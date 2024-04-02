Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вернулся к прежнему уровню - КГД

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Истек срок действия решения Совета ЕЭК от 27 сентября 2023 года № 94 по увеличенному порогу беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.





Напомним, решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года № 94 продлевалось действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".





В связи с этим с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:



