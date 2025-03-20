Правила пользования тепловой энергией изменятся в Казахстане

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 июля изменятся правила пользования тепловой энергией, передает корреспондент агентства.





Министерство энергетики РК внесло поправки в правила пользования тепловой энергией.





Согласно правилам, субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения при наличии технической возможности обеспечивают равные условия при подключении к принадлежащим им тепловым сетям, оказываемым услугам или товару.





Кроме того, субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения отказывают в подключении к принадлежащим им тепловым сетям, если такое подключение не соответствует техническим возможностям субъекта теплоснабжения, с предоставлением мотивированного технического обоснования.





При этом отмечается, что в централизованных системах теплоснабжения на вновь вводимых объектах не допускается подключение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям субъекта теплоснабжения без оборудования точек приема-передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя соответствующими приборами коммерческого учета.





Отпуск тепловой энергии потребителям производится субъектами теплоснабжения непрерывно, если иное не оговорено договором на оказание услуг по реализации тепловой энергии. Договор в отношении многоквартирного жилого дома предусматривает поставку тепловой энергии в объемах, необходимых для предоставления услуг по обеспечению тепловой энергией собственников жилья, а также для использования на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома (включая потери во внутридомовых сетях). Такой договор считается заключенным со всеми собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома с даты первого фактического подключения многоквартирного жилого дома к сетям теплотранспортирующего субъекта", - говорится в правилах.





Потребитель, являющийся собственником квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, не отказываются от договора в одностороннем порядке, если дом подключен к централизованной или местной системе теплоснабжения.





Субпотребитель заключает договор непосредственно с субъектом теплоснабжения с согласия потребителя. Потребитель при имеющейся технической возможности обеспечить тепловой энергией субпотребителя не препятствует подключению субпотребителя к системе теплоснабжения и заключению субпотребителем договора с субъектом теплоснабжения.





Правилами оговорено, что максимальный часовой отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде, а также соответствующий максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата могут устанавливаться договором с учетом законодательства РК в области теплоэнергетики. Увеличение потребителем нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх указанных в договоре, но не превышающих проектных величин, заявленных и зафиксированных в полученных технических условиях, допускается с согласования субъекта теплоснабжения при соответствующем изменении договора с учетом требований статьи 9 и главы 24 Гражданского кодекса Республики Казахстан.





Технические условия на присоединение объектов потребителей к тепловым сетям субъекта теплоснабжения выдаются в случаях:





1) присоединения к тепловым сетям вновь вводимых объектов;





2) изменения количества потребляемой тепловой энергии (или параметров теплоносителя), связанного с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя и не соответствующего действующим техническим условиям;





3) присоединения к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта;





4) изменения схемы внешнего теплоснабжения.





Для получения технических условий потребитель подает заявку субъекту теплоснабжения, в которой указываются:





1) наименование объекта;





2) местонахождение объекта;





3) полное наименование организации заказчика, адрес и телефон;





4) при наличии проекта: данные, характеризующие проектируемый объект, нормативные сроки его строительства и намеченные сроки ввода объекта в эксплуатацию, технологические нужды, отопление и вентиляция, горячее водоснабжение;





5) характеристики тепловых нагрузок по видам потребления (для потребителей, использующих тепловую энергию для бытового потребления, технический паспорт).





Субъект теплоснабжения после получения заявки от потребителя выдает в срок до пяти рабочих дней технические условия на присоединение к тепловым сетям вновь строящихся объектов, их очередей (пусковых комплексов, зданий, сооружений), реконструкции действующих объектов, зданий, сооружений, теплопотребляющих установок и тепловых сетей.



