Посевная кампания завершилась в Казахстане

Проектная мощность газопровода Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай - 55 млрд кубических метров в год

Фото: Kazakhstan Today

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Алматы. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Магистральный газопровод Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай транспортирует порядка 44 миллиардов кубических метров туркменского, узбекского и казахстанского природного газа в Китай, передает корреспондент агентства.





Газопровод имеет огромный потенциал. Проектная мощность самого газопровода - 55 млрд кубических метров в год. Это столько, сколько мы можем транспортировать в полной мере. На сегодня производительность равна 44 млрд кубических метров", - проинформировал председатель правления ТОО "Азиатский газопровод" Ерсеит Кайыпов в ходе пресс-тура, организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао".





Kazakhstan Today

По словам руководителя компании AGP, предприятие входит в топ-10 крупных налогоплательщиков Казахстана.





Наша компания является одним из эталонов среди газотранспортных компаний не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. У нас все автоматизировано", - рассказал глава компании.





Руководитель ТОО "Азиатский газопровод" также прокомментировал возможность увеличения объемов транспортируемого газа.





Kazakhstan Today

В принципе, мы можем увеличить нашу мощность на 10 млрд кубических метров построением новых двух компрессорных станций, но для этого нужны ресурсы. Внутреннее потребление газа везде растет", - ответил Ерсеит Кайыпов.





Kazakhstan Today

Магистральный газопровод Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай имеет общую протяженность 7500 км, казахстанская часть составляет 1310 км. В Казахстане газопровод проходит по четырем областям - Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской.





В этих регионах находятся так называемые перемычки - точки опоры для пользования на внутренний рынок Казахстана, в том числе на жилые районы. В Алматинской области очень много перемычек, на которых используют газ для промышленных целей", - рассказал заместитель директора Алматинского контрольного центра компании Адиль Алиаскаров.





Он отметил, что газопровод осуществляет транспортировку газа на внутренний рынок южных областей Казахстана, а также экспорт отечественного газа в Китай.





В компании рассказали, что ежедневный объем газа, транспортируемого через замерный узел "Хоргос" в Китай, составляет около 126 млн кубических метров. При этом в газопровод входит порядка 101-110 млн кубических метров газа.





Kazakhstan Today

Одна из наших основных целей - уменьшение выбросов в атмосферу. Мы идем к зеленой экономике. В этом плане в разных направлениях у нас идет сотрудничество с мировыми компаниями, в том числе с КНР", - сообщил Ерсеит Кайыпов.





Он пояснил, что на предприятии применяют все меры для сокращения стравливания газа без необходимости.





В ходе пресс-тура представители СМИ также ознакомились с работой компрессорной станции, расположенной в селе Шелек, на 1118-м км газопровода. Компрессорная станция предназначена для очистки, компримирования и охлаждения газа. На территории Казахстана вдоль газопровода работают 13 таких станций.





Kazakhstan Today

Kazakhstan Today

У нас применяются солнечные панели. Есть крановые узлы, большая часть этих узлов работает на солнечных батареях. В некоторых местах стоят газовые турбогенераторы, которые перерабатывают газ в электроэнергию, продукт сжигается с минимумом выбросов", - рассказали о поддержании принципа зеленой экономики на станции в Шелеке.





Проект газопровода был начат в 2008 году, строительство началось в 2009 году. Последний объект был введен в эксплуатацию в 2016 году.





Головной контрольный центр мониторинга всей протяженности газопровода находится в Пекине. На диспетчерском пункте в Алматы круглосуточно работают два диспетчера - с казахстанской и китайской стороны.





Kazakhstan Today

Общее количество сотрудников "Азиатского газопровода" - более 1300 человек, из них 90% казахстанских и 10% китайских сотрудников.