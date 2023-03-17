16.03.2023, 13:21 20416
Премьер поручил ускорить пропуск автотранспорта на казахстанско-китайской границе
В пункте пропуска "Нұр Жолы" на казахстанско-китайской границе увеличилось количество обрабатываемых за одни сутки автомашин
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова обсужден ход исполнения поручений по устранению барьеров для перемещения грузового транспорта, в том числе по линии Казпочты, через пограничный пункт пропуска "Нұр Жолы" на казахстанско-китайской границе, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министру было доложено, что на сегодняшний день удалось увеличить количество обрабатываемых за одни сутки автомашин: из РК в КНР - рост почти в два раза, из КНР в РК - на 40%.
При этом Алихан Смаилов потребовал ускорить административные процессы для получения еще более ощутимых результатов в краткосрочной перспективе.
Кроме того, на совещании были рассмотрены актуальные вопросы деятельности АО "Казпочта". Глава компании Асел Жанасова доложила о проводимой работе, текущих показателях и мерах по обеспечению стабильности оказания услуг населению. Вместе с тем участники рассмотрели предложения по поддержке и дальнейшему развитию национального оператора почтовой связи.
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17.03.2023, 09:20 1781
Новая специальная экономическая зона создана в Алматинской области
Фото: Акорда
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Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК на период до 2048 года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
СЭЗ располагается к северу от города Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы - Конаев), на ее территории устанавливается специальный правовой режим. Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который в свою очередь даст новый импульс развитию всего региона.
До 2048 года в рамках СЭЗ планируется привлечь порядка 3,7 трлн тенге инвестиций, произвести товаров и услуг более чем на 17 трлн тенге и создать порядка 60 тысяч рабочих мест. В целом ожидается, что действие новой экономической зоны приведет к ускоренному развитию туристской, медицинской, транспортно-логистической, образовательной и культурно-досуговой инфраструктуры в G4 City. Режим СЭЗ также позволит снизить капитальные затраты на строительство объектов.
Напомним, согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырех тематических районов: Gate City - деловой и финансовый центр, Golden District - образовательный и медицинский хаб, Growing District - инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны, Green District - туристический кластер. Предполагается, что в G4 City будет проживать порядка 2,2 млн человек.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что в городе-спутнике Gate City подведены магистральные инженерные сети и строится жилой район.
16.03.2023, 20:45 11916
KAZAKH INVEST налаживает инвестиционное сотрудничество с западными регионами КНР
Фото: KAZAKH INVEST
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Представительство АО "НК "KAZAKH INVEST" в КНР посетило с рабочим визитом административный центр провинции Ганьсу - город Ланчжоу, где встретилось с председателем China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) провинции Ганьсу Ма Сюэли, сообщает пресс-служба нацкомпании.
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества по налаживанию инвестиционного сотрудничества между передовыми компаниями провинции и Казахстаном. Стороны отметили преимущества географической близости Ганьсу и Казахстана, что создает удобства для более активного налаживания торгово-экономического сотрудничества.
Также представительство KAZAKH INVEST в Китае посетило такие крупные предприятия провинции Ганьсу, как Lanzhou LS Heavy Equipment (один из крупнейших в КНР производителей нефтесервисного и нефтехимического оборудования), Gansu Construction Investment Heavy Industry Technology (производитель коммунальной спецтехники), Lanzhou Dahong Engineering Equipment (производитель оборудования для металлургии) и Yihai Jiali Golden Dragon Fish Grain, Oil and Food (дочерняя компания WilmarGroup, крупнейший в Китае производитель растительного масла).
В ходе визита представительством были презентованы деятельность KAZAKH INVEST, меры поддержки иностранных инвесторов. Также представители нацкомпании предложили рассмотреть возможность налаживания инвестиционного сотрудничества с Казахстаном и выразили готовность оказать необходимое содействие.
Представительством совместно с CCPIT провинции Ганьсу проведен семинар по обсуждению перспектив инвестиционного сотрудничества между предприятиями провинции Ганьсу и Казахстаном. В мероприятии приняли участие представители 11 компании провинции Ганьсу.
Генеральный представитель KAZAKH INVEST в КНР Куаныш Амантай презентовал руководителям и представителям китайских компаний информацию об инвестиционном и деловом климате РК, льготы и преференции для иностранных инвесторов, приоритетные отрасли экономики РК, а также состояние инвестиционного сотрудничества между РК и КНР.
В ходе обмена мнениями ряд компаний выразили заинтересованность в проектах по разработке месторождений цветных металлов, сельхозкультур и мясопереработки, транспорта и логистики.
По итогам мероприятия представительством достигнута договоренность с рядом компаний региона о продолжении контактов по их возможному участию в инвестиционных проектах РК. В свою очередь руководство CCPIT провинции Ганьсу выразило заинтересованность посетить в ближайшее время Астану и Алматы с делегацией деловых кругов провинции.
1 марта премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает корреспондент агентства. Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и др.
