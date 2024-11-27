26.11.2024, 15:44 23736
Парк локомотивов Казахстана изношен на 61% - Минтранс
На следующий год запланировано приобретение 187 единиц, в последующие три года ожидается поставка еще 257 локомотивов
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр транспорта Казахстана Марат Карабаев поднял вопрос модернизации и обновления подвижного состава.
По словам министра, в настоящее время общее количество локомотивного парка составляет 1 тыс. 807 единиц. При этом уровень износа парка достигает 61%.
В целях обеспечения подвижным составом и снижения уровня износа парка в этом году закуплено 185 локомотивов (поставлено 173 единиц, планируется допоставка до конца года - 12 единиц). На следующий год запланировано приобретение 187 единиц, в последующие три года ожидается поставка еще 257 локомотивов", - рассказал Карабаев, отметив, что это позволит полностью устранить их дефицит.
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26.11.2024, 17:20 18706
Объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос до 3,8 млн тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем перевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту за 10 месяцев 2024 года вырос на 68% и составил 3,8 млн тонн, сообщил на заседании правительства министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. Следует отметить рост контейнерных перевозок из Китая, который увеличился в 25 раз. Этому значительно поспособствовало открытие в прошлом году в Сиане совместного терминала Казахстан - Китай. Вдоль коридора выстраивается казахстанская сеть терминалов. Дополнительно к терминалу в Сиане, в порту Поти запущен казахстанский терминал", - проинформировал министр.
Также, по его словам, начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.
Дополнительно в текущем году в рамках соглашения по развитию маршрута ТМТМ с китайской стороной достигнута договоренность об увеличении количества контейнерных поездов. А именно, до 2029 года планируется увеличить количество контейнерных поездов от 400 до 3 тысяч единиц в год", - сообщил Марат Карабаев.
Министр отметил, что немаловажным является и внедрение цифровых решений.
С августа текущего года успешно запущено единое цифровое окно по предоставлению коммерческих услуг дочерних организаций КТЖ", - добавил он.
Ранее был запущен первый контейнерный поезд из Баку в Сиань через Казахстан.
26.11.2024, 16:32 21046
Шаги развития молодежного предпринимательства между Россией и Казахстаном рассмотрят на Форуме межрегионального сотрудничества в Уфе
Тенденции развития молодежного предпринимательства у двух стран одинаковые
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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первым деловым мероприятием XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало открытие Форума молодых лидеров, куда прибыло более 150 предпринимателей и специалистов сферы внешнеэкономической деятельности из регионов двух стран, рассказали в пресс-службе форума.
Приветствуя участников форума, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что у регионов давняя дружба и традиции взаимодействия, так что для сотрудничества молодых предпринимателей Казахстана и Российской Федерации есть все возможности.
Как отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, сотрудничество с казахстанским бизнесом для россиян можно рассматривать как тест на успешность - выход на международные рынки нужно начинать с большого дружественного соседа.
Сегодня мы разработаем в ходе стратегической сессии шаги по развитию молодежного предпринимательства между Россией и Казахстаном. Тенденции развития именно молодежного предпринимательства у нас одинаковые", - сказал начальник управления по развитию молодежного предпринимательства федерального бюджетного учреждения "Центр содействия молодым специалистам" Виктор Алипа.
Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев рассказал о проектах, которые казахстанские молодые стартаперы могут реализовать в России, поделиться опытом.
В частности, у нас есть крупнейший международный технопарк Astana Hub, где мы упаковываем стартапы. Несколько стартапов стали международными. Одна из таких программ - Cerebra, искусственный интеллект в области медицины, позволяющий за секунды определить кровоизлияние в мозг. Parqour - интеллектуальная система управления парковкой. Третье решение, которое сейчас планируется внедрить, это пилотная программа оплаты по отпечатку ладони. Готовы делиться опытом с вами и перенимать ваши инновационные разработки", - сказал Кайрат Торебаев.
