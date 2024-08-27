26.08.2024, 14:58 36706
Размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума в 2025 году: опубликован проект республиканского бюджета на три года
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан на сайте "Открытые НПА" опубликовало проект закона о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, передает корреспондент агентства.
Проектом закона предусмотрено установить с 1 января 2025 года:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3932 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2025 года на 8,5 процента. Установить с 1 января 2025 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования - 2 процента от объекта исчисления взносов государства", - сказано в документе.
Кроме того, закон предусматривает в республиканском бюджете на 2025 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 000 000 000 тысяч тенге.
Целевой трансферт из Нацфонда на цели, определенные президентом РК, составит 3 250 000 000 тысяч тенге.
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26.08.2024, 19:11 23701
В Костанайской области построят завод по производству 20 видов сыра
Завод сдадут в эксплуатацию в ноябре 2024 года
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Костанай. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поручения главы государства в течение трех лет довести долю переработанной продукции в АПК до 70% в регионах проводится работа по переходу от сырьевой направленности АПК к развитию переработки сельхозпродукции посредством реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
В Костанайской области в ноябре 2024 года будет сдан в эксплуатацию завод по производству сыров "Милх".
Стоимость проекта составляет 7,2 млрд тенге. При выходе на полную мощность предприятие будет перерабатывать до 250 тонн молока в сутки и производить более 20 видов твердых сыров. Мощность производства 2 тыс. тонн сыров в год. Будет создано 35 новых рабочих мест.
В настоящее время на объекте уже завершены основные строительно-монтажные работы, установлен металлический каркас цеха, произведена стяжка пола здания, проводятся внутренние отделочные работы. Большая часть оборудования германского производства уже завезена.
26.08.2024, 13:22 41331
Почти 2,7 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день убрано почти 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур. Намолочено почти 2,7 млн тонн зерновых, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
Уборочные работы ведутся во всех регионах страны. Массовая уборочная кампания начнется ориентировочно в третьей декаде августа.
Овощные культуры убраны с 52,7 тыс. га, при урожайности 250,6 ц/га собрано более 1,3 млн тонн. Бахчевые собраны с площади 81,6 тыс. га, при урожайности 250,4 ц/га валовой сбор превысил более 2 млн тонн. В уборочной кампании принимают участие 149,9 тыс. тракторов, 37,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 14,9 тыс. жаток и 195 тыс. ед. прочей техники", - сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве напомнили, что объем льготного финансирования весенних полевых и уборочных работ составил 580 млрд тенге, что почти 3 раза больше, чем в предыдущие годы.
Все вопросы проведения уборочной кампании находятся на особом контроле", - подчеркнули в министерстве.
Ранее в Минсельхозе заявили о том, что полноценному созреванию зерновых и зерноуборочным работам препятствуют дожди. В связи с этим в ведомстве рассмотрели вопрос об обеспечении регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них.
26.08.2024, 11:54 44871
Национальный инфраструктурный план до 2029 года утвердили в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Национальный инфраструктурный план Республики Казахстан до 2029 года.
Национальный инфраструктурный план - оперативный план действий, направленный на создание устойчивого инфраструктурного каркаса страны для обеспечения потребностей населения и экономики", - говорится в документе.
Стратегической задачей плана является определение приоритетных проектов, целевых показателей и направлений инфраструктуры.
Проекты плана будут отбирать по следующим критериям:
- Экономическая жизнеспособность - проект должен способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики, стимулировать создание качественных рабочих мест, оказывать мультипликативный эффект на другие отрасли экономики, применять новые технологические достижения в области эффективности использования ресурсов.
- Улучшение внешней и межрегиональной связанности.
- Экологическая ответственность - проект соответствует изменению климата и принципу предупреждения стихийных бедствий, ориентирован на восстановление окружающей среды и защиту биоразнообразия.
- Увеличение доли внутристрановой ценности - проект обязан обеспечивать максимальное использование и развитие отечественных возможностей в области научно-технических разработок и производства или внутристрановую ценность.