16.03.2023, 18:20 15066
Строительство ГЭС обсудили министры энергетики Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
Согласованы основные этапы подготовки проекта к реализации
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главы энергетических ведомств Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана сегодня провели очередную трехстороннюю встречу по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В рамках встречи обсужден ход реализации дорожной карты по реализации проекта, а также рассмотрен проект документа по основным принципам сотрудничества.
По итогам встречи согласованы основные этапы подготовки проекта к реализации, а также достигнута договоренность о проведении следующей встречи до конца марта этого года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии заявил, что Казахстан придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек.
В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли к предварительным конкретным и очень полезным доверенностям. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства", - проинформировал Токаев.
Глава государства отметил, что современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.
16.03.2023, 16:33 16711
"КазТрансОйл" в 2023 году отправит 250 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан
В марте в Узбекистан будет транспортировано 25 тысяч тонн нефти
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Республику Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тысяч тонн, сообщает пресс-служба компании.
Только в марте АО "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан.
В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" в марте планирует транспортировать 25 тысяч тонн российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан по маршруту Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что в марте "КазТрансОйл" отправил первую партию нефти объемом 20 тысяч тонн в Германию через систему магистральных нефтепроводов российской "Транснефти".
Всего в 2023 году по этому маршруту планируется отправить 1,2 млн тонн казахстанской нефти в рамках соглашения между правительствами РК и РФ.
16.03.2023, 12:51 21216
В Казахстане ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года - глава Нацбанка
К более высокой траектории инфляции может привести ряд так называемых риск-факторов
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года, заявил в ходе заседания сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов.
По его словам, в Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта 2022 года, остается на уровне, превышающем среднегодовые значения за предыдущие 5 лет.
Инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями. Ее годовое значение в феврале текущего года достигло 21,3%. В дальнейшем, по нашим обновленным прогнозам, ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу текущего года, чему будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика, ожидаемое снижение внешнего инфляционного фона и налаживание логистических цепочек", - заявил председатель Нацбанка.
При этом, отметил Галымжан Пирматов, к более высокой траектории инфляции может привести ряд так называемых риск-факторов.
Среди них дисбалансы на товарных рынках и ускорение инфляции в странах - торговых партнерах. Рост фискального стимулирования внутреннего спроса также является одним из факторов риска для инфляции. Следует отметить, что в прогнозах Национального банка не учтены факторы возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревшей реформы ЖКХ и ГСМ", - пояснил он.
В этих условиях Национальный банк для снижения инфляции продолжает проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику, придерживаясь режима инфляционного таргетирования и свободноплавающего обменного курса, подчеркнул председатель Нацбанка.
Для повышения эффективности денежно-кредитной политики с середины прошлого года нами проводится оценка соответствия действующих целевых значений инфляции складывающимся условиям во внутренней экономике и меняющимся условиям во внешней среде", - добавил Галымжан Пирматов.
Ранее в Нацбанке заявили о сокращении месячной динамики инфляции.
16.03.2023, 11:23 22356
Дополнительный трансферт из Нацфонда в 800 млрд тенге планируют выделить на финансирование социально значимых проектов Дополнено
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании рассмотрели проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает корреспондент агентства.
Для реализации поставленных перед правительством задач по обеспечению предвыборной программы и сентябрьского послания президента уточнены параметры бюджета на 2023 год, доложил вице-министр нацэкономики РК Бауыржан Омарбеков.
Так, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового и таможенного администрирования, цифровизации. Так, прирост доходов бюджета ожидается за счет разовых поступлений в сумме 316 млрд тенге и за счет улучшения налогового и таможенного администрирования на 404 млрд тенге", - проинформировал он.
Вместе с тем для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге, подчеркнул вице-министр.
Дефицит бюджета в 2023 году предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. С учетом этого расходы республиканского бюджета составят 22,5 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге относительно утвержденного объема", - проинформировал Омарбеков.
Дополнено 16.03.2023, 12.10
В свою очередь министр финансов РК Ерулан Жамаубаев проинформировал, что в уточненном бюджете в целом предусматривается дополнительное увеличение расходов на 2,2 трлн тенге.
Первое. На реализацию инициатив главы государства, озвученных в рамках послания и предвыборной программы, а также поручений по итогам рабочих поездок в регионы дополнительно будет выделено 2 трлн тенге.
Это расходы, направленные на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы. Также в рамках данного направления предусматривается: строительство и реконструкция систем теплоснабжения, развитие тепло-, электроэнергетики на сумму 144 млрд тенге; обеспечение обороны и гражданской защиты на сумму 126 млрд тенге, в том числе увеличение заработной платы сотрудников противопожарных служб, укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты; выдача займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения на сумму 92 млрд тенге", - пояснил министр.
Второе. На реализацию ряда неотложных задач предусматривается выделение 186 млрд тенге. В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам.
Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Это 1,3 трлн тенге. Соответственно, и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5,3%. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,5 трлн тенге, или 15,6% от общего объема расходов. Стимулирование данного направления окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. Расходы социального блока увеличены на 298 млрд тенге и планируются в объеме 8,5 трлн тенге, или 37,5% от общих расходов бюджета. Средства будут направлены на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и размера стипендий студентов колледжей, повышение размеров социальных выплат, пособий по инвалидности, дальнейшее развитие системы здравоохранения. Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,5 трлн тенге с ростом на 317 млрд тенге", - рассказал Жамаубаев.
