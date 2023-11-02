Рассказать друзьям

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в расширенном составе, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в расширенном составе, сообщает Акорда.





Президент Казахстана подчеркнул, что первый визит французского лидера в Астану придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений и позволит вывести многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень.





Франция - важный и надежный партнер Казахстана в Европейском Союзе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. Объем двусторонней торговли за восемь месяцев текущего года увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом, составив 2,7 млрд долларов", - сказал президент.





Франция инвестировала в экономику Казахстана около 18,7 млрд долларов. Совместные проекты реализуются в энергетической, строительной, аэрокосмической, фармацевтической отраслях, горнодобывающей и химической промышленности, машиностроении.





Глава Казахстана особо отметил личный вклад президента Франции в развитие взаимовыгодных отношений и подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов двух стран.





В ходе переговоров стороны также определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, включая "зеленую" энергетику, логистику, транзит, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.





Токаев уделил особое внимание развитию культурных связей, заявив о необходимости продвижения французской культуры и языка в Казахстане.





В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил, что страны отмечают 15-летие Соглашения о стратегическом партнерстве, и подтвердил приверженность Франции дальнейшему укреплению двусторонних связей в различных сферах, представляющих взаимный интерес





Думаю, что нашим экономическим отношениям, в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, возобновляемой энергетики, будет придан новый импульс. Мы поддерживаем инвестиции как в уже реализуемые проекты, так и в новые инициативы. Кроме того, динамично развивается наше культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнуты конкретные договоренности в сфере образования и науки. С сентября 2024 года планирует начать свою работу казахско-французский университет", - отметил Макрон.





Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности позитивного и устойчивого взаимодействия по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня и отметили необходимость углубления диалога по линии международных организаций.





Согласно данным казахстанского института экономических исследований, в первом полугодии 2023 года валовой приток прямых иностранных инвестиций из Франции увеличился в 1,5 раза и составил 458,4 млн долл. Отмечается, что Франция является одним из крупнейших инвесторов в Казахстане. Страна проявляет интерес в значимые для экономики РК проекты в сфере энергетики и машиностроения.





В частности французская компания Total Eren, специализирующаяся в области возобновляемой энергетики - проявили интерес в вопросе реализации строительства ветроэлектростанции в Жамбылской области.





Французская машиностроительная компания Alstom Holdings SA планирует реализацию проекта по модернизации железнодорожного транспорта Республики Казахстан.





Дополнено 01.11.2023, 15.10



За последние 10 лет ежегодный объем торговли между Казахстаном и Францией составлял 2,5-6,5 млрд долларов США, где 80-90% был экспорт казахстанских товаров. Страна является одним из основных торговых партнеров РК - в 2022 году заняла 8-ое место в товарообороте Казахстана, сообщает казахстанский институт экономических исследований





По данным экономистов, за январь-август 2023 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил 2,7 млрд долларов США, что на 21,1% выше, чем за аналогичный период 2022 года (2,2 млрд долл.). Таким образом, в 2023 году Франция уже входит в 7-ку основных партнеров РК по торговле.





Экспорт из Казахстана во Францию за январь-август 2023 года вырос на 2,9% и составил 1,8 млрд долл. Рост экспорта во Францию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: нефть сырая - на 6,2% до 1,7 млрд долларов и титан и изделия из него - на 98,4% до 46,8 млн долларов. При этом наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как: уран - на 45,8% до 79,4 млн долларов и сера - на 100%.





Импорт в Казахстан из Франции за январь-август 2023 года составил 881,8 млн долларов.





Также в 2023 году французскими инвесторами реализован сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в столице. Ближе к 2026 году французскими инвесторами планируется ввод в эксплуатацию сети депо в Астане, рассказали экономисты.