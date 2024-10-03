02.10.2024, 13:34 47276
Приостановить экспорт зерна в Россию предложил Казахстану Россельхознадзор
Ведомство предлагает приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника, экспортируемые в РФ
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника, экспортируемые в Россию.
В связи с увеличением числа выявлений карантинных для стран - членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, следующей из Республики Казахстан на территорию РФ, в целях сохранения фитосанитарного благополучия России, темпов развития тепличных комплексов в стране и отечественной селекции и семеноводства, объемов экспорта российского зерна и плодоовощной продукции, Россельхознадзор обратился в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по вопросу приостановления с 23 сентября 2024 года выдачи фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты переработки зерна, томаты и перцы, а также семена подсолнечника (происхождением третьих стран), экспортируемые в Российскую Федерацию", - приводит сообщение Россельхознадзора ТАСС.
Информационные системы Россельхознадзора предусматривают автоматическую блокировку выдачи фитосанитарных документов на вышеуказанную продукцию при ее перемещении из Республики Казахстан, добавили в ведомстве.
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03.10.2024, 21:02 571
Экономика Казахстана сохраняет устойчивость - МВФ
В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18 сентября по 1 октября Казахстан принял Миссию МВФ. По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей макроэкономической ситуации и реализуемых структурных реформ, денежно-кредитной и фискальной политики, а также основные выводы и рекомендации, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
По мнению миссии, экономика Казахстана сохраняет устойчивость, инфляция постепенно снижается, банковская система в целом остается стабильной, несмотря на высокие темпы роста кредитования.
В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики и расширения нефтяного месторождения Тенгиз. В числе факторов риска обозначены возможное замедление роста в экономиках стран-торговых партнеров Казахстана, потенциальное обострение геополитической ситуации, а также повышение волатильности цен на сырьевые товары.
Эксперты МВФ отметили снижение инфляции в августе 2024 года и прогнозируют ее дальнейшее понижение до 8,3% к концу 2024 года и до 5% к 2027-2028гг. В качестве благоприятного фактора обозначены повышение эффективности денежно-кредитной политики на фоне гибкости обменного курса, а также осмотрительный подход Национального Банка Казахстана к снижению базовой ставки, что привело к стабилизации внутренних цен с февраля 2023 года.
Миссия положительно оценила меры по повышению устойчивости финансового сектора. При этом, МВФ выражает обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости бюджета РК от ресурсов Национального фонда. Эксперты подчеркивают важность фискальной консолидации, прозрачности и укрепления основ фискальной системы, базирующихся на бюджетных правилах. Помимо этого, миссия отмечает значимость проведения структурных реформ, предусмотренных Указом Президента РК "О мерах по либерализации экономики".
Следующий визит миссии МВФ по статье IV состоится в мае 2025 года.
03.10.2024, 19:25 3406
Доходы казахстанских семей от продажи собственной животноводческой продукции упали
В свою очередь расходы на содержание животных выросли
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во втором квартале 2024 года домашние хозяйства РК произвели собственной продукции на 56,5 млрд тенге - на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В том числе на продукты питания пришлось 54,9 млрд тенге (плюс 2,4% за год), на непищевые товары - 1,6 млрд тенге (плюс 6,5%), сообщает energyprom.kz.
Из общего объема произведенной домашними хозяйствами продукции было продано потребительских товаров на сумму 5,2 млрд тенге. Затраты на производство составили 29 млрд тенге, увеличившись за год на 4,7%.
В сегменте продуктов питания наибольший объем выпуска пришелся на животные масла (12,5 млрд тенге), сметану и другие молочные продукты (11,8 млрд тенге), булочные и мучные кондитерские изделия (10,5 млрд тенге), хлеб (8,8 млрд тенге), варенье, джем и повидло (5,2 млрд тенге).
Среди непищевых товаров на текстильные и швейные изделия пришлось более 1 млрд тенге, на древесину и изделия из древесины - 55,7 млн тенге.
Если же говорить о производстве продукции домашними хозяйствами страны в натуральном выражении, то в животноводческом сегменте выпуск говядины вырос на 2,9% до 7,1 тыс. тонн, свинины - на 4,6% до 3,6 тыс. тонн, птицы - на 21,4% до 725,7 тонны, а производство конины, напротив, сократилось на 1,2%, до 1,7 тыс. тонн, как и производство баранины - на 12,2%, до 9,1 тыс. тонн. Прочих видов мяса и субпродуктов выпустили 2,5 тыс. тонн - на 1,4% больше, чем годом ранее.
