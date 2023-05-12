Почти на 70% выросли денежные переводы из Казахстана в Россию

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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объем денежных средств, отправленных за рубеж через международные системы денежных переводов, за январь-март текущего года составил 182,9 млрд тенге - на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





На фоне сокращения объема денежных переводов количество транзакций, наоборот, выросло на 28,2%, составив 530,2 тысячи, что уменьшило средний чек одного перевода с 458,3 тысячи тенге за январь-март 2022 года до 344,9 тысячи тенге за аналогичный период 2023 года, сообщает ranking.kz





Среди стран, куда отправляли деньги из Казахстана через международные системы денежных переводов, наибольший объем пришелся на Турцию: 54,4 млрд тенге - на 4% больше по сравнению с январем-мартом 2022 года. Следом идет Россия, куда за первый квартал текущего года отправили 48,1 млрд тенге - сразу на 68,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Замыкает топ-3 Узбекистан с объемом в 32,3 млрд тенге - на 15,5% меньше, чем годом ранее.





Значительный объем средств из РК был также отправлен в Грузию (18,7 млрд тенге) и Кыргызстан (6 млрд тенге), при этом если переводы в Грузию выросли на 40,3%, то переводы в Кыргызстан, напротив, сократились сразу в 5,5 раза.





Про данным аналитиков, среди СДП по объему переводов из РК за рубеж лидирует "Золотая Корона": 141,4 млрд тенге за январь-март 2023 года, рост за год - на 2,3%. Следом идут Contact (21 млрд тенге) и Western Union (13,4 млрд тенге).





При этом стоимость услуг по переводу денежных средств по итогам апреля текущего года выросла лишь на 0,2% за год. Для сравнения: годом ранее услуга подорожала на 1,3%.