Размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума в 2025 году: опубликован проект республиканского бюджета на три года

Завод сдадут в эксплуатацию в ноябре 2024 года

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Костанай. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поручения главы государства в течение трех лет довести долю переработанной продукции в АПК до 70% в регионах проводится работа по переходу от сырьевой направленности АПК к развитию переработки сельхозпродукции посредством реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба - В рамках поручения главы государства в течение трех лет довести долю переработанной продукции в АПК до 70% в регионах проводится работа по переходу от сырьевой направленности АПК к развитию переработки сельхозпродукции посредством реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Минсельхоза





В Костанайской области в ноябре 2024 года будет сдан в эксплуатацию завод по производству сыров "Милх".





Стоимость проекта составляет 7,2 млрд тенге. При выходе на полную мощность предприятие будет перерабатывать до 250 тонн молока в сутки и производить более 20 видов твердых сыров. Мощность производства 2 тыс. тонн сыров в год. Будет создано 35 новых рабочих мест.





В настоящее время на объекте уже завершены основные строительно-монтажные работы, установлен металлический каркас цеха, произведена стяжка пола здания, проводятся внутренние отделочные работы. Большая часть оборудования германского производства уже завезена.