание необходимого числа саженцев для начала полномасштабного коммерческого производства яблоневых садов. На первом этапе - в 2024 году произведен сбор семян яблони Сиверса и начата разработка проектов национальных стандартов выращивания казахстанского апорта. В 2025 году начнется высадка саженцев в региональном филиале "Талгар" КазНИИ плодоовощеводства на 10 га, который станет маточно-черенковым садом для питомниководческих хозяйств.
В последующие 2 года планируется вырастить достаточное число саженцев для закладки сада уже на площади 100 га. После этого станет возможным масштабировать производство апорта среди частных садовладельцев.
Как отметил на совещании представитель регионального филиала "Талгар" КазНИИ плодоовощеводства Саги Солтанбеков, для возрождения сорта яблок в Казахстане есть необходимая историческая и селекционная база.
Работы по возрождению апорта ученые КазНИИ плодоовощеводства начали еще в 2011 году. На сегодня существует более 1 тыс. видов яблонь Сиверса, среди которых, по результатам анализа ДНК, ученые отобрали 11 видов для производства сорта апорта кроваво-красного. Были оздоровлены эти виды и в 2015 году высажены саженцы на площади 5 га, получены патенты на технологию размножения сорта апорт. Экспериментальный сад, заложенный в 2015 году, начал плодоносить в 2023, отдельные плоды достигали веса в 300-500 граммов. В этом году мы получили 6 тонн апорта кроваво-красного"", - отметил он.
Серик Жумангарин утвердил проект программы возрождения апорта, включающей и популяризацию уникального казахстанского сорта яблок. Вице-премьер также поручил подключить к реализации программы студентов аграрных вузов.
Напомним, владельцы яблоневых садов Алматы пожаловались президенту на произвол прокуратуры. Они заявили, что у них всеми способами пытаются забрать участки под застройку элитным жильем. Камнем преткновения стали протекающие через земельный участок река Керенкулак и ручей Беркара, из-за которых у садоводов хотят отобрать землю.
Стоит отметить, что уничтожение яблоневых садов в предгорьях Алматы происходит не первый год.
В сентябре этого года активисты заявили, что сделки по выведению садов из госсобственности проводятся с грубейшими нарушениями земельного права и подлежат отмене. По вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения, отметили общественники.
Между тем в прошлом году алматинский апорт был признан официальным брендом Казахстана.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш в интервью Kazakhstan Today прокомментировал участившиеся случаи незаконного строительства в водоохранных, природоохранных зонах и предгорьях Алматы. По его словам, нарушений все больше, и допускают их как физические и юридические лица, так и представители уполномоченных органов.
06.11.2024, 08:38 27366
Сотрудничество в энергетике обсудил президент Казахстана с главой крупного оператора АЭС
Фото: Акорда
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Париж. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита во Францию принял генерального директора Électricité de France (EDF) Люка Ремона. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, сообщает Акорда.
Глава государства был проинформирован о текущей деятельности и планах крупнейшего в мире оператора атомных электростанций. Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граждан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС.
Со своей стороны Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнерство с "Казатомпромом". Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.
Справочно: EDF - государственная французская компания по производству и поставкам электроэнергии. Компания является оператором 67 атомных реакторов, из них 56 во Франции, 9 - в Великобритании, 2 - в Китае (примерно 18% общей мощности всех АЭС, эксплуатируемых в мире). Компания планирует построить во Франции еще 14 реакторов.
Также президент провел встречу с Николя Маса - президентом Orano S.A. - крупной международной французской промышленной компании. На встрече также были обсуждены перспективы укрепления стратегического казахско-французского партнерства в научно-технической сфере, а также в области добычи и переработки редких металлов.
С президентом крупнейшей судоходной компании CMA CGM Родольфом Сааде Касым-Жомарт Токаев обсудил взаимодействие в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечение инвестиций в логистическую инфраструктуру Актауского морского порта, а также строительство контейнерных судов для портов в Каспийском море.
Ранее глава государства заявил о возможности сотрудничества Казахстана и Франции в области гражданской атомной энергетики. Также напомним, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.
05.11.2024, 14:33 48701
Процедуру признания граждан банкротами упростят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов на брифинге в СЦК рассказал об упрощении процедуры признания граждан банкротами.
