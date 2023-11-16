От наказания к профилактике: как будут контролировать бизнес по новому закону, рассказал Куантыров Дополнено
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О новых поправках в законы по вопросам ведения бизнеса рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя законопроекты в мажилисе.
По его словам, правительство внедряет регулирование в сфере предпринимательства "с чистого листа" по двум направлениям:
- внедрение новой системы госконтроля;
- снижение административной нагрузки за счет сокращения неактуальных требований для бизнеса.
Внедрение новой системы госконтроля
Предусмотрен переход от наказания бизнеса к профилактике правонарушений. Разработан законопроект, состоящий из 326 поправок. Они направлены на упорядочение форм контроля и надзора, регламентацию мер оперативного реагирования в сферах надзора только на законодательном уровне.
В рамках реформы "с чистого листа" в статье 136 Предпринимательского кодекса установлен запрет на применение мер оперативного реагирования в случаях, если в законах Республики Казахстан отсутствует порядок их применения. Таким образом, на уровне подзаконного акта запрещается устанавливать порядок проведения госконтроля и надзора", - подчеркнул Куантыров.
Применения мер оперативного реагирования предусмотрено в 10 сферах:
- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;
- карантин растений;
- архитектура, градостроительство и строительство;
- торговое мореплавание;
- внутренний водный транспорт;
- охрана, воспроизводство и использование животного мира;
- промышленная безопасность;
- охрана, защита, пользование лесным фондом, воспроизводство лесов и лесоразведения;
- особо охраняемые природные территории;
- использование атомной энергии.
Принятие мер оперативного реагирования позволит госорганам законодательно реагировать на правонарушителей и предотвращать наступление общественно опасных неблагоприятных происшествий, несущих угрозу жизни и здоровью населения, возникших по вине субъекта бизнеса", - отметил спикер.
В настоящее время госконтроль осуществляется в более чем 90 сферах деятельности предпринимательства. Порядок проведения контроля установлен в Предпринимательском кодексе.
Вместе с тем есть ряд сфер, которые по своей специфике требуют незамедлительной реакции со стороны органа контроля и надзора. В этих сферах невозможно заранее определить субъект контроля, время их проведения, местонахождение субъекта и (или) объекта. Также отсутствует возможность заблаговременного уведомления субъектов контроля и регистрации проверок в органах прокуратуры", - пояснил глава ведомства.
Порядок проведения контроля в этих сферах выведен из общего порядка и должен быть установлен только на уровне отраслевых законов.
К данным сферам относятся:
- соблюдение требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах;
- осуществление ветеринарно-санитарного и карантинно-фитосанитарного контроля на торговых рынках;
- распространение информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лицам в возрасте до восемнадцати лет, а также порядок нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях;
- оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- выполнение требований по безопасной эксплуатации судов;
- государственная статистика.
Это позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление общественно опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности", - подчеркнул спикер.
Также в рамках реформы из Предпринимательского кодекса исключили госконтроль в отношении госорганов. Теперь порядок его проведения будут регламентировать отраслевые законы. Это позволит не допустить нарушения при проведении таких проверок и снизить коррупционные риски.
Определены сферы контроля, в которых будут проводиться расследования:
- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;
- использование атомной энергии;
- защита растений;
- электроэнергетика.
Снижение административной нагрузки за счет сокращения неактуальных требований для бизнеса
По словам Куантырова, в прошлом году рабочие группы проанализировали 2823 НПА в 44 сферах и выявили свыше 128 тысяч требований, из которых более 10 тысяч не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.
9 тысяч уже исключены на подзаконном уровне. Оставшиеся требования будут исключены в рамках единого пула поправок, внесенного в данный законопроект по ведению бизнеса", - подчеркнул глава МНЭ.
Всего единый пул включает 386 поправок в 51 законодательный акт, направленных на совершенствование предпринимательской деятельности, и предусматривает:
- исключение неактуальных, устаревших и излишних требований;
- исключение излишних административных барьеров и требований, не соответствующих базовым принципам новой регуляторной политики;
- исключение излишних разрешительных процедур;
- упрощение процедур переоформления разрешительных документов и разрешительных процедур.
Поправки также предусматривают расширение возможности участия бизнес-сообщества и НПП "Атамекен" в разработке документов системы государственного планирования путем предоставления экспертных заключений.
Это основные поправки, предусмотренные в проекте закона по вопросам ведения бизнеса. Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности", - резюмировал Куантыров.
Дополнено, 08.11.2023, 14.01
В Миннацэкономики рассказали, как новые поправки будут действовать в разных сферах предпринимательской деятельности.
Общепит
Исключается согласование специализации объекта общепита с органами СЭС (ресторан, кафе, бар, столовая). Излишняя процедура согласования;
Транспорт
Снижение возраста и стажа работы к водителям по подкатегории "D1" (с 25 до 23 лет, стаж водителя с 5 до 3 лет) ввиду кадрового голода в автопарках;
Операции с недвижимостью
Исключается обязанность юрлиц дополнительно предоставлять учредительные документы при регистрации прав на недвижимое имущество, поскольку сведения есть в информационных системах;
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях
Исключается аттестат соответствия заявленным видам работ, требованиям промышленной безопасности из-за конфликта интересов. Так как аттестат на право таких работ выдается уполномоченным органом, который сам и проводит проверку на соответствие данным требованиям;
Торговая деятельность
Категории объектов общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) определяются субъектами торговли самостоятельно без согласования с СЭС. Все необходимые требования по безопасности деятельности объектов общественного питания предусмотрены в СанПиНах и правилах пожарной безопасности.
Напомним, в Казахстане с 2024 года планируется сократить в два раза количество плановых проверок бизнеса.