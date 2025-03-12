Районный акимат необоснованно препятствовал реализации инвестпроекта в Акмолинской области

Больше месяца местные исполнительные органы отказывали в предоставлении земельных участков со ссылкой на неполный перечень документов

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Кокшетау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Районный акимат в Акмолинской области необоснованно отказывал инвестору в предоставлении участка для строительства завода по производству питьевой бутилированной воды, - Районный акимат в Акмолинской области необоснованно отказывал инвестору в предоставлении участка для строительства завода по производству питьевой бутилированной воды, сообщили в прокуратуре области.





В прокуратуру Бурубайского района обратился директор ТОО "Минеральные источники", который выразил несогласие с отказами акимата района в предоставлении в аренду земельных участков для реализации проекта "Строительство завода по производству питьевой бутилированный воды" с суммой инвестиций свыше 5 млрд тенге.





Отмечается, что инвестор был включен в единую карту индустриализации, получив все необходимые разрешительные документы, обратился в акимат за предоставлением земельных участков. Однако больше месяца местные исполнительные органы отказывали в предоставлении участков со ссылкой на неполный перечень документов.





Изучением материалов установлено, что отказы были необоснованными, поскольку МИО руководствовалось не теми правилами предоставления земельных участков. В итоге по акту надзора отказы признаны незаконными, инвестору предоставлены 2 участка площадью 7 га для реализации проекта. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.