Принята норма, согласно которой гражданину при подаче заявления не требуется прилагать документ, подтверждающий проведение урегулирования с кредитором.
Теперь все финансовые организации будут обязаны направлять в кредитные бюро сведения о проведенном урегулировании", - пояснил спикер.
Также при заполнении заявления нет необходимости указывать точную сумму долга перед кредиторами на момент подачи заявления, а также наименование кредитора. Эти сведения будут взяты из базы кредитных бюро.
При этом Ахметов напомнил о последствиях, которые возникают после банкротства.
Те, кто применил судебное и внесудебное банкротство, не смогут брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях в течение 5 лет, повторно применить банкротство только через 7 лет, их финансовое состояние будут проверять 3 года после банкротства. Все должны понимать, что за банкротством есть последствия", - сказал Сеилжан Ахметов.
Всего с 3 марта 2023 года на применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 131 тыс. заявлений, на рассмотрении органов госдоходов - 6,6 тыс. заявлений, процедура проводится в отношении 8 тыс. граждан, прекращена по более 2 тыс., отозвано по 215 заявителям, признаны банкротами 17,9 тыс. граждан на 40 млрд тенге.
За применением процедуры судебного банкротства и процедуры восстановления платежеспособности обратились более 3,5 тыс. граждан. Работа ведется в отношении 131 должника. В рамках судебного банкротства признаны банкротами 45 человек на сумму 13,6 млрд тенге. Восстанавливает платежеспособность 1 гражданин на 10 млн тенге.
Итого в рамках двух процедур банкротства признаны банкротами более 17,8 тыс. граждан на сумму около 54 млрд тенге, подытожил замглавы КГД.
Ранее сообщалось о запуске новой информационной системы по банкротству физлиц. Эта информационная система предусматривает возможность подачи заявок и автоматизированной проверки на соответствие заявителя критериям банкротства через базы 24 государственных органов и организаций.
05.11.2024, 12:06 54896
Исторический рекорд: в Казахстане объем перевозок продуктов перемола составил 2,9 млн тонн
Фото: КТЖ
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 10 месяцев 2024 года перевозки продуктов перемола превысили годовые показатели за последние пять лет, составив 2,9 млн тонн с ростом на 11% к периоду прошлого года, сообщили в пресс-службе нацкомпании "Қазақстан темір жолы".
Абсолютным лидером по переработке зерна и отгрузке муки стала Костанайская область с долей 50% от общей погрузки, второе место занимает Акмолинская область с долей 17%", - проинформировали в пресс-службе.
При этом, отметили в компании, за сентябрь-октябрь перемола зерна нового урожая перевезено более 0,5 млн тонн.
Основными направлениями перевозки продуктов перемола являются страны Центральной Азии, лидерами импорта казахстанской муки стали Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан. Китайский рынок также показывает положительную динамику, перевалив отметку 0,5 млн тонн за 10 месяцев 2024 года, с ростом на 48% к прошлому году", - добавили в КТЖ.
Ранее сообщалось, что экспорт казахстанского зерна за 2 месяца превысил 2 млн тонн.
05.11.2024, 12:02 55826
Казахстанские компании продали за несколько часов товаров на $22 тыс. на выставке в Шанхае
Фото: telegram/ukimet
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Шанхай. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 50 отечественных компаний представили на VII Китайской международной импортной выставке в Шанхае свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства.
Среди представленных товаров - изделия легкой промышленности, товары сельхозпроизводителей и новейшие технологические разработки.
Новшеством в этом году стали онлайн-продажи отечественной продукции.
На площади 260 кв.м. организована выставка товаров порядка 50 казахстанских производителей - это мясная, молочная, масложировая, зерновая продукции, кондитерские изделия, соки и напитки, мед, текстиль и многое другое. Запущен стриминг через платформу TikTok, что позволяет не только посетителям стенда, но и зрителям по всему миру ознакомиться с ассортиментом товаров и приобрести их в режиме реального времени. Только за первые часы выставки в режиме онлайн казахстанских товаров продано на сумму порядка $22 тыс. Также павильон в этом году увеличен в 2 раза, более 80% участников выставки - представители МСБ. Ежегодно международную выставку посещают более 300 тыс. китайских профессиональных закупщиков, что создает условия для наращивания экспорта в КНР", - говорится в сообщении.