В рамках уточнения бюджета в текущем году регионам из республиканского бюджета будет направлено 7,2 трлн тенге, или 32% от общих расходов.
15.03.2023, 18:58 31396
Крупнейший в СНГ фулфилмент-центр OZON открылся в Астане
Фото: пресс-службы премьер-министра РК
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане открылся первый в Казахстане фулфилмент-центр электронного маркетплейса OZON общей площадью 38 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба главы правительства.
В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, аким Астаны Женис Касымбек, торговый представитель РФ в РК Андрей Бабко, представители OZON, Mercury Properties, строительной компании "Базис-А". Выступая на открытии, Серик Жумангарин отметил, что сегодня Казахстан планомерно и всесторонне развивает экосистему электронной коммерции.
Доля электронной торговли сегодня составляет порядка 6% в объеме розничной торговли нашей страны. И в ближайшие годы мы планируем довести ее до 15%. Думаю, не за горами уже то время, когда торговля вообще будет ассоциироваться только с онлайн. Для нашего бизнеса развитие электронной торговли это в первую очередь расширение горизонта торговли, повышение качества. Помимо этого, подобного рода фулфилмент-центры дают мощный импульс региональной торговле", - подчеркнул вице-премьер.
Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что в столице по поручению главы государства создаются все условия для поддержки предпринимателей, привлечения частных инвестиции в экономику города.
В текущем году ожидаем ввести в городе 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 млрд тенге. К примеру, это проекты в сферах промышленности, логистики, образования, спорта, АПК и другие. Запуск проектов также позволит создать для горожан постоянные рабочие места. Открытие в городе фулфилмент-центра позволил привлечь 40 млрд тенге частных инвестиций. Это крупный проект в сфере электронной коммерции в Казахстане", - сказал Женис Касымбек.
Крупный логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес: сократить сроки обработки интернет-заказов, доставки товаров до потребителей. Кроме того, позволит создать в регионе более 2000 рабочих мест.
Мощность проекта строительства логистического парка OZON ТОО "Rainbow Logistic" составляет 70 тысяч кв. м складских помещений (1-я очередь - 40 тысяч кв. , 2-я очередь - 30 тысяч кв. м). Объем инвестиций - 40 млрд тенге. Запуск фулфилмент-центра для приема широкого ассортимента товаров планируется в апреле этого года, он позволит обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки. На хранении могут находиться до 9 миллионов различных товаров в любых категориях - от продуктов питания до электроники и строительных материалов.
В рамках Евразийского экономического союза планируется запуск пилотного проекта, который позволит ускорить таможенное администрирование и упростить процедуры интернет-торговли. Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством финансов РК разработан проект поправок в кодекс РК "О таможенном регулировании". В рамках пилота осуществлять все таможенные процедуры, в том числе и декларирование, будут операторы электронной торговли, исключительно по желанию потребителя.
Второе новшество поправок - это поставка товаров электронной торговли через процедуру таможенного (бондового) склада. В рамках данной процедуры предполагается, что у иностранных интернет-площадок появится возможность размещать коммерческие партии товаров на таможенном (бондовом) складе со сроком хранения до 3 лет. В течение этого времени предприниматели будут иметь возможность реализовывать и доставлять свои товары физическим лицам как на территории РК, так и в третьи страны по мере поступления заказов и осуществлять декларирование постфактум (до 10-го числа месяца, следующего за месяцем приобретения).
Ранее сообщалось, что российский офис Alibaba Group и инвестиционная компания Казахстана достигли договоренности о совместном строительстве бондового склада на территории МЦПС "Хоргос". Активный интерес в открытии аналогичного склада проявляет интернет-магазин OZON.
15.03.2023, 15:24 32996
Объем розничной торговли в Казахстане за два месяца превысил два триллиона тенге
За январь-февраль 2023 года объем розничной торговли по отношению к этому же периоду в 2022 году вырос почти на 13%
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем розничной торговли в Казахстане за январь-февраль составил 2208,3 миллиарда тенге, что на 12,9% больше уровня соответствующего периода 2022 года. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями составила 1662,2 млрд тенге, что на 17,6% больше уровня соответствующего периода 2022 года, сообщает Бюро национальной статистики.
Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 27,6%, непродовольственных товаров - 72,4%.
Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях, реализующих фармацевтические товары, моторное топливо, автомобили, одежду, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, электрические бытовые приборы.
На 1 марта 2023 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1460,5 млрд тенге, в днях торговли - 76 дней (на 1 марта 2022 года объем товарных запасов в розничной торговле составил 1088,7 млрд тенге, в днях торговли - 72 дня).
Индекс физического объема розничной торговли в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-феврале приходится на Алматы (30,5%), Астану (12,3%), Карагандинскую (8,8%) и Восточно-Казахстанскую (6,2%) области.
Ранее сообщалось, что рост ВВП Казахстана с начала года составил 5,6%. В январе по всем основным отраслям отмечалась положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство.
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