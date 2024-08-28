Реальный рост ВВП в 2025 году прогнозируют на уровне 5,6%

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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели и приняли проект прогноза социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы".





В зависимости от изменений внешних параметров сформированы три сценария развития. При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне 75 долларов США за баррель. Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге или 498,4 млрд долларов США в 2029 году, что обеспечивает выполнение поручения главы государства по удвоению размера экономики", - сказал министр экономики Нурлан Байбазаров.





Он отметил, что ожидается рост во всех отраслях экономики. Прогнозируется увеличение роста в обрабатывающей промышленности с 5,4% в 2025 году до 6,6% в 2029 году. Среднегодовой рост в горнодобывающей промышленности составит 2,9%. Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве - 9,3%, услуг транспорта - 8,2% и в торговле - 7,1%.





Экспорт товаров, по прогнозам, вырастет с 82,3 млрд долларов США в 2025 году до 90 млрд долларов США в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 млрд долларов США до 67,5 млрд долларов США. Положительно сальдо торгового баланса в среднем составит порядка 22,7 млрд долларов США.





Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.





На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз бюджетных параметров на 2025-2027 годы. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2025 году 15,6 трлн тенге или 10,4% к ВВП, в 2026 году - 16,7 трлн тенге или 9,9% к ВВП, в 2027 году - 18,2 трлн тенге или 9,6% к ВВП", - отметил министр.





По его словам, в параметрах республиканского бюджета учтены размеры гарантированного и целевого трансфертов. С учетом этого расходы республиканского бюджета планируются в 2025 году в объеме 25,8 трлн тенге, что составляет 17,1% к ВВП, в 2026 году - 23,2 трлн тенге или 13,7% к ВВП, в 2027 году - 24,6 трлн тенге или 12,9% к ВВП.





Целевой трансферт в объеме 3250 млрд тенге в 2025 году будет направлен на финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также на поддержание уровня регионального роста.





Дефицит бюджета в 2025 году предлагается определить на уровне 2,7 % к ВВП со снижением в 2026-2027 годах до 2,2 и 1,9 % к ВВП соответственно.





Уровень ненефтяного дефицита по прогнозам в 2025 году составит 7,3% к ВВП со снижением до 4,0% к ВВП в 2027 году.





Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 доллара США за баррель в 2025 году, 41,0-39,4 доллара США за баррель в 2026-2027 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Чистые валютные активы Нацфонда по прогнозам составят 62,2 млрд долларов США в 2025 году и 69,9-78,7 млрд долларов США в 2026-2027 годах", - проинформировал Байбазаров.