- Страновой масштаб.
Сейчас сформирован план из 204 проектов по 4 инфраструктурным направлениям:
- энергетическая инфраструктура - 46 проектов;
- транспортная инфраструктура - 59 проектов;
- инфраструктура водоснабжения и водоотведения - 89 проектов;
- цифровая инфраструктура -10 проектов.
В энергетическое отрасли предусмотрены проекты по внедрению новых мощностей с целью покрыть растущее потребление электроэнергии. В частности, до 2029 года планируется завершить реализацию крупных объектов ВИЭ и модернизировать теплосети. Ожидается, что реализация плана в энергетике приведет к снижению износа генерирующих мощностей и сетей теплоснабжения до 47 и 43% соответственно, а также - к исключению дефицита электрической мощности.
Также предусмотрен ряд проектов в железнодорожной и авиационной инфраструктуре, включая реконструкцию и модернизацию ключевых участков, строительство новых ж/д веток и т.д.
Кроме того, планируется реализовать 67 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений, что будет способствовать сохранению качества водных ресурсов и поддержанию состояния окружающей среды. Также запланировано строительство 19 новых водохранилищ.
Потребность финансирования 204 проектов составляет 40,1 трлн тенге. Источники финансирования реализации проектов будут определены после получения соответствующих экспертиз и заключений в рамках инвестиционной фазы проектов.
Ожидаемые экономические эффекты плана:
- общий эффект от вклада в валовую добавленную стоимость (ВДС) от реализации проектов плана оценивается в 24,6 трлн тенге;
- вклад в рост ВВП ожидается в среднем на уровне 2,3% (в 2024 году - 1,6%);
- создание порядка 150 тыс. рабочих мест, из них постоянных - 26 582, временных - 120 355.
В целом план направлен на надежность системы жизнеобеспечения населения и обеспечение экономического роста страны.
23.08.2024, 18:55 175251
Ж/д перевозки между Казахстаном и Азербайджаном выросли на 37% с начала года
Презентованы возможности маршрута Баку - Тбилиси - Карс
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании, организованном филиалом АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция интегрированного планирования" и представителями Азербайджанской железной дороги, презентовали возможности маршрута Баку - Тбилиси - Карс после модернизации. В мероприятии участвовали казахстанские грузоотправители, представители отраслевых ассоциации, НПП "Атамекен", сообщает пресс-служба КТЖ.
После модернизации пропускная способность маршрута Баку - Тбилиси - Карс увеличилась в 5 раз: с 1 до 5 млн тонн грузов в год. Полностью завершена электрификация магистрали. Проведена реконструкция станции Ахалкалаки. Проект реализован по инициативе Азербайджана для увеличения транзита за счет снижения стоимости грузовых перевозок по Среднему коридору. Маршрут позволит ускорить доставку грузов между Азией и Европой, минуя порты Черного моря, и станет более экономичным в сравнении с морскими и автомобильными перевозками.
Динамика перевозок между железными дорогами Казахстана и Азербайджана за 7 месяцев 2024 года демонстрирует рост на 37%, до 3,2 млн тонн. По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (МТМ) перевезено 1,9 млн тонн, что на 23% выше аналогичного показателя прошлого года.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан согласовали ряд ветеринарных сертификатов, что станет важным шагом в развитии торговых отношений между двумя странами.
23.08.2024, 16:12 178241
Чистая прибыль "Казатомпрома" выросла на 27% с начала года
Выручка выросла на 13%
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НАК "Казатомпром" озвучило финансовые результаты за первое полугодие.
В пресс-службе "Казатомпрома" отметили, что компания показала отличные финансовые результаты, которые продолжают отражать сильные фундаментальные факторы атомной энергетики. Выручка выросла на 13%, а чистая прибыль увеличилась на 27%, до 283 млрд тенге (в 2023 году этот показатель составлял 222 млн тенге).
