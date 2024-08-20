Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса

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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство разработало и приняло комплексную программу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившую программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Об этом - Правительство разработало и приняло комплексную программу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившую программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Учитывая текущую повестку проводимой государством политики в сфере развития предпринимательства и необходимость создания сильных, конкурентоспособных предприятий, в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам. Наряду с этим распределение бюджета для субсидирования новых проектов осуществляется преимущественно среди предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (порядка 50%)", - проинформировали в правительстве.





Для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с 5 до 3 лет. Предусмотрен дифференцированный метод субсидирования проектов МСП с поэтапным переходом на рыночные условия. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.





Расширен инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге.





Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки - синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.





Также значительно расширены условия предоставления облигационных займов. Предприниматель-эмитент при выпуске облигации может получить субсидирование ставки купонного вознаграждения и привлечь финансирование под 6% сроком до 5 лет на сумму до 5 млрд тенге.





Всего за шесть месяцев действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса: по субсидированию - 8 624 проекта на 566 млрд тенге, по гарантированию - 5 381 проект на 178,9 млрд тенге.





Помимо этого в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.





Данные механизмы позволят обеспечить целевую и эффективную поддержку бизнеса, что в свою очередь будет способствовать устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны", - отметили в правительстве.