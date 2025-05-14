Первый поезд с казахстанской пшеницей отправился в ОАЭ

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая отправлен первый поезд с партией казахстанской пшеницы в порт Джебель-Али. Трейдером груза выступила компания IK Trading. Об этом сообщили в пресс-службе НК "Казакстан темір жолы".





Маршрут пролегает через территорию Туркменистана и Ирана с последующей перевалкой в порту Бендер-Аббас и доставкой морским путем в ОАЭ. Среднее время в пути составляет 18 суток.





Этот шаг стал очередным этапом по развитию логистических маршрутов между Евразией и Ближним Востоком", - отметили в КТЖ.