Увеличение связано с ростом доли в чистой прибыли ассоциированных и совместных предприятий в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что большей частью обусловлено увеличением средней цены реализации данных предприятий, связанным с повышением спотовых цен на U3O8, а также с ростом прочих доходов", - пояснили финансисты.
Скорректированный показатель EBITDA составил 377 013 млн тенге в первом полугодии 2024 года, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в первом полугодии 2023 года составил 331 247 млн тенге). Данное изменение было вызвано в основном увеличением доли в результатах ассоциированных и совместных предприятий.
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.
22.08.2024, 18:22 199591
До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Казахстан и Таджикистан
Фото: Depositphotos
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Республика Казахстан и Республика Таджикистан, сообщает пресс-служа Акорды.
В прошлом месяце состоялось очередное заседание межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров. Мне доложили, что участники обсудили весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия. Ставим цель доведения объемов взаимной торговли до $2 млрд. Полагаю, что возможности для достижения этой цифры имеются", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Также глава государства с удовлетворением констатировал успешное развитие казахско-таджикского сотрудничества по всем ключевым направлениям.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главной целью его государственного визита в Таджикистан является достижение общей цели по выводу казахско-таджикских отношений дружбы и взаимной поддержки на качественно новый уровень. В этом контексте он обратил внимание на особую значимость подписываемого сегодня договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.
Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей. Наши совместные усилия по укреплению союзнических отношений способствуют обеспечению устойчивого роста и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе", - сообщил президент.
В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что подписание договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу.
В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Стороны договорились сконцентрировать усилия на запуске совместных проектов, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.
Также были рассмотрены возможности расширения взаимовыгодного партнерства в сферах цифровизации, образования и применения космических технологий.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях между странами.
22.08.2024, 16:38 208936
ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
В фонде сложился недостаток средств по линии ГОБМП
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Фонда обязательного медстрахования Абулхаир Скаков прокомментировал многомиллиардную задолженность фонда медучреждениям за услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Глава ФОМС подтвердил задолженность в 200 млрд тенге перед медорганизациями по лини ГОБМП.
С начала года у нас не было информационной системы для проведения оплаты. Мы ее запустили, и все оплаты пошли. Но возникла вторая проблема - недостаток средств по линии ГОБМП. Сейчас мы закрываем свои обязательства", - рассказал Скаков.
При поступлении средств из республиканского бюджета в сентябре фонд намерен перекрыть свою задолженность за июнь и июль.
Скаков полагает, что в течение полутора - двух месяцев ФОМС максимально сократит разрыв задолженности перед медорганизациями.
Напомним, госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности ФОМС.
22.08.2024, 15:03 192201
Дожди препятствуют работам и полноценному созреванию зерновых - МСХ
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за дождей, препятствующих уборке зерновых, в Минсельхозе рассмотрен вопрос обеспеченности регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них.
По данным Минсельхоза, на 20 августа в стране уже намолочено 2,2 млн тонн, убрано 1,1 млн тонн зерновых. Состояние 76% посевов оценивается как хорошее, 22% - удовлетворительное. Темпы уборки сопоставимы с прошлогодними, но массовым работам и полноценному созреванию зерновых препятствуют дожди. В связи с этим на заседании оперативного штаба был рассмотрен вопрос обеспеченности регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них.
На сегодняшний день в основных зерносеющих регионах функционирует 1301 зерносушильный агрегат с общей мощностью 820,6 тыс. тонн зерна в сутки. В регионы уже поступили заявки на удешевленное топливо для работы этих сушилок в объеме 61 тыс. тонн дизельного топлива. Однако в ряде областей сушильные агрегаты работают на сжиженном газе, что требует поставок удешевленного газа", - рассказали в ведомстве.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил МСХ и МЭ просчитать необходимый для сушильных агрегатов объем сжиженного газа и включить фермеров в список очередников на удешевленное топливо. Также акиматам дано поручение изучить потребность аграриев в мобильных сушильных агрегатах, а финансовым институтам - проработать возможность субсидирования их покупки.
Напомним, на осенние полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной.
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