Также вниманию посетителей представлены новейшие технологические разработки. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что выставка является уникальной площадкой, где казахстанские производители могут укрепить сотрудничество с китайскими партнерами. Ежегодно ее посещают порядка 300 тыс. закупщиков.
В этом году мы представлены не только в павильоне "Пищевая и сельскохозяйственная продукция", который увеличили в 2 раза и привезли более 50 казахстанских компаний. Их ассортимент включает масложировую продукцию, напитки, мед, текстиль, мясные продукты. Новизна в том, что мы впервые обеспечиваем онлайн-продажи прямо с коммерческого павильона. Национальный павильон сосредоточен на теме цифровизации. Фактически мы показываем цифровой Шелковый путь, демонстрируем наши технологические достижения", - отметил министр.
В открытии выставки приняли участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер госсовета КНР Ли Цян, главы правительств Малайзии, Узбекистана, Монголии и Сербии.
Бектенов в своем выступлении отметил важность усиления взаимодействия государств в области развития безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, внедрения передовых технологий ИИ.
Перспективным является укрепление сотрудничества в создании пилотной зоны "Электронная коммерция Шелкового пути". Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD. com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в РК бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы. Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу. Реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как международный транзитный автокоридор Западная Европа - Западный Китай, логистический центр в порту Ляньюньган, грузовой терминал в сухом порту Сиань, третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и др., направленные на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров, наращивание товарооборота и повышение благосостояния населения стран", - отметил премьер в своем выступлении.
Он также подчеркнул, что в области цифровизации РК занимает 24-ю позицию по индексу развития электронного правительства, 10-е место по онлайн-услугам, а также 6-е место в индексе зрелости государственных технологий согласно рейтингу Всемирного банка.
Обмен опытом по вопросам применения искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса", - заявил Бектенов.
По итогам прошлого года на Казахстан пришлось более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии.
Премьер госссовета КНР Ли Цян и главы делегаций стран - участниц международной выставки ознакомились с продукцией, представленной в национальном павильоне Казахстана "Новая эра, общее будущее", сфокусированном на теме цифровизации.
Достижения страны, в том числе по развитию электронных и финансовых услуг, трансграничной торговли, привлечению инвестиций, презентовали министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, представители АО "Национальные информационные технологии", Kazakh Invest, МФЦА, QazTrade, Kaspi.kz.
Кроме того, гостям продемонстрировали стартапы казахстанских разработчиков, такие как: Squares - сервис, позволяющий быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира; Alaqan AI - новое решение в сфере биометрической идентификации личности по рисунку вен ладони; Cerebra AI - разработка диагностической программы на основе искусственного интеллекта для выявления инсульта и др.
05.11.2024, 10:49 59081
Государственный долг Казахстана вырос на 6,5%, до $63,7 млрд
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 октября 2024 года государственный долг Казахстана достиг $63,7 млрд - на 6,5% больше по сравнению с началом года, сообщает ranking.kz.
Из общей суммы государственного долга 94,4%, или $60,1 млрд, приходится на долг правительства РК; 4%, или $2,5 млрд, - на местные исполнительные органы (акиматы); 1,6%, или чуть более $1 млрд, - на долг Национального банка РК.
Долг правительства РК делится на внутренний и внешний. Внутренний долг на отчетную дату составил $45 млрд, увеличившись на 14,7% с начала года. Тем временем внешний долг сократился на 3,3% с начала года, до $15,1 млрд.
Внутренний долг правительства состоит из:
- государственных казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA - $2 млрд;
- государственных краткосрочных казначейских обязательств - $1,8 млрд;
- государственных среднесрочных казначейских обязательств - $4,7 млрд;
- государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств - $1,4 млрд;
- государственных долгосрочных казначейских обязательств - $35,1 млрд;
- прочих обязательств - $5 млн.
Внешний долг правительства состоит из займов от международных финансовых институтов и ценных бумаг.
К фининститутам, которым задолжало правительство РК, относятся:
- Международный банк реконструкции и развития - $3,3 млрд;
- Азиатский банк развития - $1,4 млрд;
- Европейский банк реконструкции и развития - $82,4 млн;
- Исламский банк развития - $60,2 млн;
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - $633,3 млн;
- Кувейтский фонд арабского экономического развития - $362 тыс.;
- Японское агентство международного сотрудничества - $184 млн;
- Кредитное агентство Правительства Германии - $6 млн;
- Экспортно-импортный банк Китайской Народной Республики - $195,1 млн;
- иностранные коммерческие банки - $200 млн.
