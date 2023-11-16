От наказания к профилактике: как будут контролировать бизнес по новому закону, рассказал Куантыров

Поправки предусматривают расширение возможности участия бизнес-сообщества и НПП "Атамекен" в разработке документов системы государственного планирования

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О новых поправках в законы по вопросам ведения бизнеса рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя законопроекты в мажилисе.





По его словам, правительство внедряет регулирование в сфере предпринимательства "с чистого листа" по двум направлениям:





внедрение новой системы госконтроля;

снижение административной нагрузки за счет сокращения неактуальных требований для бизнеса.





Внедрение новой системы госконтроля





Предусмотрен переход от наказания бизнеса к профилактике правонарушений. Разработан законопроект, состоящий из 326 поправок. Они направлены на упорядочение форм контроля и надзора, регламентацию мер оперативного реагирования в сферах надзора только на законодательном уровне.





В рамках реформы "с чистого листа" в статье 136 Предпринимательского кодекса установлен запрет на применение мер оперативного реагирования в случаях, если в законах Республики Казахстан отсутствует порядок их применения. Таким образом, на уровне подзаконного акта запрещается устанавливать порядок проведения госконтроля и надзора", - подчеркнул Куантыров.





Применения мер оперативного реагирования предусмотрено в 10 сферах:





санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; карантин растений; архитектура, градостроительство и строительство; торговое мореплавание; внутренний водный транспорт; охрана, воспроизводство и использование животного мира; промышленная безопасность; охрана, защита, пользование лесным фондом, воспроизводство лесов и лесоразведения; особо охраняемые природные территории; использование атомной энергии.





Принятие мер оперативного реагирования позволит госорганам законодательно реагировать на правонарушителей и предотвращать наступление общественно опасных неблагоприятных происшествий, несущих угрозу жизни и здоровью населения, возникших по вине субъекта бизнеса", - отметил спикер.





В настоящее время госконтроль осуществляется в более чем 90 сферах деятельности предпринимательства. Порядок проведения контроля установлен в Предпринимательском кодексе.





Вместе с тем есть ряд сфер, которые по своей специфике требуют незамедлительной реакции со стороны органа контроля и надзора. В этих сферах невозможно заранее определить субъект контроля, время их проведения, местонахождение субъекта и (или) объекта. Также отсутствует возможность заблаговременного уведомления субъектов контроля и регистрации проверок в органах прокуратуры", - пояснил глава ведомства.





Порядок проведения контроля в этих сферах выведен из общего порядка и должен быть установлен только на уровне отраслевых законов.





К данным сферам относятся:





соблюдение требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах; осуществление ветеринарно-санитарного и карантинно-фитосанитарного контроля на торговых рынках; распространение информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лицам в возрасте до восемнадцати лет, а также порядок нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях; оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему; оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; выполнение требований по безопасной эксплуатации судов; государственная статистика.





Это позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление общественно опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности", - подчеркнул спикер.





Также в рамках реформы из Предпринимательского кодекса исключили госконтроль в отношении госорганов. Теперь порядок его проведения будут регламентировать отраслевые законы. Это позволит не допустить нарушения при проведении таких проверок и снизить коррупционные риски.





Определены сферы контроля, в которых будут проводиться расследования:





санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;

использование атомной энергии;

защита растений;

электроэнергетика.





Снижение административной нагрузки за счет сокращения неактуальных требований для бизнеса





По словам Куантырова, в прошлом году рабочие группы проанализировали 2823 НПА в 44 сферах и выявили свыше 128 тысяч требований, из которых более 10 тысяч не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.





9 тысяч уже исключены на подзаконном уровне. Оставшиеся требования будут исключены в рамках единого пула поправок, внесенного в данный законопроект по ведению бизнеса", - подчеркнул глава МНЭ.





Всего единый пул включает 386 поправок в 51 законодательный акт, направленных на совершенствование предпринимательской деятельности, и предусматривает:





исключение неактуальных, устаревших и излишних требований;

исключение излишних административных барьеров и требований, не соответствующих базовым принципам новой регуляторной политики;

исключение излишних разрешительных процедур;

упрощение процедур переоформления разрешительных документов и разрешительных процедур.





Поправки также предусматривают расширение возможности участия бизнес-сообщества и НПП "Атамекен" в разработке документов системы государственного планирования путем предоставления экспертных заключений.





Это основные поправки, предусмотренные в проекте закона по вопросам ведения бизнеса. Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности", - резюмировал Куантыров.





Дополнено, 08.11.2023, 14.01





В Миннацэкономики рассказали , как новые поправки будут действовать в разных сферах предпринимательской деятельности.





Общепит





Исключается согласование специализации объекта общепита с органами СЭС (ресторан, кафе, бар, столовая). Излишняя процедура согласования;





Транспорт





Снижение возраста и стажа работы к водителям по подкатегории "D1" (с 25 до 23 лет, стаж водителя с 5 до 3 лет) ввиду кадрового голода в автопарках;





Операции с недвижимостью





Исключается обязанность юрлиц дополнительно предоставлять учредительные документы при регистрации прав на недвижимое имущество, поскольку сведения есть в информационных системах;





Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях





Исключается аттестат соответствия заявленным видам работ, требованиям промышленной безопасности из-за конфликта интересов. Так как аттестат на право таких работ выдается уполномоченным органом, который сам и проводит проверку на соответствие данным требованиям;





Торговая деятельность





Категории объектов общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) определяются субъектами торговли самостоятельно без согласования с СЭС. Все необходимые требования по безопасности деятельности объектов общественного питания предусмотрены в СанПиНах и правилах пожарной безопасности.