Форум стартовал с пленарной сессии "Образ молодого предпринимателя 2024: ценностные ориентиры и социальная ответственность как фундамент успешного и устойчивого бизнеса". Также состоялись тематические панельные дискуссии по вопросам развития молодежного предпринимательства со стороны вузов, механики масштабирования бизнес-проектов и экспорта, а также создания и развития бизнеса на евразийском пространстве.
В рамках панельной дискуссии о технологическом развитии двух стран представители российских регионов поделились опытом по поддержке бизнеса и решению кадрового вопроса для предприятий.
Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов рассказал, что с 2025 года в Оренбурге будет работать международный молодежный бизнес-лагерь, куда будут съезжаться школьники и молодые предприниматели из Оренбуржья и Казахстана. Здесь они смогут создавать или усиливать свои проекты с опытными бизнесменами двух государств, которые будут выступать для них наставниками.
26.11.2024, 15:59 22971
Казахстан планирует удвоить пропускную способность транзитного коридора Север - Юг
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен увеличить пропускную способность транзитных коридоров ТМТМ и Север - Юг, об этом на заседании правительства рассказал министр транспорта РК Марат Карабаев.
Карабаев отметил, что в настоящее время активно ведется работа по увеличению пропускной способности транзитных коридоров ТМТМ и Север - Юг.
В связи с изменением в мире традиционных логистических маршрутов с каждым днем растет значимость коридора Север - Юг. Пропускная способность коридора составляет 10 млн тонн в год. Объем фактически перевезенных грузов в текущем году составил 1,8 млн тонн. Учитывая потенциал коридора, планируется увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн", - заявил министр.
Для этого, отметил Карабаев, в июле текущего года подписана дорожная карта по синхронному развитию коридора с Ираном, Туркменистаном и Россией. С целью привлечения грузопотока по данному коридору Казахстаном предоставлены специальные тарифные скидки в размере 50% на транзитные перевозки. Кроме того, ведется работа по созданию единого логистического оператора на восточном маршруте Север - Юг по аналогии Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). В настоящее время казахстанской и российской сторонами уже пройдены подготовительные процедуры для создания совместного предприятия. Ожидается позиция туркменской стороны по участию в данном проекте.
Отмечено, что за 10 месяцев текущего года по коридору ТМТМ объем перевозок вырос на 68% и составил 3,8 млн тонн.
Напомним, Казахстан ожидает значительное увеличение объемов перевозок в ближайшие годы. По прогнозам, объем экспортных железнодорожных перевозок возрастет до 130 млн тонн, автомобильного транзита вырастет в 6 раз.
25.11.2024, 17:53 73586
Тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности увеличили в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили новые предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.
Соответствующий приказ подписал и.о. главы Министерства энергетики РК. Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Согласно документу, предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в 2025 году составит 1170 тысяч тенге за мегаватт в месяц. ранее его планировали поднять до 1215 тенге за мегаватт в месяц. В этом году тариф составлял 1065 тысяч тенге за мегаватт.
Напомним, сегодня в кулуарах мажилиса парламента министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил увеличение объемов закупа электроэнергии из России и рост энергопотребления в Казахстане.
Напомним, казахстанцы стали жаловаться на возросшее энергопотребление после перевода времени и сокращения светового дня. В ответ на недовольства народа в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Ранее, в конце мая вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал, на сколько вырастут тарифы на электроэнергию.
25.11.2024, 17:29 72791
В Казахстане построят четвертый нефтеперерабатывающий завод
Предварительная площадка для строительства определена в Западном Казахстане
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в мажилисе министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о планах строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане, передает корреспондент агентства.
В планах есть строительство четвертого НПЗ после 2030 года. Понятно - на окончательное решение по строительству НПЗ будут влиять предварительные факторы. Темпы электрификации транспорта, темпы потребления, энергоресурсы наших экспортных возможностей, то есть мы подразумеваем часть продукции продавать на экспортные рынки", - заявил министр энергетики.
