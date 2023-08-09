Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам могут продлить срок уплаты кредитов   

С этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Холдинг "Байтерек", АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" рассмотрят возможность предоставления отсрочки по уплате кредитов фермерам, пострадавшим от засухи, - Холдинг "Байтерек", АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" рассмотрят возможность предоставления отсрочки по уплате кредитов фермерам, пострадавшим от засухи, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





Кроме того, с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ.





По данным Министерства сельского хозяйства, по овощным культурам в хорошем состоянии находятся порядка 70% посевов 119 тысяч га, в удовлетворительном - 14,4%, или 24,5 тысяч га. Из всех зерновых колосовых в хорошем состоянии находятся 8,3 млн га, это 50,2% всех посевов, в удовлетворительном - 7,2 млн га, 43,7%. Масленичные пострадали чуть больше, в хорошем состоянии находится: 43,6%, или 1,4 млн га посевов, в удовлетворительном - 47,7%, или 1,5 млн га.





На сегодня основной задачей является своевременная подготовка к уборочной кампании и заготовка кормов. По оперативным данным акиматов, уже заготовлено порядка 8 млн тонн сена, что составляет 32% от плана. На субсидирование стоимости затрат на корма в 2023 году регионами выделено 11,7 млрд тенге. Помимо этого, по итогам 2022 года в Продкорпорации сформирован фуражный фонд зерна в объеме 235,2 тысяч тонн. При необходимости это зерно будет направлено в качестве поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене. Впервые с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ", - заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.





Фото: primeminister.kz





Он также отметил низкий уровень исполнения в регионах Дорожной карты по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы.





Акиматы не в полной мере используют имеющиеся возможности по расширению доли кормовых культур в севообороте, в первую очередь на поливных землях, по повышению продуктивности пастбищных угодий", - подчеркнул Ербол Тасжуреков.





Одним из инструментов нивелирования рисков в сельском хозяйстве, в том числе последствий засухи, является страхование посевов и сельхозживотных. Для этого в растениеводстве и животноводстве действуют 16 страховых продуктов, по которым субсидируется часть страховой премии. В прошлом году внесены изменения в Правила субсидирования страховых премий, согласно которым норматив субсидирования страховых премий вырос с 50% до 80%.





Отмечается, что фермеры, несмотря на непредсказуемость климата на большинстве территорий Казахстана слабо пользуются инструментом страхования.





По данным пресс-службы, в этом году всего застраховано 258,2 тысяч га зерновых и масличных культур, 152 тысяч садовых деревьев, 5,4 тысяч голов животных (КРС, МРС, лошади), 428,2 тысяч голов птиц. Страховая премия составила 1,6 млрд тенге, из которых было субсидировано 1,3 млрд тенге. Из выделенных республиканским бюджетом средств на субсидирование страховых премий в размере 5,9 млрд тенге освоено всего 2,4 млрд тенге.





Напомним, в июне кредиты сельскому хозяйству Казахстана выросли на 7 млрд тенге, сообщает kaztag.kz.



