Переход на единый часовой пояс плачевно сказался на бизнесе - предприниматели

В первую очередь пострадали кафе, рестораны, бары, салоны красоты и фитнес-центры

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перевод часов повлиял не только на крупный бизнес, но также очень негативно отразился на малом и среднем бизнесе, - Перевод часов повлиял не только на крупный бизнес, но также очень негативно отразился на малом и среднем бизнесе, заявила на форуме "Как перевод часов в Казахстане ударил по малому и среднему бизнесу", прошедшем в городском филиале национальной палаты предпринимателей "Атамекен", представитель Республиканской ассоциации общественного питания и розничной торговли Ольга Юрковская.





В первую очередь пострадали кафе, рестораны, бары, салоны красоты, фитнес-центры и так далее. То есть получается, что сейчас многие люди просто уже не хотят идти развлекаться, не хотят идти куда-то кушать, они готовы прийти домой и просто лечь спать, потому что этот график выматывает нас всех. Кроме этого, у нас выросла электроэнергия, а, соответственно, чем раньше у нас темнеет, тем раньше мы вынуждены включать свет. Помимо того, что нас сейчас заставляют больше платить за свет, у нас выросли тарифы", - говорит Юрковская.





По ее словам, бизнес терпит серьезные убытки, а многие предприниматели просто вынуждены закрываться.





Закрываются кафе, закрываются салоны красоты, закрывается мелкий бизнес, который в настоящее время является именно самым большим источником трудовых рабочих мест для обычных граждан", - подчеркнула предприниматель.





Многие закрываются, потому что не могут себе позволить трат, связанных с переводом времени.





Сократился рабочий день. Никто не стал передвигать рабочий график, несмотря на то что нам предлагало Министерство труда. Даже аким Астаны сказал, что это не так просто, потому что к этому подвязана большая инфраструктура. В первую очередь это школы и детские сады. У многих у нас есть дети. И пока мы ребенка не приведем в школу, мы не можем прийти на работу", - заявила спикер.





Она подчеркнула, что государство знает об этих трудностях, но не слышит предпринимателей.





Мы, как общественники, бьемся с вопросом о переводе времени. В суде нам опять отказали, хотя все знают, что это очень смешное оправдание. Многие видели, как прошел судебный процесс, насколько был он аргументирован, насколько все было четко, ясно, какое большое количество статей конституции нарушено, и при этом государство просто закрыло глаза. Государство видит, что бизнес несет убытки. Например, УГД Темиртау рассылает предпринимателям сообщения с просьбой явиться для выяснения причины, почему вдруг сократились доходы. То есть сейчас УГД просто подозревает предпринимателей в сокрытии доходов. А на самом деле все получается из-за перевода времени, он реально несет в себе плачевные вот эти стороны. Закрываются люди, банкротится бизнес, закрываются, продаются и кафе, и бары, и рестораны, и салоны красоты", - посетовала Юрковская.





По ее словам, люди перестали думать о том, чтобы где-то поесть, развлечься или отдохнуть. Они просто хотят прийти домой и выспаться.





Она также напомнила, что в прошлом году "Атамекен" дал свое отрицательное заключение по поводу перевода часов.





В прошлом году Национальная палата сочла целесообразным сохранить действующий порядок исчисления времени на территории Республики Казахстан. Несмотря на это, нас всех просто не послушали", - отметила спикер.





Она подчеркнула, что речь идет не просто о физических лицах, обычных людях.





Речь идет о бизнесе. А бизнес у нас несет в себе прибыль для государства в виде налогов. И если не будет бизнеса, то все мы понимаем, что для государства это тоже будет плачевно. Поэтому хотелось бы достучаться до государства и сказать, если вы не слышите простых граждан, услышьте, пожалуйста, бизнес. Именно потому, что завтра некому будет организовывать рабочие места. Государство у нас не работает над тем, чтобы строить новые заводы и фабрики в том масштабе. Нет такого количества рабочих мест, которыми бы обеспечивали людей в тех сферах. В основном у нас люди работают в малом и среднем бизнесе. Та же самая торговля, те же самые рынки, те же самые розничные магазины. Сейчас вот перевод времени коснулся абсолютно всех. Поэтому мы просим вернуть время", - резюмировала Юрковская.













Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.





Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.





На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.