Он отметил, что будущее предприятие будет не просто НПЗ, а газохимическим комплексом. Предварительная площадка для строительства определена в Западном Казахстане.
Ранее в Минэнерго рассказали, ожидается ли дефицит нефтепродуктов в Казахстане.
25.11.2024, 16:24 82176
Соглашение о переработке и реализации газа Карачаганакского месторождения подписал Казахстан с "Газпромом"
Роман Скляр и Алексей Миллер обсудили ход и перспективы сотрудничества
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили ход и перспективы сотрудничества, сообщили в управлении информации российской компании.
В ходе рабочей встречи стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, в области поставок и транспортировки газа.
На встрече было подписано соглашение об основных условиях переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения на 2025-2026 годы.
В компании напомнили, что в октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Напомним, QazaqGaz и "Газпром" заключили договоры на транзит природного газа через территорию Казахстана.
25.11.2024, 16:02 83661
Казахстан заинтересован в строительстве газопровода из России в Китай
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов предоставить территории для строительства газопровода для поставки российского газа в Китай, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
В первую очередь этот проект относится к компетенции двух государств - России и Китая, которые также определили для себя базовые параметры для начала реализации этого проекта. Казахстан, безусловно, заинтересован в реализации этого проекта. То, есть если будут соответствующие решение принято в России, мы готовы предоставить наши территории для прохождения трассы, обусловив решение необходимостью поставки определенных объемов газа, до 10 млрд кубов по согласованной цене на внутренний рынок", - прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год.
25.11.2024, 14:32 77121
Глава Минэнерго подтвердил рост потребления электроэнергии в Казахстане
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил увеличение объемов закупа электроэнергии из России и рост энергопотребления в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Системный оператор KEGOC исходит из общей потребности в электроэнергии, которая складывается из работы внутренних станций. То есть, в целом мы фиксируем, что максимум генерации, который могут в настоящее время осуществить наши энергоисточники, не покрывает пиковых нагрузок, но тем не менее, обладает определенной возможностью экспорта профицита того же в ночные провалы. Понятно, что у нас потребление идет именно в пиковые часы, то есть в вечерние часы, когда мы потребляем наибольшие объемы электроэнергии, именно в этот период осуществляется закупка электроэнергии извне. Цифры известны и открыты. Связывать с теми или иными факторами (переводом времени. - Прим. ред.) я бы их не хотел, то есть мы исходим из общего энергобаланса", - рассказал министр.
По словам главы Минэнерго, Казахстан стал покупать больше электроэнергии, потому что в этом году была проведена "масштабная ремонтная кампания" энергообъектов страны.
На самом деле впервые за многолетнюю историю Казахстана беспрецедентные меры были приняты по поддержке энергоисточников. То есть, в полном объемы были проведены капитальные ремонты, причем не только на системообразующих ГРЭС и на теплоэнергоцентралях. Были выделены масштабные деньги собственниками, достаточно большие деньги были выделены из средств республиканского и местного бюджета. Были подняты зарплаты персоналу станций, которые на период именно ремонта подразумевалось вывести из эксплуатации. В этот период закупалась электроэнергия из-за рубежа", - объяснил Саткалиев.
Между тем казахстанцы стали жаловаться на возросшее энергопотребление после перевода времени и сокращения светового дня. В ответ на недовольства народа в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Энергетик Асет Наурызбаев и экономист Петр Своик высказались, что перевод стрелок в Казахстане увеличит счета казахстанцев.
Ранее издание КазТАГ со ссылкой на АО "KEGOC" сообщало, что объемы закупа электроэнергии у России резко выросли после перевода времени в Казахстане на единый часовой пояс. Позже стало известно, что импорт электроэнергии из России в Казахстан составил более 1,5 млн кВт.
В Минэнерго в свою очередь сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?