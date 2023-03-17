Премьер поручил ускорить пропуск автотранспорта на казахстанско-китайской границе

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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова обсужден ход исполнения поручений по устранению барьеров для перемещения грузового транспорта, в том числе по линии Казпочты, через пограничный пункт пропуска "Нұр Жолы" на казахстанско-китайской границе, - На совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова обсужден ход исполнения поручений по устранению барьеров для перемещения грузового транспорта, в том числе по линии Казпочты, через пограничный пункт пропуска "Нұр Жолы" на казахстанско-китайской границе, сообщает пресс-служба правительства.





Премьер-министру было доложено, что на сегодняшний день удалось увеличить количество обрабатываемых за одни сутки автомашин: из РК в КНР - рост почти в два раза, из КНР в РК - на 40%.





При этом Алихан Смаилов потребовал ускорить административные процессы для получения еще более ощутимых результатов в краткосрочной перспективе.





Кроме того, на совещании были рассмотрены актуальные вопросы деятельности АО "Казпочта". Глава компании Асел Жанасова доложила о проводимой работе, текущих показателях и мерах по обеспечению стабильности оказания услуг населению. Вместе с тем участники рассмотрели предложения по поддержке и дальнейшему развитию национального оператора почтовой связи.