Правила планирования бюджета разработали в Казахстане
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана утвердило правила планирования бюджета, передает корреспондент агентства.
Как отмечается в документе, планированием бюджета является выполнение комплекса мероприятий по разработке, рассмотрению, утверждению, уточнению, корректировке, секвестру бюджета, основанных на соблюдении принципов бюджетной системы. Планирование расходов республиканского бюджета осуществляется на основе параметров социально-экономического развития РК на соответствующий период, планов развития государственных органов, прогнозной консолидированной отчетности администраторов бюджетных программ, натуральных норм, минимальных социальных стандартов, с учетом обзора расходов, итогов государственного аудита и финансового контроля, мониторинга и оценки результатов.
Планирование расходов местных бюджетов осуществляется на основе параметров социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы на соответствующий период, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, прогнозной консолидированной отчетности администраторов бюджетных программ, натуральных норм, минимальных социальных стандартов, стандартов инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры, системы региональных стандартов для населенных пунктов, с учетом обзора расходов, итогов государственного аудита и финансового контроля, мониторинга и оценки результатов.
Приказом установлено, что основными этапами планирования бюджета являются:
- определение лимитов расходов администраторов бюджетных программ и доведение их до администраторов бюджетных программ;
- разработка натуральных норм;
- составление и представление бюджетного запроса;
- разработка проектов республиканского и местного бюджетов;
- уточнение, секвестр и корректировка бюджета.
При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ учитываются:
1) одобренный прогноз социально-экономического развития на соответствующий период;
2) планы развития государственных органов, планы развития областей, городов республиканского значения, столицы;
3) утвержденный (уточненный) объем расходов администраторов бюджетных программ на текущий финансовый год;
4) итоги исполнения бюджетных программ в предыдущем и текущем финансовых годах;
5) итоги оценки реализации бюджетных инвестиций;
6) заключения и рекомендации Высшей аудиторской палаты к отчету об исполнении республиканского бюджета (ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы к отчету об исполнении местного бюджета);
7) принятые государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства;
8) результаты обзора расходов.
При этом отмечается, что лимиты расходов администраторов бюджетных программ определяются для формирования бюджетных программ на основе планов развития или проектов планов развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, функций, полномочий и компетенций, определенных положением о государственном органе, итогов мониторинга и оценки результатов.
Лимиты расходов администраторов республиканских бюджетных программ определяются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию с учетом предложений администраторов республиканских бюджетных программ, и объемов трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период, резерва на инициативы президента Республики Казахстан и резерва правительства Республики Казахстан.
Лимиты расходов администраторов местных бюджетных программ определяются местными уполномоченными органами по государственному планированию, за исключением лимитов расходов администраторов бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые определяются местными уполномоченными органами по государственному планированию районов (городов областного значения) с учетом предложений администраторов местных бюджетных программ и резерва местного исполнительного органа.
Правилами также установлены: порядок разработки натуральных норм, порядок разработки проекта республиканского бюджета, порядок разработки государственного задания, порядок рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие, порядок разработки проектов местных бюджетов.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.