Производство свежего молока в домохозяйствах страны составило 413,5 млн литров, яиц - 117,2 млн штук, шерсти и пуха - 1,7 тыс. тонн, шкур - 323,3 тыс. штук, меда - 64,2 тонны.
На уход за животными домохозяйства страны потратили 24,7 млрд тенге - практически столько же, сколько и годом ранее (всего плюс 0,3%). Сразу 77,8% расходов составила покупка кормов: 19,2 млрд тенге, минус 1,2% за год. Еще 2,5 млрд тенге пришлось на наем рабочей силы, 587,6 млн тенге - на ветеринарные услуги, 511,4 млн тенге - на услуги транспорта, 60,5 млн тенге - на убой и разделку туш.
Что касается доходов от продажи перечисленной выше продукции, они составили всего 22,7 млрд тенге - на 31,2% меньше, чем во втором квартале 2023 года.
Основная часть пришлась на доходы от реализации свежего молока: 62,1% от общей суммы, или 14,1 млрд тенге. Далее идут доходы от продажи говядины (4 млрд тенге, минус 39,2%) и свинины (1,5 млрд тенге, плюс 3,6%). Неплохой доход домохозяйствам также дала продажа яиц (1,4 млрд тенге), баранины (686 млн тенге), конины (586,9 млн тенге) и меда (127,9 млн тенге).
03.10.2024, 18:10 4581
Нацбанк Казахстана с мая по июль продал 21,6 тонны золота
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана с мая по июль 2024 года продал 21,6 тонны золота.
По итогам семи месяцев текущего года золотовалютные резервы РК выросли всего на 692,3 кг. При этом за первые четыре месяца было куплено 22,3 тонны золота, а вот с мая по июль - напротив, Нацбанк продал 21,6 тонны этого драгоценного металла", - сообщает ranking.kz.
Уточняется, что ранее, в период с 2011 по 2021 год, Казахстан активно закупал золото - от 2,4 до 50,6 тонны в год.
По данным World Gold Council, основанным на финансовой статистике Международного валютного фонда, Казахстан занимает 18-е место в мире по объему золотых запасов: 294,9 тонны.
Большая часть золота в мире находится в руках центральных банков, которые поддерживают эти резервы из-за их безопасности, ликвидности и доходности. Эти учреждения владеют примерно одной пятой всего добытого за всю историю золота. В целом официальные мировые запасы золота достигают 30,1 тысячи тонн", - добавили аналитики.
Подчеркивается, что наибольший объем принадлежит США: 8,1 тысячи тонн, половина из которых хранится в знаменитом депозитарии слитков США - Форт-Ноксе. Второе и третье места занимают Германия и Италия с объемами в 3,4 тысячи и 2,5 тысячи тонн золота. Значительные запасы также имеются у Франции, России, Китая и Швейцарии.
Напомним, в прошлом году казахстанцы купили свыше 1,5 тонны золота.
03.10.2024, 17:20 6331
Начало ремонта на Кашагане перенесли
Фото: kvb.kz
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перенесли начало ремонта на месторождении Кашаган, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Ремонт на месторождении Кашаган начнется 7 октября и продлится 30 календарных дней", - заявили в ведомстве.
Ранее ремонтные на месторождении планировали начать с 3 октября.
03.10.2024, 11:25 17916
Казахстан, Россия и Ирак подтвердили выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+
Три страны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося периода действия соглашения
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 октября 2024 года прошло 56-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), на котором были проанализированы данные по добыче сырой нефти за июль и август 2024 года и текущие рыночные условия, сообщили в Минэнерго РК.
В ходе встречи Республика Ирак, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили, что они полностью выполнили свои обязательства в соответствии с планами компенсации, представленными в сентябре. Три страны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося периода действия Соглашения", - говорится в сообщении.
Комитет отметил проведение трех отдельных технических семинаров с участием представителей Республики Ирак, Республики Казахстан и Российской Федерации и аналитических агентств о выполнении компенсационных планов в августе и сентябре.
Участники мониторингового комитета подчеркнули критическую важность выполнения обязательств и компенсации. Мониторинговый кабинет продолжит следить за соблюдением всех обязательств, принятых ранее, в т.ч. дополнительных добровольных сокращений, а также будет постоянно проводить оценку рыночных условий.
Следующее 57-е заседание мониторингового комитета запланировано на 1 декабря 2024 года.