Ценные бумаги в свою очередь включают:
- еврооблигации - $8,4 млрд;
- государственные ценные бумаги, размещенные на российском рынке - $646 млн.
Помимо этого, есть еще гарантированный государством долг: он, в свою очередь, увеличился на 7,2% с начала года, до $3,4 млрд. Таким образом, государственный и гарантированный государством долг к 1 октября суммарно составили более $67 млрд.
Ранее сообщалось, что изъятия средств из Нацфонда превышают поступления.
04.11.2024, 15:57 93891
Казахстан готов поставлять в Китай 180 видов товаров на $1,6 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов поставлять в Китай 180 видов товаров на $1,6 млрд. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с премьером государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов. За январь-сентябрь текущего года объем двусторонней торговли составил $33 млрд.
Бектенов подчеркнул, что Казахстан готов наращивать масштабы и оптимизировать структуру торговли, в том числе и за счет продукции с добавленной стоимостью. Речь идет о 180 товарных позициях на сумму $1,6 млрд. Есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей.
Важной составляющей в казахстанско-китайских отношениях является сотрудничество в области сельского хозяйства. По итогам 9 месяцев текущего года взаимная торговля в сфере АПК увеличилась на 5,8%, что свидетельствует о спросе на казахстанскую органическую и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со стороны граждан Китая. В этой связи обсуждена возможность не только расширения экспорта казахстанского зерна, растениеводческой и животноводческой продукции, но также и аккредитации для поставок на китайский рынок новых казахстанских предприятий по производству пшеничной и ячменной кормовой муки, пшеничных отрубей, пшеницы, масличных культур и др. Также отмечена важность увеличения приема грузов, перевозимых всеми видами железнодорожных вагонов.
Премьер-министр Казахстана и премьер госсовета КНР обсудили вопросы укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу на сегодня осуществляются через Казахстан. В этом контексте Казахстан заинтересован в углублении взаимодействия в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь". Олжас Бектенов отметил, что имеющий глобальное значение проект совместно с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, пролегающим через территорию Казахстана, способны раскрыть потенциал коридоров Север - Юг и Восток - Запад. За 9 месяцев объем перевозок по Среднему коридору превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году планируется увеличить объем грузоперевозок до 10 млн тонн в год.
В области контейнерных перевозок в результате открытия казахстанского логистического центра в Сиане транзитные перевозки по маршруту Китай - Европа - Китай увеличились в 24 раза и достигли 24 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент. - Прим. ред.). В октябре текущего года в кооперации с компанией "Порт Ляньюнган" начато строительство контейнерного хаба в порту Актау. Проект позволит увеличить мощности порта Актау по перевалке контейнеров до 300 тыс. ДФЭ в год. Также обсуждены вопросы ускорения таможенных процессов на фоне увеличения на 60% объема перевозок грузов автомобильным транспортом. В настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
Стороны подтвердили намерения обеспечить поступательное развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух государств.
По итогам переговоров был подписан ряд документов.
Ранее сообщалось, что Казахстана подписал соглашения на $2,5 млрд с ведущими китайскими компаниями.
04.11.2024, 14:59 82936
Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта
Фото: kvb.kz
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Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана Кашаган вышло на полную мощность по добыче, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
3 ноября Кашаган вышел на полную мощность", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.
При этом отмечается, что добыча на сегодняшний день составляет 51 тонну нефти в день.
Месторождение Кашаган - одно из самых крупных и сложных морских месторождений, открытых на сегодняшний день, представляет собой единую углеводородную залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд тонн (36,6 млрд баррелей) и занимает территорию приблизительно 75 км х 45 км.
Напомним, ремонт на месторождении начали 7 октября и завершили раньше срока. Первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки. 30 октября стало известно, что капитальный ремонт на Кашагане завершен. 2 ноября Минэнерго сообщило о восстановлении добычи на 80%.
Тем временем в трех областях Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской возник дефицит бензина и сжиженного газа. На заправках стояли очереди за топливом. В регионы отправилидополнительный объем сжиженного газа.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?