02.10.2024, 16:04 43641
Сколько незаконно приобретенных активов возвращено в Казахстан
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах мажилиса рассказал журналистам, сколько незаконно приобретенных активов возвращено в Казахстан.
На данный момент уже возвращено 260 млрд тенге. Это как в наличных, так и в активах, движимое и недвижимое имущество. Из-за рубежа возвращено 205 млн долларов", - сказал Койгелдиев.
Он отметил, что все эти средства будут направлены на социально-экономические нужды страны.
Создан специальный фонд… все в бюджет идет", - добавил он.
01.10.2024, 12:32 79586
Транспортная связанность в Евразии: в ЕАБР рассказали о достижениях и планах
Данное направление является одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАБР в соответствии со стратегией развития банка на 2022-2026 годы
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Ереван. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Старший управляющий директор Евразийского банка развития Сергей Игнатов на III Евразийском экономическом форуме рассказал о роли ЕАБР в повышении транспортной связанности стран Евразийского региона.
Форум собрал представителей крупного, среднего и малого бизнеса, международных организаций, научных и образовательных учреждений, заинтересованных в развитии взаимодействия в Евразийском регионе.
Одной из ключевых панельных сессий форума стала дискуссия "Транспортная сопряженность Евразии: образ будущего". Сергей Игнатов в своей презентации представил основные достижения и планы банка, касающиеся транспортной связанности в Евразии. Данное направление является одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАБР в соответствии со стратегией развития банка на 2022-2026 годы.
Банк активно реализует проекты развития транспортной инфраструктуры в партнерстве с правительствами и другими многосторонними банками развития. Среди таких проектов - строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД), сданной в эксплуатацию в июне 2023 года. Благодаря этому проекту, реализованному с привлечением средств ЕАБР, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и Исламского банка развития, вдвое сократилось транзитное время проезда транспортного узла крупнейшего города Казахстана - Алматы, а время доставки грузов по маршруту "Европа - Западный Китай" стало меньше на целый час", - сообщил старший управляющий директор ЕАБР.
Он также подчеркнул важность проектов, обеспечивающих дополнительные стыковки и взаимодополнения транспортных коридоров в Евразии, среди которых выделяется проект строительства нового казахстанско-китайского погранперехода и железнодорожной линии Аягоз - Бахты. Этот проект имеет потенциал для расширения возможностей контейнерных перевозок на маршруте Китай - Европа и способствует реализации высокого транзитного потенциала стран ЕАЭС.
В 2024 году банк опубликовал аналитический доклад, в котором обозначил приоритеты дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) и повышения экономической и торговой связанности в регионе. ЕТК способен увеличить грузопотоки на 40% за счет привлечения дополнительного транзита, создать транспортный перекресток в регионе и выступать страховочным механизмом глобальной логистики на случай сбоев на глубоководных маршрутах доставки товаров между Европой и Азией", - рассказал Игнатов.
По его словам, ЕАБР технически содействует при подготовке и структурировании инвестиционных проектов с помощью ФТС, который оказывает финансовую поддержку как потенциальным заемщикам на стадии подготовки будущих проектов, так и национальным правительствам или организациям, чьи проекты направлены на развитие институциональной среды и содействие экономическому развитию и росту. Ресурсы фонда формируются за счет отчислений от чистой прибыли банка и привлеченных средств доноров.
Кроме того, ЕАБР имеет широкую линейку кредитных и некредитных продуктов для проектов ГЧП, а также предоставляет государствам техническое содействие в проведении законодательных реформ ГЧП, укреплении институциональных механизмов, наращивании практических компетенций структурирования bankable‑проектов ГЧП и многое другое.
Деловая программа III Евразийского экономического форума включает около 30 мероприятий. Основными темами стали наиболее актуальные и востребованные вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. Мероприятие ориентировано на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран Евразийского региона, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза", - говорится в релизе.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
30.09.2024, 16:09 111526
Железнодорожное сообщение Риддер - Новосибирск возобновится в декабре
Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня
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Риддер. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством транспорта Казахстана достигнута договоренность с Министерством транспорта России по возобновлению международного железнодорожного сообщения Риддер - Новосибирск, сообщили в Минтрансе РК.
Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня. Об этом на встрече с жителями региона рассказал министр транспорта Марат Карабаев.
Международный поезд № 407/408 Новосибирск - Риддер обслуживанием ОАО "РЖД" состоит из 6 вагонов (3 купе, 3 плацкарта) на 250 пассажиров.
Поезд оснащен системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB-портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места и др.", - добавили в ведомстве.
Также напомним, что в декабре возобновится железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?